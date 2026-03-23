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Después de la flamante entrega de los Goya, este lunes 23 de marzo llega otra gran alfombra roja, la de los Fotogramas de Plata. El lugar elegido para la gala ha sido el espacio V64, en la calle Velázquez de Madrid, hasta donde se han desplazado la flor y nata de la interpretación patria. Los galardones que se entregan corresponden a 2025 y esta es la 76 edición de un evento que ya es histórico.

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Con Silvia Abril como maestra de ceremonias, es una noche para celebrar el talento que se despliega en series, películas y obras de teatro con nombres nominados tan relevantes como Mario Casas , Toni Acosta o Ingrid García‑Jonsson. Todos ellos han pasado por el photocall, además de muchos otros invitados, desde Belén Rueda a Milena Smit.

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Como siempre, la moda está muy presente en la velada con el blanco y el negro como colores protagonistas. Es un gran escaparate para firmas españolas que encuentran en noches como esta una visibilidad extra de su trabajo. Aunque los vestidos largos son una apuesta segura, siempre hay espacio para la sorpresa y los estilismos arriesgados.

Repasamos el desfile de diseños previo a la gala, en el que Juana Acosta y Ana Rujas han vuelto a destacar con su impecable elegancia.

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    Juana Acosta

    La actriz colombiana ha apostado por la elegancia clásica con este vestido de la colección resort 2026 dela diseñadora Pamella Roland. En blanco, con ligero corte sirena, y detalles transparentes en la cintura.
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    Ingrid García-Jonsson

    Un traje de bermudas y blazer entallada de cuadros con grandes hombreras ha sido la original elección de Ingrid, que optada a mejor actriz de televisión por su papel en la serie Superestar.
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    Irene Escolar

    Nominada por su papel en Personas, lugares y cosas, Escolar ha acertado con este diseño lencero de la colección 'Bridal 2026' del diseñador Antonio del Canto.
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    Milena Smit

    La actriz ha vuelto a demostrar su sello personal en lo que a moda se refiere con este conjunto de  la colección primavera-verano 2026 de Saint Laurent. Se trata de un falda y cazadora de efecto piel con camisa blanca con maxilazada, obra de Vaccarello.
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    Marta Nieto

    Una de las pocas invitadas que ha roto con el binomio blanco y negro con este diseño joya de Teresa Helbig en azul grisáceo que pertenece a su colección más reciente, presentada hace sólo unos días.
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    Belén Rueda

    Original y con un toque dandi, el estilismo de Belén Rueda es de Georges Chakra y está compuesto por un abrigo abierto y pantalones.
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    Ana Rujas

    Un delicado diseño de escote Bardot en negro con lazadas sobre los hombros y mezcla de textura para el look ganador de Rujas, que opta al galardón como mejor actriz de teatro.
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    Norma Ruiz

    Un aire bohemio en la alfombra roja gracias a este diseño estampado de la firma  Antik Batik con sandalias metalizadas.
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    Natalia de Molina

    Pantalón flare y top cuajado de brillos, todo de la casa italiana Max Mara, ha sido la apuesta de la actriz para los Fotogramas de Plata.
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    Pilar Castro

    Sobriedad en negro, con abertura lateral y detalle de maxilazo: el look de Pilar Castro es deThe 2nd Skin Co.