Por qué el Mundial es el nuevo desfile de alta costura: "Hoy el futbolista no es sólo un atleta, es un embajador del lujo"

La nueva gran pasarela del mundo de la moda suena a goles, a estrellas del balón y a millones de aficionados enfervorecidos. ¿Pueden ser best friends forever la alta costura y el fútbol? Sí, pueden, y de hecho, forman un tándem de éxito que confirma que la simbiosis funciona y ha llegado para quedarse.

El Mundial de 2026 es mucho más que selecciones disputándose la ansiada copa en partidos que recorren el mapa, también es un poderoso escaparate que las firmas saben aprovechar.

Se espera una audiencia global acumulada de seis mil millones de espectadores e interacciones, más de 40.000 millones de impacto estimado en la economía global y más de 800.000 puestos de trabajo creados.

Obviamente, este es un escaparate increíble para las casas de moda y no están dispuestas a perder la oportunidad. Porque la estética del deporte rey no se limita a las equipaciones: el uniforme de los jugadores en sus desplazamientos y comparecencias también forma parte de la puesta en escena. Y es ahí donde entran las firmas con fuerza.

Este 2026, Loewe ha debutado en este mundo como socio oficial de la selección española. Jack McCollough y Lázaro Hernández y su equipo creativo han diseñado los trajes oficiales y la vestimenta de viaje, reflejando el concepto de lujo relajado.

La colección se basa en polos azules, blazers en marino de corte amplio, pantalones anchos y zapatos de cordones con el logotipo de la marca.

Por su parte, la diseñadora uruguaya afincada en Nueva York Gabriela Hearst —una de las preferidas de la princesa de Gales, Kate Middleton— ha hecho lo propio con la indumentaria de calle de la selección de su país natal.

Los trajes han sido hechos a medida, utilizando lana merina elaborada a partir de fibras provenientes directamente de ranchos del norte del estado.

"Esto refleja un compromiso compartido con la responsabilidad medioambiental", dicen desde la firma, que ha mostrado el proceso de confección a través de sus redes sociales.

Suma y sigue. Jacquemus se ha encargado de codiseñar junto a Nike la camiseta prepartido de la selección francesa, conocida como Les Bleus. Se trata de una prenda en azul con rayas finas en blanco y rojo y el logo de la casa deportiva. Además, la colección incorpora chaquetas, pantalones de chándal y cortos con los colores del equipo.

“En Francia, el fútbol es más que un deporte, está presente en el día a día y siempre ha formado parte de mi vida. Trabajar con la selección nacional de Francia es representar a un país, una cultura y momentos inolvidables. Significa todo para mí”, ha dicho el diseñador.

Por su parte, la casa Boss viste al equipo americano con trajes hechos a medida en azul, de cortes limpios y elegantes y el escudo bordado en las americanas y sobrecamisas con bolsillos. Camisas y camisetas blancas y corbatas para las grandes ocasiones completan una propuesta sobria pero muy elegante.

La firma, según su comunicado, "se enorgullece de vestir a la selección nacional masculina de fútbol de Estados Unidos para los momentos más importantes, donde la ambición, la identidad y la búsqueda de la grandeza se manifiestan plenamente".

Pero no sólo se trata de diseños ad hoc para los equipos, los propios jugadores se convierten en modelos de pasarela luciendo accesorios couture que, además, rompen con muchos estereotipos. Los bolsos no tienen género y ellos lo demuestran llevando en sus desplazamientos icónicos modelos de Hermès, Louis Vuitton, Chanel o Gucci.

Úrsula Hurtado, CEO de la firma de moda que lleva su nombre, analiza para Magas este fenómeno. "Desde el punto de vista de los accesorios y la marroquinería, el fútbol se ha convertido en uno de los escaparates más potentes del lujo contemporáneo", plantea.

"Hoy vemos cómo han transformado los aeropuertos, las concentraciones y las llegadas a los estadios en auténticas pasarelas globales donde bolsos, maletas, relojes y accesorios adquieren un enorme protagonismo", explica.

Y prosigue: "Firmas como Louis Vuitton, Dior, Hermès o Loewe han entendido perfectamente el potencial de estos perfiles como prescriptores internacionales".

Y es que estas piezas vistas en un jugador de élite "pueden alcanzar una visibilidad que antes solamente se conseguía a través de grandes campañas publicitarias", valora.

Además, observa "una conexión natural entre el lujo y el deporte de alto rendimiento", en tanto que "ambos representan exclusividad, excelencia y éxito. Creo que los accesorios serán cada vez más importantes en la construcción de imagen de los grandes deportistas".

Definitivamente, la alianza moda-fútbol marca una nueva forma de entender el sector de una manera mucho más amplia. Así lo explica Cristina Díaz de Bustamante, consultora estratégica, directora creativa y empresaria española especializada en la construcción de identidad y comunicación para marcas de lujo, cultura y estilo de vida.

"Me parece especialmente interesante la colaboración de Loewe con la selección española. Más allá de la impecable ejecución estética, refleja una evolución natural del lujo contemporáneo", explica.

"Hoy, las firmas ya no buscan estar presentes únicamente en los espacios tradicionales de la moda, sino formar parte de las conversaciones culturales que generan emoción, identidad y pertenencia. Y pocos escenarios tienen una capacidad de conexión tan universal como el deporte", subraya.

"Entiendo que haya gente que no comprenda esta estrategia, pero personalmente la encuentro muy interesante", añade. Otras voces consultadas por Magas también analizan este fenómeno que está en auge.

Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista, CEO de CoolHunting Madrid Comunicación y autor de libros como la guía de estilo Alter Ego, considera que la relación entre el fútbol y las firmas de lujo ya no es una anécdota ni una estrategia puntual asociada a un gran torneo.

En sus propias palabras, "estamos asistiendo a una transformación profunda en la forma en la que los deportistas construyen su imagen pública y en cómo las grandes casas encuentran nuevas vías para conectar con audiencias globales".

"El futbolista del siglo XXI ya no es únicamente un atleta; es una marca personal, un creador de tendencias y, en muchos casos, uno de los mejores embajadores que puede tener una firma de lujo", analiza.

¿Está cambiando la moda el estilo y el perfil de las estrellas del balón? Reyes responde afirmativamente. "Hace dos décadas, la conversación giraba en torno al rendimiento deportivo; hoy también hablamos de imagen, posicionamiento y construcción de marca", asegura.

De hecho, "figuras como Jude Bellingham, Kylian Mbappé o David Beckham han demostrado que la influencia de un futbolista puede extenderse mucho más allá del terreno de juego. El vestuario, los relojes, los accesorios o las colaboraciones con firmas de lujo forman parte de una narrativa cuidadosamente diseñada".

¿Y qué ganan las marcas desde el punto de vista estratégico? Obviamente, "obtienen algo extremadamente valioso: visibilidad global. Un Mundial reúne a miles de millones de espectadores y genera una exposición mediática que pocas plataformas pueden ofrecer".

El periodista experto en moda cree que la clave está en que "el fútbol permite a las firmas acceder a nuevas generaciones de consumidores, especialmente hombres jóvenes que no siempre se habían sentido interpelados por la comunicación tradicional del lujo".

"No es casualidad que muchas casas hayan incrementado sus inversiones en embajadores deportivos durante los últimos años", apostilla.

La colaboración entre la alta costura y este deporte no será pasajera. "Todo apunta a que esta relación seguirá creciendo. De la misma forma que hace años las grandes firmas encontraron en el cine, la música o las casas reales una poderosa herramienta de comunicación, hoy el deporte de élite se ha convertido en uno de los principales escaparates del lujo global", reflexiona

La gran diferencia es que antes este representaba aspiración y "hoy también representa influencia. Y pocos sectores generan tanta influencia internacional, transversal y emocional como el fútbol".

Por eso, más que una tendencia, considera que "estamos viendo el nacimiento de una alianza que probablemente marcará la comunicación del lujo durante la próxima década".

El futbolista de la selección noruega Halland posa con un gran bolso de Hermès. Redes sociales

La visión de dos diseñadores españoles consultados por Magas va en la misma dirección.

Gustavo Ardón, fundador de la firma homónima, define esta nueva corriente como "una alianza estratégica entre dos industrias que comparten valores como la excelencia, la aspiración, la proyección internacional y la capacidad de generar emoción".

Destaca que, en la actualidad, los grandes futbolistas son auténticos embajadores globales con una influencia comparable a la de actores, músicos o miembros de la realeza.

"Para las marcas representan una oportunidad única de conectar con nuevas generaciones y mercados internacionales. El deporte aporta autenticidad y alcance; el lujo, sofisticación y valor de marca. Juntos están construyendo un nuevo lenguaje aspiracional que conecta especialmente con los consumidores más jóvenes", añade.

Queda claro que el terreno de juego ya no se limita a los minutos de partido; también se disputa en los pasillos de los aeropuertos, en las ruedas de prensa y en cada plano secuencia que capta la llegada de los equipos.

El fútbol ya no es solamente el deporte rey sino que se ha coronado como el nuevo monarca de la pasarela global. Ya no juegan en ligas, sino que juntos marcan tantos y abogan por los escenarios compartidos.