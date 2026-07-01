Women'secret convierte la playa en una fiesta de verano a todo color en la Gran Canaria Swim Week

Hay desfiles que se ven y otros que se viven. El de Women'secret en la 30ª edición de la Gran Canaria Swim Week (GCSW) fue de los segundos: una explosión de color, música y espíritu veraniego que convirtió la pasarela exterior de Perchel Beach Club en el escenario perfecto para imaginar unas vacaciones eternas.

Con la colección Beso Beach, la firma adelantó sus propuestas de baño para 2026 con una declaración de intenciones clara: el bikini y el bañador ya no son sólo prendas para ir a la playa, sino una forma de expresar personalidad.

Bajo la dirección creativa deNuria Dias, presentó un concepto luminoso, alegre y muy conectado con las tendencias que ya triunfan en las calles y en las redes sociales.

Se trata de un concepto pensado para una mujer que busca comodidad sin renunciar al diseño, que mezcla piezas fáciles de llevar con detalles sorprendentes y que entiende la temporada de calor como una oportunidad para jugar con la moda.

El desfile formó parte de una edición especialmente significativa de la Gran Canaria Swim Week, que celebra tres décadas con una nueva estrategia para consolidarse como el gran fashion show europeo de baño.

Los diseños clásicos con tintes modernos fueron protagonistas. Cedida

La cita reunió 31 desfiles y 41 marcas, con una importante presencia de firmas canarias junto a nombres nacionales e internacionales.

Sobre la pasarela aparecieron las modelos internacionales Lorena Durán y Desiré Cordero, acompañadas por el renovado casting de talentos presentado este año por la organización. Juntas dieron vida a una colección que apostó por la energía joven y por una estética fresca, divertida y muy visual.

La propuesta Beso Beach juega con una paleta de tonos vibrantes y con elementos que parecen sacados directamente de una postal de vacaciones.

Las rayas anchas, los estampados geométricos, los colores flúor, los acabados brillantes y las nuevas texturas fueron algunos de los grandes protagonistas de un desfile donde cada salida parecía invitar a reservar el próximo vuelo hacia la brisa marina.

La colección incluye accesorios como pamelas y bolsos crochet. Cedida

Entre las siluetas más destacadas aparecieron bikinis balconette, bañadores con atrevidos cut outs y braguitas de tiro más alto, diseños que actualizan los clásicos de baño y aportan un aire más contemporáneo.

Predominaban las prendas versátiles capaces de acompañar tanto un día de playa como una tarde de terraza frente al mar.

Pero Women'secret también dejó espacio para la sofisticación. La cápsula Black & White aportó el contrapunto elegante del desfile con diseños de líneas más sobrias, pensados para quienes buscan piezas atemporales que sobrevivan al paso de las temporadas. Una combinación que resume la esencia de la marca: tendencias para las más atrevidas y clásicos renovados para quienes prefieren una elegancia más discreta.

El universo playero se completó con una selección de prendas de lino en colores intensos, pamelas de rayas, bolsos y ropa de crochet y una variedad de accesorios que reforzaron esa idea de estío sin horarios, de días largos y planes improvisados junto al océano.

Desfile de Women'secret en la Gran Canaria Swim Week. Cedida

"Este verano nuestra colección de baño es una explosión de color, texturas y estampados de tendencia. Está muy pensada para la mujer que busca patrones atrevidos, aunque nunca faltan nuestras piezas más sofisticadas e icónicas para la mujer que también quiere estar a la moda", explicó Nuria Dias durante la presentación.

Así, la firma reivindica un baño más libre, divertido y personal. Un estilo que invita a mezclar, probar y atreverse, sin perder de vista la comodidad que se ha convertido en una de las grandes claves del armario actual.

La marca quiso, además, reforzar su presencia en la Gran Canaria Swim Week por el papel estratégico de la pasarela como escaparate de las prendas de baño. La colaboración del evento con el British Fashion Council y los nuevos acuerdos con entidades internacionales impulsan el posicionamiento global de una cita que cada año gana peso dentro del calendario de la industria.

Así, entre palmeras, colores imposibles y ganas de vacaciones, Women'secret dejó claro que el verano promete una cosa: cuanto más color, mejor.