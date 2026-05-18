Hoss Intropia redefine los códigos de la invitada perfecta con una selección de looks de estilo mediterráneo y versátiles

Algunas de las propuestas de la nueva selección de looks de la firma. Cedidas

El inicio de la primavera no lo marca necesariamente el hecho de que las flores hagan acto de presencia. Sin embargo, al entrar en redes sociales, el cambio de estación está claro. Cuando abril llama a la puerta, sucede lo mismo con los eventos, de ahí que los looks de invitada empiecen a pulular por doquier.

No obstante, ahora la temporada de bodas, bautizos y ceremonias varias se prolonga mucho más que antes y el verano, a pesar del calor, sigue siendo una época idónea para celebrar el amor además de un largo etcétera de ocasiones que se apellidan 'especiales'.

Hoss Intropia ha tomado buena nota de esta tendencia y acaba de presentar su última propuesta para este tipo de citas, entre las que se incluyen también las esperadas graduaciones. Se trata de una selección de looks que pertenece, por supuesto, a la colección primavera-verano 2026.

En la misma destacan tejidos como el satén y el tul, que tienen la capacidad de elevar apuestas que en apariencia son más sencillas; matching sets de falda o pantalón; tops románticos; y piezas que se engalanan con pedrería o hilo metalizado.

La paleta cromática se compone de tonalidades vibrantes como el magenta, los verdes intensos, coral o el color rojo. No obstante, uno de los must del momento son, sin duda, las tonalidades pastel, de ahí que no falten el lila o el verde agua.

En la imagen, uno de los conjuntos más especiales de esta selección. Un dúo monocromático adornado con apliques que crean un patrón en las prendas. Cedida

Si hay una palabra que sirva para definir esta selección de looks, esa es feminidad. La definición de la misma se encuentra en cada uno de los diseños. Estos, dependiendo de cómo se combinen, pueden funcionar a la perfección para citas de día o de noche, así como para ocasiones más casuales o más informales. El truco está en el juego de accesorios.

Un pequeño bolso tiene la capacidad de elevar cualquier propuesta, ya se trate de un look de invitada o de una propuesta casual en clave vaquera. Cedida

Además de los tejidos señalados, otros elementos presentes y que tienen esa capacidad de marcar la diferencia en un modelo son los bordados —que remiten a la artesanía, una palabra que hoy en día resulta imprescindible en el ideario de la moda—, las transparencias y las mezclas de texturas, que enriquecen las propuestas sin caer en exageraciones o excesos.

Este vestido bicolor promete colarse entre los favoritos de las más jóvenes para sus graduaciones, pero también es perfecto para dar un paseo cerca del mar. Cedida

En estos looks de Hoss Intropia no sólo se encuentran algunas de las tendencias que están triunfando en la actualidad, sino que también es fácil identificar las pautas que definen a la propia firma. De un simple vistazo sobresale su espíritu mediterráneo, así como ese aire bohemio y sofisticado que impregna sus propuestas.

Estas afirmaciones son sinónimo de una máxima que lleva marcando la sociedad en temporada de eventos en estos últimos años: vestir de invitada no atiende ya necesariamente a protocolos y códigos de vestimenta cerrados —a excepción de peticiones expresas de los anfitriones—.

Ahora el juego se trata de ir arriesgando pero sobre seguro, expresando la personalidad y el estilo propio.

En las diferentes pasarelas de la temporada, incluida la 080 Barcelona Fashion, ha quedado claro que el estampado de cuadros es un 'must'.

Con diseños versátiles, femeninos y repletos de detalles que los distinguen en un mercado de lo más competitivo, la firma reivindica su espacio, adaptándose a las necesidades reales para disfrutar al máximo de esos días marcados en rojo en el calendario.