Imagen de la campaña.

Descubre Allegra, la nueva colección de Hoss Intropia para esta Navidad: terciopelo, lentejuelas y abalorios

Esta es la línea más festiva de la marca española de moda femenina pensada para acompañarte y empoderarte durante los días más señalados del año.

Las fiestas navideñas traen consigo cenas, celebraciones con amigos y momentos especiales que merecen un look único y a la altura. Lucir un estilo cuidado para acabar el año no es solo cuestión de apariencia, sino de conectar con tu esencia y mostrar al mundo tu mejor versión.

Más que algo superficial, se trata de un impulso emocional que alimenta tu bienestar y te prepara para recibir la nueva temporada con una energía renovada y optimista.

Por eso, Hoss Intropia, la firma española de espíritu mediterráneo creada para mujeres auténticas y creativas, ha lanzado Allegra, una colección perfecta para las citas especiales propias de estas fechas.

Propuesta con algunas de las nuevas prendas.

Esta línea reinterpreta la noche desde una mirada íntima y actual y presenta diseños con texturas ricas y detalles artesanales. La cápsula apuesta por la sofisticación y la esencia bohemia de la marca, esta vez plasmada en prendas festivas.

Las piezas clave giran en torno a los total looks de terciopelo, tanto en azul noche bordado con hilos como en un imponente amarillo teja: una alternativa fresca a los clásicos.

Conjunto de terciopelo.

También sobresalen los vestidos largos, conjuntos de blusa y pantalón fluido, las faldas lápiz, las camisas satinadas con lazada al cuello y los tops lenceros.

Estilismo con piezas de la nueva cápsula.

Todo ello, elevado con bordados de abalorios, lentejuelas aplicadas a mano y acabados en lurex para conseguir outfits de fiesta sin caer en excesos y manteniendo la comodidad y la elegancia.

Look con pantalones con bordados de abalorios.

La paleta de colores del muestrario se articula sobre el cobalto y el ocre contrastados con tonos neutros como el crudo para aportar toques de luz. Un repertorio que permite crear estilismos monocromáticos o jugar mezclando distintos colores

Estilismo con contraste de colores.

Con Allegra, Hoss Intropia propone una forma única de celebrar el invierno. Invita a vestir con emoción, sin renunciar a la autenticidad ni a la practicidad, con una propuesta diseñada para mujeres que saben quiénes son y que eligen expresarlo también en los días más especiales del año.

Esta colección sigue la misión original de la firma de acercar el estilo cuidado, de calidad y artesanal a sus clientes, con prendas con personalidad e idóneas tanto para el día a día como para celebraciones.