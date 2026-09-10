Maison Margiela juega con la identidad en 'ANONYMITY', su conceptual cortometraje para el otoño-invierno 2026

¿Quién eres cuando nadie puede ver tu rostro? Esa es la pregunta que Maison Margiela lanza con Anonimato (Anonymity), el cortometraje con el que presenta su campaña otoño-invierno 2026 y que protagoniza Rebecca Hall (conocida por películas como El truco final, Iron Man 3 y La casa del otro lado).

La pieza, más que un anuncio al uso, funciona como el tráiler de un thriller psicológico que no existe: la casa no ha rodado publicidad convencional, sino una pequeña película que juega deliberadamente con lo real y lo aparente.

En la trama, Hall interpreta a una actriz que se prepara para un nuevo papel. Durante ese proceso, se encuentra una y otra vez con una versión de sí misma que lleva una máscara que oculta por completo el rostro.

La portada del tráiler de 'ANONYMITY' Instagram @maisonmargiela

Cada encuentro plantea la misma pregunta: ¿cuál de las dos es real? Su doble aparece en cada escena con una máscara artesanal distinta, creada en el atelier de la maison, difuminando la línea entre la realidad y la interpretación.

La dirección corre a cargo del cineasta Thibaut Grevet. En cada escena, Rebecca y su alter ego visten los mismos looks de la nueva colección: vestidos con inserciones rasgadas de tejidos en contraste, drapeados asimétricos y cortes inesperados, chaquetas de hombros anchos, faldas y tops que se ajustan como una segunda piel.

En los trench se adivina la influencia de la era eduardiana, mientras que en los vestidos con mangas murciélago y falda plisada hay algo del art déco. Los bolsos, con detalles constructivos o decorativos poco habituales —como un estampado que imita un tapiz antiguo desgastado—, completan los looks excéntricos.

En definitiva, la colección continúa ese espíritu deconstructivo de la casa, con tapices destruidos, prendas fusionadas y piezas de 'segunda piel'.

Las máscaras no se crearon para el rodaje, sino para el desfile de la colección, que tuvo lugar en Shanghái y en el que las modelos emergían de una pasarela construida con contenedores de carga apilados, vestidas con piezas inspiradas en los hallazgos de los mercadillos de París.

La colección vinculada al film 'ANONIMITY' de Maison Margiela Página oficial de Maison Margiela

Son, además, una pieza clave del lenguaje visual de la maison: ya aparecieron en su primer desfile, como una forma de apartar la atención de la modelo y centrarla en la ropa. Al ocultar el rostro, la atención recae no en quien lleva la prenda, sino en la prenda misma.

Así, Maison Margiela reflexiona sobre cómo la ropa construye al personaje e influye en cómo lo perciben los demás. El cortometraje llegó poco antes del lanzamiento oficial de la colección, el 9 de septiembre, y ya puede verse en la web de la casa.

Con esta propuesta cinematográfica, la maison atraviesa por completo el concepto de la publicidad convencional. Tan conceptual como inesperadamente directa, la idea del film resulta casi cristalina.

La firma denuncia que la repercusión de una pasarela esté vinculada a la popularidad de quien la desfila y no a la colección en sí. ¿Es cierto? ¿O quizá sea también una buena jugada de marketing? Un gesto que, en cualquier caso, vuelve a confirmar que en Margiela la ropa siempre habla más alto que el rostro que la lleva.