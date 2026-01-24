El 2026 despunta con la primera gran alfombra roja del cine y la televisión, por la que desfilan nuevos looks de grandes diseñadores como antesala a los galardones que se entregan. Los Premios Feroz han llegado de nuevo a Pontevedra para llenar de glamour el Pazo da Cultura.

['Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, favorita a los Premios Goya con 13 nominaciones]

Entre los asistentes, la terna de nominados que optan a la preciada estatuilla y muchos invitados que, como sucede en cada edición, no sólo apoyan a sus compañeros, también elevan el tono de la velada con su presencia.

Esta cita sirve como ensayo a los Goya, que se celebran en febrero, y también es importante para las firmas de moda. Los estilismos se preparan con mimo y antelación y ejercen como un gran escaparate para sus creaciones. Todos los ojos están puestos en esa parte externa que acompaña el talento interpretativo y, en ocasiones, sirve como vehículo para enviar un mensaje —o no—.

['Sirat', de Oliver Laxe, consigue la nominación al Oscar a mejor película internacional y sonido]

Petra Martínez, Samantha Hudson, Elisabet Casanovas y Antonio Durán son el cuarteto encargado de presentar la gala. Sobre las 18 h de la tarde han comenzado a llegar los primeros invitados, posando por la alfombra roja antes del comienzo de la ceremonia. Entre ellas, unas puntualísimas Lucía de la Puerta o Teresa de Mera.

Se esperaba mucha costura española en el photocall y así ha sido, marcas como Pedro del Hierro, Miphai o Joyas Sardinero. El dress code suele imponer los vestidos largos, aunque los trajes de chaqueta llevan tiempo pidiendo paso y cobrando protagonismo. Repasamos los mejores looks de las estrellas de la gran noche, donde el negro y el blanco han sido los colores dominantes.