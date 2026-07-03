Una nueva era de sofisticación: Dolores Promesas se alía con Duyos para conquistar la alta costura y el mercado global

Dolores Promesas, la firma que marcó un hito en la moda española de los años 2000, continúa consolidando con fuerza la nueva etapa iniciada tras su adquisición por el grupo español Merletti en 2025.

En pleno proceso de renovación integral, la marca ha anunciado el lanzamiento de una exclusiva colección de invitada y alfombra roja diseñada por Duyos, uno de los nombres más influyentes y respetados de la costura contemporánea en este país.

La colaboración supone un puente entre el pasado dorado de la marca y las exigencias del mercado actual. El propio diseñador ha manifestado su entusiasmo ante este reto.

"Estoy muy feliz de formar parte del relanzamiento de Dolores Promesas. En esta colaboración habrá un guiño a ese trabajo tan bonito realizado en aquellos años, pero los diseños tendrán mi mano y mi sello. Es en cierta manera un acercamiento a su antigua línea Heaven, pero evidentemente pensando en la actualidad y aportando una mirada nueva y fresca", confiesa.

Por su parte, la dirección de Merletti concibe esta alianza como el motor definitivo para la expansión de la firma. Ángel Burgueño, CEO del grupo, ha destacado la ambición global del proyecto.

"Nuestro objetivo es crear una merecida nueva etapa para Dolores Promesas, tanto en España como en mercados internacionales, especialmente en Europa y Latinoamérica. Queremos abrir un nuevo ciclo para la firma, respetando su esencia y lo que la hizo especial, pero adaptándola a una mujer actual, con una propuesta más sólida, aspiracional y preparada para volver a ocupar un lugar destacado dentro de la moda. En este camino, Duyos se convierte en nuestro mejor compañero de viaje", explica.

Lulu Figueroa Domecq en la alfombra roja de los III Premios Academia de la Moda Española. Pablo Paniagua

Un adelanto exclusivo

Aunque el debut oficial de la colección completa tendrá lugar en el marco de la Semana de la Moda de Madrid, el público ya ha tenido la oportunidad de conocer el espíritu de esta unión.

El pasado 30 de junio, durante la gala de los Premios Academia de la Moda Española, se desveló un exclusivo anticipo. La artista Lulu Figueroa Domecq fue la encargada de posar en la alfombra roja con una de las piezas principales de la colección, ofreciendo una primera mirada a esta propuesta de Alta Costura.

La propuesta se define por su carácter femenino y personal, diseñada para celebraciones y grandes eventos, donde las invitadas buscan exclusividad. Duyos aporta a cada costura su célebre dominio de las siluetas, el color y los volúmenes, impregnando las prendas de la ilusión que abandera la transformación de la casa.

100% 'Made in Spain'

Fundada en 2005, la icónica marca afronta esta transformación manteniendo intacto su ADN. Pese a la renovación estructural de equipos y procesos liderada por Burgueño, la firma preserva los valores que la encumbraron: búsqueda de la personalidad en cada detalle, creatividad sin complejos y producción realizada al completo en España.

Esta filosofía de diseño artesanal y proximidad es compartida plenamente por Juan Duyos. El creador, que inició su trayectoria junto al maestro Manuel Piña —de quien heredó la máxima de "embellecer a la mujer" como fin absoluto—, cuenta con una sólida reputación en el diseño de novias y atelier.

Además, desde el pasado mes de noviembre, ejerce como presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), consolidándose como una de las figuras institucionales y artísticas más relevantes de la industria, cuyas colecciones son habituales en pasarelas de la talla de MBFWMadrid o Madrid es Moda.

Con este movimiento, Dolores Promesas no sólo firma una de las colaboraciones más esperadas del año, sino que asienta los cimientos para recuperar su trono en la moda internacional.