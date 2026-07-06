Magas retransmite en directo el desfile de la colección Dior Haute Couture 26-27 firmada por Jonathan Anderson

Jonathan Anderson durante el desfile de la colección Crucero 2027. Gtres

La colección alta costura de invierno 2026-2027 de Dior se presenta este 6 de julio a las 14.30 (CET), en un desfile que será transmitido en livestreaming por Magas. De este modo, se podrá seguir en directo un evento que tiene mucho de novedad y que pasará a formar parte del legado de la Casa.

El sitio elegido para este desfile es la capital francesa. Concretamente, en el emblemático Museo Rodin, situado en el número 77 de la Rue de Varenne.

Un lugar ideal para reforzar la identidad de la firma y contribuir a crear una atmósfera exclusiva que convierte cada presentación en un acontecimiento de gran repercusión internacional.

Sin duda, el entorno histórico del museo y sus jardines ofrecen un escenario elegante que refleja la esencia de la maison, combinando patrimonio artístico y haute couture.

Desde su fundación en 1946, Dior ha destacado por su innovación, elegancia y capacidad para marcar tendencias que han transformado la industria.

Su legado combina tradición artesanal con creatividad contemporánea, ofreciendo colecciones de ropa, accesorios, perfumes y cosméticos que reflejan sofisticación, exclusividad y excelencia.

Más que una marca, simboliza un estilo de vida asociado al refinamiento, la calidad y la expresión artística, consolidándose como un icono atemporal del diseño y la moda internacional.

La propuesta más actual lleva también la firma de Jonathan Anderson. El diseñador norirlandés, conocido por su aproximación intelectual a este arte y por haber redefinido los códigos del lujo contemporáneo, abrió su capítulo con la maison francesa en junio de 2025 con la colección masculina primavera-verano 2026.

Dior convirtió el LACMA en un plató hollywoodiense, el pasado mes de mayo. Reuters

Desde su llegada, ha despertado una enorme expectación entre críticos, compradores y seguidores del sector, especialmente por su capacidad para combinar referencias artísticas, experimentación formal y una sensibilidad cultural profundamente atemporal.

La cita más reciente

A principios de mayo, presentaba su colección Crucero 2027 en Los Ángeles –también retransmitido por esta publicación–.

El desfile tuvo lugar en el nuevo edificio del LACMA diseñado por el arquitecto suizo Peter Zumthor. Una construcción monumental de hormigón bruto que contrastaba con la extrema fluidez de las prendas.

La elección del ganador del Premio Pritzker y reconocido por una obra profundamente sensorial y escultórica, añade una dimensión cultural particularmente significativa al desfile.

Desde su origen concebido como una estructura fluida y suspendida sobre Wilshire Boulevard, se ha convertido desde su apertura en uno de los grandes símbolos arquitectónicos de Tinseltown.

En esa ocasión, Anderson dejó de lado la idea tradicional del viaje para centrarse en la transformación de uno mismo, un concepto profundamente ligado a esta ciudad californiana.

Diseños de la última colección de la casa francesa. Instagram

Para las siluetas, incluyó guiños a iconos del cine como Marilyn Monroe, Sophia Loren o Audrey Hepburn, siempre de forma sutil.

También se decantó por jugar con una elegancia deliberadamente desordenada: vestidos que parecían deslizarse por el cuerpo de las modelos, hombros escultóricos, tejidos aparentemente recolocados en el último instante, lazos deshechos y esa actitud de estrella abandonada a su suerte durante una fiesta de madrugada.

Entre muros monolíticos, coches vintage y farolas aisladas, las modelos aparecían como protagonistas de una película en blanco y negro. Una ligera niebla envolvía la pasarela mientras una iluminación dorada evocaba los atardeceres de esta región del mundo.

Las flores no entraban a escena simplemente estampadas: surgían en tres dimensiones sobre hombros o caderas, realizadas en cuero, satén brillante o materiales de acabado casi plastificado.

Los lazos también escenificaban una dimensión arquitectónica. Algunos se convertían en bustiers y otros prolongaban las siluetas mediante largas colas flotantes que recorrían el suelo del museo.

Entre los recursos más impactantes de la colección, el microplisado ha ocupado un lugar central.

El movimiento líquido del microplisado fue una de sus propuestas en el desfile Crucero. Instagram

Lejos de los pliegues clásicos, Anderson trabajó con un formato extremadamente fino que aportaba al tejido una plasticidad casi líquida. Los vestidos parecían vibrar con cada movimiento, reflejando la luz como si fueran metal fundido o agua en movimiento.

Esta acumulación de relieves daba la impresión de que ciertas piezas escapaban del cuerpo para transformarse en objetos independientes, a medio camino entre la alta costura y la escultura contemporánea.

Otro de los elementos que más llamaron la atención, fue la recurrencia de los elementos del imaginario exótico animal en forma de bolsos. Con formas que sugerían pájaros, abejas, caracoles y mariquitas, el surrealismo hizo aparición.

La hora de París

Tras la puesta en escena de la colección Crucero en Los Ángeles, la firma regresa al calendario más emblemático de las pasarelas con una propuesta que, como es tradición, combina el savoir-faire de sus ateliers con una visión contemporánea de la alta costura.

El desfile en tierras francesas no sólo marca uno de los momentos más esperados de la temporada parisina, sino que también ofrece nuevas claves sobre la evolución estética de Dior.

En una industria donde cada colección construye el relato de la siguiente, la presentación de Haute Couture Winter 2026-2027 promete confirmar, una vez más, el papel de la Casa como uno de los grandes referentes de la moda internacional.