3 looks con 'animal print' que serán tendencia este otoño 2026: de la cebra al estampado de serpiente

La lógica dice que los estilismos coloridos y vibrantes están destinados a la primavera y el verano. No obstante, las tendencias de este próximo otoño están empeñadas en desterrar esta idea.

En esta ocasión, la temporada no sólo se escribe con la paleta de los tonos tierra y, en general, los neutros en mente, sino que también hay cabida para el rojo —ya convertido en un clásico, el acento infalible—, el morado, el turquesa —propio de los meses más cálidos— o el amarillo mantequilla.

No obstante, las claves del éxito sartorial van más allá. Una de las propuestas estrella que han dejado las pasarelas y el street style son los estampados y ahora, sin duda, triunfa el animal print —con permiso de los lunares—. En concreto, el de cebra, el de cocodrilo y el de serpiente.

Paseo por la sabana

Desde África hasta las calles de las capitales de la moda y los feeds de Instagram más curados. El zebra print se cuela en la lista de los más buscados este otoño-invierno. ¡Y no sólo eso! Sino que mezcla su estilo salvaje con otras de las propuestas más cool del momento: ¡atención a su combinación con el turquesa!

No obstante, para evitar las arenas movedizas, nada mejor que jugar con el negro, dando lugar a un tándem infalible, con un toque diferente, pero sin perder de vista lo clásico, es decir, un acierto seguro.

Frank Sobier Fall Winter 2026, Alta Costura; y Amiri, que traslada la tendencia a la próxima primavera-verano con complementos y prendas. Launchmetrics Spotlight

Igualmente, si el regreso del tono azul dosmilero no es tu favorito, siempre te queda la alternativa de mezclar con el rojo, llevando su rango hasta la tonalidad burdeos.

Y si en la ecuación con el estampado de cebra entra el morado, es fácil visualizarse como el personaje de Samantha Jones de Sexo en Nueva York. En una palabra, fabulosa.

Sin embargo, siendo conscientes de que quizás esta propuesta es la más extra, la de cocodrilo y la de serpiente puede ser la más idónea para aquellas que quieran sumarse a la tendencia optando por algo más discreto. Sobre todo porque no sólo llegan en forma de estampado, sino que aquí también entran en juego las texturas.

La propuesta de Tous, ahora en rebajas (antes 139 €). Al igual que las botas de Lola Casademunt, disponibles en Zalando (antes 129 €). Cristina Sobrino

Zona de manglares

Bolso tipo 'clutch' en burdeos, firmado por Elie Saab para la colección Fall Winter 2026 Haute Couture; Sergio Hudson Fall Ready-To-Wear 2026; y Chanel Fall Winter 2026 Ready-To-Wear. Launchmetrics Spotlight

Observar los animales en su hábitat natural es un lujo indiscutible, una senda hacia lo salvaje. Ese espíritu, sin duda, se traslada a las calles y armarios cuando llegan las referencias a este mundo, que además lo hacen tanto en prendas como en complementos.

A diferencia del guiño a la cebra, el cocodrilo se mueve en aguas más sofisticadas y discretas, por norma general. Camuflándose con el entorno, que deja atrás la paleta de lo exótico para instalarse en una más propia del asfalto.

Las características escamaciones del reptil no sólo protagonizan estampados, sino que también se cuelan en looks con texturas capaces de llevar a una nueva dimensión cualquier estilismo, en especial cuando hace acto de presencia en accesorios como bolsos, zapatos o cinturones.

Esta es quizás la forma más sencilla de sumarse a la tendencia, pero no hay que perder de vista chaquetas y gabardinas que se mimetizan también con la apuesta.

Sus tonalidades naturales, del marrón chocolate al verde más profundo pasando por los clásicos negro y camel, encajan a la perfección con la época del año que se atraviesa. ¿El resultado? Un guiño infinitamente más sutil, pero no por ello menos llamativo. Eso sí, las más atrevidas pueden disfrutar con propuestas que se funden incluso con el turquesa en una misma pieza.

El cocodrilo, camaleónico, se camufla entre los accesorios. Cristina Sobrino

De forma sigilosa

Giorgio Armani Privé Fall Winter 2026, Haute Couture, donde el leopardo se funde con la serpiente; de nuevo, la primavera de Amiri; y, por último, Ashi Studio Fall Winter Haute Couture. Launchmetrics Spotlight

Cuando se desanda la historia, se descubre que la serpiente no ha gozado de buena fama a lo largo de los siglos. Tentación, engaño y pecado. Casi de forma accidental —accidentalmente heteropatriarcal—, su figura quedó ligada en el imaginario occidental a Eva y, con ella, a una idea de feminidad peligrosa: la mujer que seduce, que tienta, que se atreve a cruzar la línea y, por tanto, a cuestionar lo establecido.

Ahora, es el momento de cambiar la narrativa y poseer el relato. La malicia ya no se lee con connotaciones negativas, en el presente, se llama astucia, como en el caso de ellos. Independencia, poder. Todo ello, llega también al armario, sin pedir permiso.

Teniendo todo esto en cuenta, pocas dudas quedan sobre la afirmación de que si hay un estampado que sabe moverse entre la sofisticación y el riesgo, ese es sin duda este. Sus escamas, dibujadas sobre prendas y accesorios, aportan un halo de misterio y provocación a quien las viste. Incluso desde la discreción, estas propuestas retan a aquellos que posan la mirada sobre determinados looks.

Al igual que sucede con el cocodrilo, la tendencia se apodera de los tonos naturales más típicos, pero también de otros más inesperados, como el beis y, de repente, de notas de color más vibrantes. Se puede incorporar en la rutina mediante complementos que protagonicen los estilismos: desde bolsos hasta botas de caña alta. En tiempos de excesos, los pequeños detalles siguen logrando marcar la diferencia.

La gabardina se encuentra disponible en El Corte Inglés, al igual que el bolso. El 'tank top' de H&M, ahora con descuento (7,99 €). Lo mismo sucede con los vaqueros de Guess (antes 199 €). Cristina Sobrino

El animal print lleva lo animal a la ciudad, que sólo cuenta con fierecillas domesticadas, sacudiendo la rutina. Este otoño, la naturaleza se abre paso en el vestidor en tres versiones y todas aptas para cualquier tipo de mujer. La clave siempre está en saber combinar la propuesta para cada ocasión.

Cebra, cocodrilo y serpiente comparten territorio, pero no hablan el mismo idioma: desde la exuberancia hasta la sofisticación, pasando por el misterio. Elementos, sin duda, que logran que looks alienantes caigan en el olvido. Porque a veces es necesario ir por el lado más salvaje de la vida.