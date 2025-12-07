Nuria Fergó, sobre su look de Hannibal Laguna en el X Aniversario de El Español: "Me veo muy femenina y poderosa"

Se acerca la Navidad y las ideas para los estilismos de fiesta están en todas las conversaciones. Muchas buscan inspiración y —sin ánimo de presumir demasiado— el dress code Future Chic que imperó en la celebración del X Aniversario de EL ESPAÑOL, celebrado en el Palacio de Cibeles, ya dio las pautas de lo que se lleva: mucho brillo, negro y colores metalizados, patrones arquitectónicos, etc.

En el citado evento, las invitadas siguieron las pautas a rajatabla, ofreciendo ideas perfectas para lo que viene. Del evocador diseño de Pilar Dalbat que lució Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva del periódico, pasando por el corsé galáctico de Tamara Gorro o la elegancia bicolor de Nuria Fergó.

Eligió un vestido negro y plateado, de escote en uve y con la espalda al aire, que combinó con accesorios metalizados. El otro pop cromático fue su manicura roja y los labios. ¿El resultado? Perfecto.

Nuria Fergó con un vestido de Hannibal Laguna. David Ruiz

La cantante recurrió a una de sus firmas españolas favoritas para posar sobre la alfombra roja aquel día y ahora nos revela los detalles del look, además de hablarnos de sus proyectos y del nuevo Bookazine de Magas, del que ella ha formado parte.

Nuria, ¿cómo elegiste el estilismo del X Aniversario de EL ESPAÑOL?

Bueno, primero miré en Internet para informarme de la tendencia Future Chic y vi que había mucho brillo. Dio la casualidad de que tenía que ir a Hannibal Laguna a coger ropa para mi espectáculo en homenaje a María Dolores Pradera y él me dijo que tenía un par de vestidos que eran divinos para la ocasión.

Y cuando vi ese negro y plateado dije 'guau, lo tiene todo'.

Elegante y sobrio, ¿te hubieras atrevido a ir un paso más allá o prefieres la discreción?

Uy, yo me atrevo con todo, lo que pasa que esta vez no surgió así. Mientras yo me sienta bien, soy de arriesgar.

¿Qué es lo que más te gusta de la esencia de Hannibal Laguna?

Con sus diseños me veo muy femenina y me encantan los tejidos que utiliza en la confección. También cómo realza el cuerpo de la mujer, en mi caso con la parte más bonita que creo que tengo, que es el escote y también la cintura. ¡Me siento poderosa!

¿Cómo viviste el X Aniversario de EL ESPAÑOL?

Me pareció impresionante, fue una fiesta muy top, con gente superimportante. Todo muy elegante y de mucho nivel.

¿Te gusta estar al tanto de la actualidad?

Soy de echar ojeadas para mantenerme informada de las noticias, aunque tengo que confesar que voy un poco a mi bola, no estoy tan pendiente. Pero obviamente, EL ESPAÑOL lleva diez años de andadura con muchísimos lectores y eso quiere decir que hay una gran profesionalidad detrás. Por eso está donde está…

En la fiesta también se presentó el segundo Bookazine de Magas, del que tú formas parte porque apareces en la gran producción de la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino que se celebró en La Alhambra, ¿Qué te ha parecido?

¡Es una pasada! El diseño, el contenido… mucho lujo y además repleto de mujeres empoderadas con las que comparto espacio. Todos los días una no tiene la oportunidad de codearse con gente tan admirable.

Hablemos de trabajo, ¿cómo se presenta 2026 en ese terreno?

Tengo que sacar nuevo single, pero no quiero hacerlo con prisa porque ha sido un año de muchos cambios. Sigo con el espectáculo Toda una vida, en 2026 cumplo 25 años en el mundo de la música y haré gira con mi banda. Además, tengo otros proyectos como empresaria que ya os contaré. Hay que buscar más salidas.

El vestido llevaba la espalda al aire. David Ruiz

En estos 25 años de carrera has conseguido mantenerte en un mundo profesional inestable, ¿qué balance harías?, ¿ha habido momentos difíciles?

Me considero una afortunada, porque, como dices, aquí nunca tienes nada fijo y hay mucha incertidumbre. Pero también es verdad que nunca he pensado que no fuera a tener trabajo y lo cierto es que no me ha faltado. Nunca he tenido miedo, porque eso te frena, y no he rechazado las oportunidades que se me han presentado. He hecho cosas de imagen, mis conciertos…

Una de las virtudes que creo que tengo es que me sé adaptar a las circunstancias y lo asumo. Cuando he tenido que bajar el caché, he preferido hacerlo para seguir trabajando en vez de quedarme en casa. Llevo muchos años sola, no tengo un respaldo detrás, y cada vez que saco música es a costa de mi dinero. Por eso no lo hago tan a menudo, porque necesito tiempo para reponer esa inversión.

El resumen es que cumplo 25 años viviendo de esto y no he sufrido penurias. La clave es tener el ego controlado y saber aclimatarse. Ahora quiero investigar y hacer otras cosas para tener diferentes fuentes de ingresos, por eso lo de los proyectos empresariales.