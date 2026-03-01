El 28 de febrero, Barcelona acogió una de esas noches que parecen ser sinónimo de cambio de ciclo. La bienvenida a marzo —mes que muchos reciben con optimismo pues viene acompañado de la primavera y de días más cálidos y soleados— quizá tuvo algo que ver, pero no sólo eso. Ayer, es posible que Alauda Ruiz de Azúa, Miriam Garlo, Patricia López Arnaiz y el resto de premiados en los Goya 2026 sintieran que, al menos un poco, les ha cambiado la vida.

Momentos así son dignos de alargarse todo lo posible y, por eso, muchas de las estrellas que anoche protagonizaron la gran noche del séptimo arte español desfilaron desde la alfombra roja rumbo a El Palauet de Passeig de Gràcia. Allí, a puerta cerrada —aunque Magas ha sido conocedora de los momentos más especiales—, Cinema Mansion by Bululú se convirtió en el escenario de una fiesta íntima y exclusiva a la que nadie quiso faltar.

En esta mansión modernista, el protocolo se relajaba sin perder el pulso. Los mismos rostros que minutos antes defendían discursos, miradas a cámara y agradecimientos cambiaban los micrófonos por la barra, el patio de butacas por salones de techos infinitos y un desfile de estilismos a la altura de la ocasión. El cine y la moda seguían bullendo de actividad, pero ya sin guion escrito.

[Las tendencias de los Premios Goya 2026: un desfile de volúmenes arquitectónicos y el traje como nota diferenciadora]

Por los pasillos se cruzaban invitados que representan distintas generaciones del sector: Miguel Herrán, Stef Roitman, Paz Vega, Laura Ponte, Cayetana Guillén Cuervo o Paco León, junto a Izan Llunas, Valeria Sorolla, Rosanna Zanetti, Aida Domenech, Luna García, Oriol Elcacho, Rocío Camacho, José Lamuño y Carmen Jedet.

También asistieron al evento, con sesión musical a cargo de Mygal y Luc Loren, Alexia Putellas, Gabriela Andrada, Hiba Abouk, Rodrigo Sorogoyen, Nico Furtado, Oliver Laxe, Nathalie Poza, Arturo Valls y Juana Acosta, entre otros nombres clave de la escena actual.

El club funcionaba como punto de encuentro y termómetro del momento. En un mismo salón podían coincidir una directora que acaba de firmar su segunda película, una actriz que el año que viene volverá a darlo todo por un Goya, un guionista que lleva años escribiendo una gran historia y una creadora de contenido que mueve audiencias comparables a las de un taquillazo. Las conversaciones iban del “¿qué tal lo has vivido?” al "tú y yo tenemos que hablar de esa idea".

Esta revista también ha permanecido atenta al latido de esta fiesta que puso el broche de oro a la noche más importante del cine, y ha rescatado algunas de las mejores imágenes de lo que se vivió anoche tras la fachada de esta joya del modernismo que se transformó una vez más para la ocasión con la intervención de Sara Folch Design.