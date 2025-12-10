Descubre Allegra, la nueva colección de Hoss Intropia para esta Navidad: terciopelo, lentejuelas y abalorios
Esta es la línea más festiva de la marca española de moda femenina pensada para acompañarte y empoderarte durante los días más señalados del año.
Las fiestas navideñas traen consigo cenas, celebraciones con amigos y momentos especiales que merecen un look único y a la altura. Lucir un estilo cuidado para acabar el año no es solo cuestión de apariencia, sino de conectar con tu esencia y mostrar al mundo tu mejor versión.
Más que algo superficial, se trata de un impulso emocional que alimenta tu bienestar y te prepara para recibir la nueva temporada con una energía renovada y optimista.
Por eso, Hoss Intropia, la firma española de espíritu mediterráneo creada para mujeres auténticas y creativas, ha lanzado Allegra, una colección perfecta para las citas especiales propias de estas fechas.
Esta línea reinterpreta la noche desde una mirada íntima y actual y presenta diseños con texturas ricas y detalles artesanales. La cápsula apuesta por la sofisticación y la esencia bohemia de la marca, esta vez plasmada en prendas festivas.
Las piezas clave giran en torno a los total looks de terciopelo, tanto en azul noche bordado con hilos como en un imponente amarillo teja: una alternativa fresca a los clásicos.
También sobresalen los vestidos largos, conjuntos de blusa y pantalón fluido, las faldas lápiz, las camisas satinadas con lazada al cuello y los tops lenceros.
Todo ello, elevado con bordados de abalorios, lentejuelas aplicadas a mano y acabados en lurex para conseguir outfits de fiesta sin caer en excesos y manteniendo la comodidad y la elegancia.
La paleta de colores del muestrario se articula sobre el cobalto y el ocre contrastados con tonos neutros como el crudo para aportar toques de luz. Un repertorio que permite crear estilismos monocromáticos o jugar mezclando distintos colores.
Con Allegra, Hoss Intropia propone una forma única de celebrar el invierno. Invita a vestir con emoción, sin renunciar a la autenticidad ni a la practicidad, con una propuesta diseñada para mujeres que saben quiénes son y que eligen expresarlo también en los días más especiales del año.
Esta colección sigue la misión original de la firma de acercar el estilo cuidado, de calidad y artesanal a sus clientes, con prendas con personalidad e idóneas tanto para el día a día como para celebraciones.