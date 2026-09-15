Después de que el Festival de Venecia tocara a su fin, el siguiente acto marcado en rojo en el calendario del show business era la entrega de los
Premios Emmy, que se ha celebrado esta pasada madrugada en la ciudad californiana de Los Ángeles.
En concreto, ha sido el
Peacock Theater el que ha visto hacerse con la peculiar estatuilla a, por ejemplo, Kate O'Flynn, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto de Comedia o Rhea Seehorn, como Mejor Actriz Protagonista de Drama.
Sin embargo, como viene siento habitual en este tipo de citas, el espectáculo no sólo tuvo lugar durante la gala, sino que también aconteció en la
alfombra roja. Y es que ante el photocall han posado Nicole Kidman, Selena Gomez, Zendaya o las hermanas Elle y Dakota Fanning, siempre caracterizadas por su elegancia.
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Y es que a pesar de que el evento celebra eminentemente la pequeña pantalla, ante los periodistas desfilaron nombres propios de las grandes producciones destinadas a las salas de cine. Una vez más, las
estrellas se han aliado con las grandes casas de moda para darle al público, ávido siempre de este tipo de diversión propia de la red carpet, lo que desea.
Igualmente, los
Emmy no sólo sirven para admirar el despliegue de costura y buen hacer de las firmas, sino que las propuestas de las intérpretes también sirven para seguirle la pista a las tendencias de las dos próximas temporadas: la que ya está cerca, otoño-invierno, y la primavera-verano.
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Zendaya
La actriz, que cumplió 30 años el pasado 1 de septiembre, acudió al acto con un espectacular diseño de Prada.
La firma aúna en esta propuesta la tendencia de las lentejuelas, mirando ya de frente a la temporada navideña, momento estelar del tejido, con la de las transparencias.
Eso sí, la palabra que define sin duda la apuesta de Zendaya es la sofisticación. No hay nada que desentone en su estilismo, donde todo está perfectamente medido: desde su recién estrenado corte de pelo hasta el tul del diseño —en especial el rosa que adorna el profundo escote en V, suavizándolo— o la cantidad de colorete depositada en sus mejillas (¡Atención a la tendencia
cherub cheeks!).
Hace tan sólo unas semanas la actriz comentó que tras este maratoniano 2026, durante el que ha estrenado títulos como
La Odisea, The Drama o Spider-Man: Brand New Day, esta última junto a su marido, el también actor Tom Holland, se va a tomar un descanso. Reuters
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Nicole Kidman
La actriz se encuentra en plena promoción de su último trabajo junto a Sandra Bullock:
Prácticamente Magia 2, la secuela del éxito que conquistó a las niñas y adolescentes millennials a finales de lo 90.
Tras protagonizar juntas un divertido
tour de prensa, la intérprete hizo acto de presencia en la velada vestida, como no podía ser de otro modo, de Chanel, firma de la que es embajadora y de la que es habitual verla en cada compromiso especial.
En esta ocasión, la estrella se ha decantado por un diseño blanco
midi, con la cintura acentuada y detalle de plumas —sello de Matthieu Blazy, el director creativo, en la casa— en la zona del escote.
Combinó su maquillaje natural con un recogido al estilo de Pamela Anderson en los 90 (sin resultar tan extra) y con unos
pumps negros. EFE
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Selena Gomez
La chica dorada de la noche fue la protagonista de
Solo asesinatos en el edificio. Un diseño palabra de honor firmado por Louis Vuitton fue la elección de una de las niñas Disney por antonomasia.
La polifacética artista cambió además su ya típico corte bob por una melena extralarga, una tendencia que se pudo observar en pasarela de mano de casas como Chanel.
Gomez posó además radiante, en cuanto a actitud, ante las cámaras.
Reuters
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Elle Fanning
Una vez más, la estadounidense hizo gala de su característico estilo. ¿Las claves? Una mirada a principios del siglo XX, décadas en las que se pasea de forma cómoda gracias a diseños como este, de Ralph Lauren, con el que recupera el aura del glamour hollywoodiense.
Por supuesto, su apuesta por esta estética fue un all in: el maquillaje y la peluquería jugaron en el mismo equipo con sus labios rojos y las ondas respectivamente.
Su joyería, de Cartier.
Reuters
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Dakota Fanning
Sin duda, la actriz jugó en la misma liga que su hermana, sólo que quizás adelantó su estilo unas décadas. Si la propuesta de Elle miraba de frente a los años 20 y 30, la de Dakota hacía lo propio con los años 40 y 40.
El diseño, firmado por Carolina Herrera, que presentó ayer en Nueva York su última colección, es una propuesta bicolor infalible con escote palabra de honor, corte a la cadera —que sigue siendo tendencia— y falda con volumen asimétrica en el bajo.
Al igual que su hermana, también llevó los labios rojos. Eso sí, los de ella con un toque anaranjado.
EFE
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Carey Mulligan
La británica estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz de Miniserie o Telefilm y aunque no se llevó el premio —que finalmente ganó Sally Field— fue, sin duda, una de las más elegantes de la noche.
Su vestido, con un curioso estampado abstracto que recordaba a brochazos de pintura que parecían a su vez flores, fue obra de The Row, la casa dirigida por las hermanas Olsen, reconvertidas en dos de las directoras creativas más cotizadas de la industria.
Y toma nota, el azul también está triunfando esta temporada.
Reuters
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Julia Garner
Minimalismo y brillo. Sí, la intérprete, protagonista de
Weapons, demostró que esta combinación es más que posible con una propuesta de Loewe. La casa española forma parte del top 20 de las firmas más deseadas del mundo.
Las claves para conseguir este resultado, un diseño
halter con un nudo al cuello, que desembocaba en un sutil drapeado en el cuerpo, envuelto delicadamente por el vestido.
Su maquillaje y accesorios, pura sencillez. Destacan unos pendientes que parecen concebidos para ir siempre de la mano con el modelo.
EFE
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Grace Gummer
En la era de los nuevos directores creativos, Jonathan Anderson es, sin duda, uno de los que más destaca. El irlandés, que se ha hecho cargo de Dior, es el que ha dado forma a este diseño que lleva Gummer, integrante del elenco de uno de los fenómenos de la temporada:
Love Story, la serie de Ryan Murphy que aborda la relación entre John John Kennedy y Carolyn Bessette.
Las flores han sido un elemento fundamental en el estreno del
couturier en la maison. Aquí se encuentran presentes, salpicadas en el vestido con microplisados y, una vez más, con corte a la cadera y detalle de perlas en la falda. Reuters
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Ayo Edebiri
Una vez más, Chanel hizo acto de presencia en la velada. En esta ocasión, junto a una de las actrices del momento, estrella de
The Bear.
A diferencia de Kidman, escogió una propuesta de lo más coloridas mezclando dos de las apuestas cromáticas en tendencia de la temporada: azul y rojo.
El diseño, de aires ochenteros y también con guiños al siglo XIX, es de corte
midi y bastante voluminoso, incluyendo volantes. Reuters