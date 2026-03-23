Zara presenta VATÍSIMO: la telenovela que transforma la colección en un relato de deseo, identidad y moda

Zara sigue apostando por la colaboración como un verdadero espacio de creación, esta vez junto al diseñador estadounidense Willy Chavarria.

Con VATÍSIMO la firma no presenta simplemente una nueva cápsula, sino que propone un diálogo entre una visión profundamente personal y una plataforma global capaz de amplificar su alcance sin diluir su esencia.

Más que una colección, el proyecto se plantea como una declaración de intenciones.

VATÍSIMO —derivado del término vato, propio de la cultura chicana— evoca la comunidad, los vínculos y el sentimiento de pertenencia.

Una idea que trasciende la prenda para inscribirse en una reflexión más amplia sobre la identidad, la visibilidad y las formas de representación en la moda contemporánea.

Esta dimensión narrativa se extiende a la campaña, dirigida por el fotógrafo Glen Luchford en colaboración con el propio diseñador.

Rodada en México, se inspira en la intensidad dramática de las telenovelas para construir un relato donde se entrelazan el deseo, las tensiones afectivas y las relaciones de poder.

La nueva colección de Zara, look a look. Zara

La presencia de la supermodelo Christy Turlington y del actor Alberto Guerra refuerza este imaginario cinematográfico, en el que cada imagen parece encontrarse entre la ficción y la realidad.

A través de esta colaboración, Chavarria continúa una línea de trabajo muy definida: integrar dimensiones sociales, culturales y políticas en la moda.

En este contexto, Zara actúa como un vehículo de difusión, permitiendo que ese lenguaje alcance a un público más amplio sin perder intensidad ni profundidad.

Es en un segundo momento cuando la colección se despliega. Concebida principalmente para hombres, aunque con una presencia femenina significativa, se articula en torno a una sastrería precisa y contundente, una de las firmas más reconocibles del diseñador.

Las siluetas, amplias y estructuradas, conviven con piezas más fluidas, generando una tensión constante entre rigor y actitud relajada.

Satén y encaje en VATÍSIMO. Zara

Los materiales refuerzan este equilibrio. Tejidos italianos, piel, denim, cupro o punto construyen un vestuario que va de lo sofisticado a lo cotidiano, mientras que las referencias al workwear estadounidense se entrelazan con una sensibilidad más emocional, casi íntima.

Camisas de manga corta con acabados al corte, faldas lápiz de estructura marcada, accesorios en piel o calzado de texturas ricas configuran un conjunto coherente, pensado para adaptarse a distintos ritmos de vida.

Cada pieza parece pensada para perdurar, no desde la lógica de la tendencia, sino desde el significado que encierra.

En este vestuario, el detalle se convierte en lenguaje. Las rosas rojas, firma de Chavarria, aparecen como marcadores discretos, casi simbólicos. No decoran: cuentan una historia.

Body y perlas: sensualidad y detalle. Zara

La colección revela así una aproximación singular a la moda contemporánea, donde la influencia latinoamericana se aborda desde una perspectiva global, alejada de los clichés. En ello reside su fuerza: en la capacidad de transformar experiencias personales en un lenguaje universal.

Disponible a partir del 26 de marzo de 2026, VATÍSIMO se inscribe en una nueva generación de colaboraciones en la que el objetivo ya no es únicamente crear piezas deseables, sino construir un relato. Un relato que interpela quiénes somos, de dónde venimos y cómo decidimos expresarlo a través de lo que vestimos.