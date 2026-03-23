Después de la flamante entrega de los Goya, este lunes 23 de marzo llega otra gran alfombra roja, la de los Fotogramas de Plata. El lugar elegido para la gala ha sido el espacio V64, en la calle Velázquez de Madrid, hasta donde se han desplazado la flor y nata de la interpretación patria. Los galardones que se entregan corresponden a 2025 y esta es la 76 edición de un evento que ya es histórico.

[Oliver Laxe se vuelve viral hablando en gallego con una televisión brasileña]

Con Silvia Abril como maestra de ceremonias, es una noche para celebrar el talento que se despliega en series, películas y obras de teatro con nombres nominados tan relevantes como Mario Casas , Toni Acosta o Ingrid García‑Jonsson. Todos ellos han pasado por el photocall, además de muchos otros invitados, desde Belén Rueda a Milena Smit.

[Silvia Abril, 54 años, actriz: "Me da pena que los jóvenes necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana"]

Como siempre, la moda está muy presente en la velada con el blanco y el negro como colores protagonistas. Es un gran escaparate para firmas españolas que encuentran en noches como esta una visibilidad extra de su trabajo. Aunque los vestidos largos son una apuesta segura, siempre hay espacio para la sorpresa y los estilismos arriesgados.

Repasamos el desfile de diseños previo a la gala, en el que Juana Acosta y Ana Rujas han vuelto a destacar con su impecable elegancia.