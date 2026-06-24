'Voices & Places': la serie de Hoss Intropia sobre los refugios creativos de las artistas, desde Nueva York hasta Grecia

Wei-Li Wang y Nada Lottermann, protagonistas de los primeros capítulos de 'Voices & Places'. Hoss Intropia Cedida

Mientras ciudades como Nueva York, Londres o París siguen concentrando gran parte de la actividad cultural, cada vez son más los artistas, diseñadores y profesionales de distintos ámbitos que buscan nuevas formas para nutrirse lejos del ritmo de las grandes capitales.

Pequeñas comunidades, paisajes preservados y entornos donde el tiempo parece transcurrir más despacio se han convertido en esos refugios para quienes encuentran donde viven una etapa esencial de su proceso creativo.

Hudson, en el estado de Nueva York, y la isla griega de Hydra son dos ejemplos de esta tendencia.

Ambos destinos protagonizan los primeros capítulos de Voices & Places, la nueva serie impulsada por Hoss Intropia, que explora la relación entre distintas mujeres vinculadas a disciplinas artísticas y culturales y aquellos lugares que han marcado su forma de crear, vivir y entender el mundo.

A través de las historias de Wei-Li Wang y Nada Lottermann, la iniciativa pone el foco en la relación entre las ubicaciones y las personas que los habitan.

Más allá de las colecciones, cada capítulo explora cómo determinados entornos pueden influir en la manera de crear, vivir y entender el mundo.

Hudson y su creatividad

La primera protagonista de Voices & Places es Wei-Li Wang, productora de moda afincada entre Nueva York y Hudson. A través de su experiencia, la serie descubre una localidad que en los últimos años se ha consolidado como uno de los polos culturales más interesantes de Estados Unidos.

Situada a poco más de dos horas de la Gran Manzana, ha atraído a artistas, diseñadores y profesionales que buscan un entorno más tranquilo sin renunciar a la efervescencia cultural.

Antiguas fábricas reconvertidas en galerías de arte, estudios de diseño, espacios dedicados a la artesanía y mercados locales forman parte de un paisaje donde la innovación y el intercambio de ideas se integran de manera natural en la vida cotidiana.

Wei-Li Wang descubre el lado más creativo de Hudson. Hoss Intropia Cedida

Lejos del ritmo acelerado asociado a las grandes producciones de moda en las que trabaja habitualmente, Wang encuentra en esta comunidad una fuente constante de estímulos.

Allí conviven perfiles muy diversos: desde músicos y artistas hasta agricultores y artesanos, formando un entorno donde distintas disciplinas se encuentran y dialogan de manera espontánea.

A través de sus recomendaciones personales, el episodio también invita a descubrir algunos de los lugares que mejor representan el espíritu de Hudson.

Hydra, inspiración y calma

El segundo capítulo está protagonizado por Nada Lottermann, fotógrafa y directora creativa que lleva más de 20 años regresando a la isla del mar Egeo junto a su familia.

La localización, estrechamente ligada a su universo personal, se ha convertido en una segunda casa para ella.

La ausencia de vehículos y el protagonismo del paisaje han contribuido a preservar una atmósfera singular que sigue atrayendo a artistas, escritores y figuras culturales. Sus calles empedradas y la presencia marítima han convertido esta ubicación en un refugio para quienes buscan alejarse de las prisas.

Nada Lottermann junto a sus hijas, Lila y Juli, en Hydra. Hoss Intropia Cedida

A través de sus recuerdos y recomendaciones personales, Lottermann recorre algunos de los espacios que forman parte de su vida cotidiana: playas, galerías, librerías, restaurantes y rincones menos conocidos.

Más allá de su atractivo turístico, Hydra aparece como un punto geográfico donde la observación, la memoria y la conexión con el entorno ocupan un papel central.

Aunque separados por miles de kilómetros, Hudson y Hydra comparten una misma idea: convertirse en lugares capaces de inspirar nuevas maneras de vivir y desarrollar proyectos personales.

Es precisamente esa relación entre las personas y los territorios que habitan la que la firma explora en los primeros capítulos de esta serie.

Con Voices & Places, Hoss Intropia propone una mirada que trasciende las colecciones para centrarse en las historias personales y en los rincones que dejan huella.

A lo largo del año, nuevas protagonistas se incorporarán a la propuesta, ampliando un mapa de destinos narrado desde la experiencia de quienes los conocen de primera mano.