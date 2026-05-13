Moda y cine vuelven a darse la mano en uno de los festivales más prestigiosos del mundo, que celebra su 79.ª edición este 2026 . El bulevar de la Croisette de Cannes volvió a extender su red carpet para acoger a los invitados de su gala inaugural.

Demi Moore, que es parte del jurado, fue una de las grandes protagonistas de la noche, desplegando todo su glamour ante una nube de fotógrafos de todo el mundo, ávidos de captar las mejores imágenes. También dos iconos de la gran pantalla como Jane Fonda y Joan Collins deslumbraban a golpe de lentejuelas, volantes y grandes joyas.

Heidi Klum, por su parte, ponía el toque romántico con su look. Y hubo presencia española en esta apertura: Carlos Sainz Jr. y Rebecca Donaldson posaban elegantes en la alfombra roja. Destacar, además, que este Festival de Cannes cuenta con tres películas patrias compitiendo por los galardones: La bola negra, de Los Javis; Amarga Navidad, de Almodóvar y El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.

En esta gala inaugural, el blanco y el negro han sido los protagonistas en los estilismos, que han 'respetado' las normas de vestimenta que impuso la muestra el año pasado, prohibiendo prendas con transparencias que dejaran a la vista la desnudez del cuerpo.

Estas han sido las mejores propuestas de moda del primer día.