Después de que el Festival de Venecia tocara a su fin, el siguiente acto marcado en rojo en el calendario del show business era la entrega de los Premios Emmy, que se ha celebrado esta pasada madrugada en la ciudad californiana de Los Ángeles.

En concreto, ha sido el Peacock Theater el que ha visto hacerse con la peculiar estatuilla a, por ejemplo, Kate O'Flynn, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto de Comedia o Rhea Seehorn, como Mejor Actriz Protagonista de Drama.

Sin embargo, como viene siento habitual en este tipo de citas, el espectáculo no sólo tuvo lugar durante la gala, sino que también aconteció en la alfombra roja. Y es que ante el photocall han posado Nicole Kidman, Selena Gomez, Zendaya o las hermanas Elle y Dakota Fanning, siempre caracterizadas por su elegancia.

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Y es que a pesar de que el evento celebra eminentemente la pequeña pantalla, ante los periodistas desfilaron nombres propios de las grandes producciones destinadas a las salas de cine. Una vez más, las estrellas se han aliado con las grandes casas de moda para darle al público, ávido siempre de este tipo de diversión propia de la red carpet, lo que desea.

Igualmente, los Emmy no sólo sirven para admirar el despliegue de costura y buen hacer de las firmas, sino que las propuestas de las intérpretes también sirven para seguirle la pista a las tendencias de las dos próximas temporadas: la que ya está cerca, otoño-invierno, y la primavera-verano.