Texturas en conflicto: Prada desordena la silueta, desafía la armonía clásica y tensiona la elegancia en Milán

La nueva apuesta de la firma en Milán. Reuters

Fundada en 1913 en Milán como casa de marroquinería de lujo, Prada se ha consolidado como una de las firmas más influyentes del panorama internacional.

Bajo la dirección de Miuccia Prada y, desde 2020, junto a Raf Simons, la casa ha desarrollado un lenguaje singular: conceptual, a veces incómodo y profundamente reflexivo.

Más que dictar tendencias, el atelier cuestiona la idea tradicional de belleza y elegancia.

Su fuerza no reside en el impacto espectacular inmediato, sino en su capacidad para introducir matices, ironía y tensión cultural en cada colección, generando tanto fascinación como debate.

Más que un desfile concebido para complacer la mirada del público, lo presentado en Milán ha sido un ejercicio de tensión estética: una colección que no se resume en una sola imagen, sino en una acumulación de detalles.

Y es precisamente en ese cúmulo —de capas, texturas y contrastes— donde reside su fuerza.

Miuccia Prada y Raf Simons. Reuters

En la capital de la moda italiana, Prada no ha presentado simplemente una colección: ha logrado construir una atmósfera. Una sensación difícil de descifrar. Un desfile que, más que seducir a primera vista, obligaba a detenerse y preguntarse qué estábamos viendo realmente.

El decorado evocaba el interior de un edificio antiguo. Chimeneas de mármol, paredes que remitían a otra época... Una estética casi doméstica, como si el público se encontrara en un apartamento que se había detenido en el tiempo.

Y, sin embargo, la presencia de contraventanas abiertas al exterior sugería lo contrario: la frontera entre lo de dentro y lo de fuera estaba deliberadamente difuminada.

Desde las primeras salidas, el contraste se ha impuesto: arquitectura clásica frente a una banda sonora tecnológica.

La música —techno suave, contenido, casi quirúrgico en su precisión— introducía una tensión fría y contemporánea. El resultado era una sensación de movimiento constante. Nada parecía encajar del todo. Y quizá ahí residía la intención.

Prada, a veces, incomoda. Como cuando despeinó deliberadamente a sus modelos para reivindicar la salud mental femenina, sometida ante unos ritmos de vida y exigencias asfixiantes.

Superposición como lenguaje

Si hubiera que quedarse con una máxima del desfile, sería la de acumulación. Capas y más capas.

Prendas añadidas sin buscar ligereza ni simplificación. La lana se mezclaba con el tul; los tejidos estructurados convivían con materiales más etéreos. Las texturas dialogaban, pero también chocaban de frente.

El 'layering' se apodera de la pasarela. Reuters

La silueta no se ha ejecutado de forma limpia ni perfectamente definida. No aspiraba a la línea ideal. Las formas eran fluidas, pero complejas. Había volumen y caída.

Las prendas no parecían diseñadas para favorecer de manera inmediata, sino para expresar un estado de transición. Como si cada look estuviera todavía en construcción.

En varias salidas, los vestidos a la rodilla incorporaban motivos situados entre la cintura y el bajo. Este detalle modificaba la proporción clásica del cuerpo, rompía la continuidad visual y generaba una ligera disonancia.

No era un simple recurso decorativo, sino un gesto que desplazaba el centro de atención.

Entre sobriedad e intensidad

Beis, blanco, negro y azul marino han convivido con amarillo, rojo, rosa y naranja a lo largo de la colección.

La paleta no seguía una lógica estrictamente minimalista ni una armonía evidente. Más bien parecía expandirse, como si los colores se superpusieran del mismo modo que las capas.

La propuesta tonal de la firma italiana. Reuters

Los neutros aportaban base y estructura, pero no dominaban. El rosa y el naranja introducían una energía inesperada; el amarillo y el rojo intensificaban ciertos looks sin convertirlos en declaraciones estridentes. Nada estaba completamente aislado. Todo coexistía.

La presencia del brillo seguía la misma lógica. No era festiva ni ornamental, sino integrada en tejidos ligeramente arrugados, en superficies deliberadamente imperfectas.

Esa irregularidad parecía asumida: una elegancia que rehúye la perfección excesiva.

Accesorios como refuerzo

Botas altas con cordones y salones combinados con calcetines visibles desestabilizaban la formalidad clásica, desplazándola hacia un territorio más ambiguo, casi incómodo.

Los bolsos en acabado efecto cocodrilo introducían una dimensión más estructurada y sofisticada. Con su textura rígida y su presencia marcada, contrastaban con la fluidez de las siluetas y las superposiciones, dándole fuerza a ese juego constante entre control y desorden.

Una muestra de los complementos en los 'stylings'. Reuters

Los pendientes de gran tamaño añadían peso visual, verticalidad y dramatismo. Todo contribuía a esa sensación de acumulación consciente, de exceso medido.

Nada parecía ligero. Nada parecía inocente.

Entre el caos y la intención

El desfile no ofrecía una tendencia inmediatamente identificable ni un momento viral evidente. Pero sí una coherencia interna.

Prada no busca simplificar su mensaje ni agradar sin cuestionar. La colección se movía en un territorio intermedio: entre arquitectura del pasado y sonoridades futuristas, entre feminidad clásica y desajuste contemporáneo, entre estructura y fluidez.

Esa ambigüedad puede percibirse como caos. O como profundidad conceptual. Prada siendo Prada.

En una industria donde la claridad inmediata suele traducirse en éxito, Prada insiste en el matiz, la superposición y la incomodidad.

Y quizá sea precisamente esa resistencia a lo evidente lo que sigue alimentando, temporada tras temporada, su poder de atracción.