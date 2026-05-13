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Moda y cine vuelven a darse la mano en uno de los festivales más prestigiosos del mundo, que celebra su 79.ª edición este 2026 . El bulevar de la Croisette de Cannes volvió a extender su red carpet para acoger a los invitados de su gala inaugural.

Demi Moore, que es parte del jurado, fue una de las grandes protagonistas de la noche, desplegando todo su glamour ante una nube de fotógrafos de todo el mundo, ávidos de captar las mejores imágenes. También dos iconos de la gran pantalla como Jane Fonda y Joan Collins deslumbraban a golpe de lentejuelas, volantes y grandes joyas.

Heidi Klum, por su parte, ponía el toque romántico con su look. Y hubo presencia española en esta apertura: Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson posaban elegantes en la alfombra roja. Destacar, además, que este Festival de Cannes cuenta con tres películas patrias compitiendo por los galardones: La bola negra, de Los Javis; Amarga Navidad, de Almodóvar y El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.

En esta gala inaugural, el blanco y el negro han sido los protagonistas en los estilismos, que han 'respetado' las normas de vestimenta que impuso la muestra el año pasado, prohibiendo prendas con transparencias que dejaran a la vista la desnudez del cuerpo.

Estas han sido las mejores propuestas de moda del primer día.

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    Demi Moore

    La actriz deslumbró con un vestido brillante de corte escultórico hecho a medida y firmado por Jacquemus. El cuerpo entallado y la falda de corte sirena para realzar su figura. Lo aderezó con un imponente collar de de diamantes de Chopard.
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    Heidi Klum

    La modelo alemana se decantó por una opción mucho más romántica en tono pastel. Klum lució un vestido de gasa de alta costura de Elie Saab preteneciente a la colección otoño/invierno 2025-2026 con escote corazón y cola. La rosa del escote era el detalle romántico del look.
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    Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson

    El piloto, muy elegante de esmoquin, acudió a Cannes con su pareja, que escogió un vestido negro con la espalda el aire y cuello halter.
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    Jane Fonda

    La veterana intérprete eligió un diseño tan sobrio como elegante, en negro y cubierto de lentejuelas de Gucci. El cuello alto no le impidió lucir por fuera un collar de Tiffany's.
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    Joan Collins

    La actriz, de 92 años, eligió este voluminoso vestido blanco con volantes de Stephane Rolland para pisar la alfombra roja de la gala inaugural. Posó con Laurent Lafitte para el estreno de la película The Electric Kiss.
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    Ginta Biku

    La cantante, modelo y creadora de contenido se decantó por un vestido negro con estratégicas transparencias para no desafiar las normas de Cannes.
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    Maura Higgins

    La presentadora, en un estilo muy Old Hollywood con un vestido palabra de honor en blanco y negro con una larga cola.