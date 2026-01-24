Publicada
El 2026 despunta con la primera gran alfombra roja del cine y la televisión, por la que desfilan nuevos looks de grandes diseñadores como antesala a los galardones que se entregan. Los Premios Feroz han llegado de nuevo a Pontevedra para llenar de glamour el Pazo da Cultura.

Entre los asistentes, la terna de nominados que optan a la preciada estatuilla y muchos invitados que, como sucede en cada edición, no sólo apoyan a sus compañeros, también elevan el tono de la velada con su presencia.

Esta cita sirve como ensayo a los Goya, que se celebran en febrero, y también es importante para las firmas de moda. Los estilismos se preparan con mimo y antelación y ejercen como un gran escaparate para sus creaciones. Todos los ojos están puestos en esa parte externa que acompaña el talento interpretativo y, en ocasiones, sirve como vehículo para enviar un mensaje —o no—.

Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán son el cuarteto encargado de presentar la gala. Sobre las 18 h de la tarde han comenzado a llegar los primeros invitados, posando por la alfombra roja antes del comienzo de la ceremonia. Entre ellas, unas puntualísimas Lucía de la Puerta o Teresa de Mera.

Se esperaba mucha costura española en el photocall y así ha sido, marcas como Pedro del Hierro, Miphai o Joyas Sardinero. El dress code suele imponer los vestidos largos, aunque los trajes de chaqueta llevan tiempo pidiendo paso y cobrando protagonismo. Repasamos los mejores looks de las estrellas de la gran noche, donde el negro y el blanco han sido los colores dominantes.

    Leticia Dolera

    La directora de Pubertat luce un vestido blanco roto de escote pico y falda con volumen.
    Nadia de Santiago

    El look más llamativo ha sido el de Nadia, un frac blanco con botones joya a contraste y un pantalón a juego, y una camisa de popelín blanca con lazada de grosgrain al tono de Pedro del Hierro.
    Vicky Luengo

    Mix&march, Vicky ha conseguido un look perfecto mezclando flores y cuadros en uno de los estilismos más originales de la noche.
    Leonor Watling

    La actriz, sencilla y elegante con un diseño largo negro.
    Judith Fernández

    De negro, con un elegante vestido minimalista de Baro Lucas, la actriz de Rondallas, una de las películas nominadas, ha acertado de pleno.

    Las joyas de diamantes son de la firma española LOCCO.
    María Castro

    La actriz gallega, con un vestido drapeado azul noche.
    Marta Costa

    De blanco de pies a cabeza, estilo wedding, con un diseño de Miphai.
    Teresa de Mera

    Transparencias y encaje, los protagonistas del espectacular vestido de la actriz.
    Lucía de la Puerta

    La cantante ha optado por un sobrio traje de chaquete negro.con bordados florales y deportivas chunky.
    Mireia Oriol

    La actriz apostó por un conjunto de aire teatral en blanco y negro.
    Candela Peña

    La actriz, nominada a mejor actriz por Furia, con traje de chaqueta negro y sandalias de Martinelli x Redondo Brand.
    Nora Navas

    La protagonista de Mi amiga Eva, nominada a mejor película, con minivestido negro y abrigo bordado.
    Laia Manzanares

    La actriz, con un minivestido arquitectónico en negro.
    Elisabet Casanovas

    La presentadora de la gala posa en el photocall con un sencillo total look black,
    Elena Sánchez

    Escote halter y pedrería en un diseño perfecto para los Feroz.
    Alauda Ruiz

    La directora de Los domingos llevaba un broche de sandía en apoyo a la causa palestina.