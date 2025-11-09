Acaba de llegar a Primark el abrigo más cómodo del otoño: disponible en Galicia por solo 16 euros

Con la bajada de las temperaturas, llega el momento de hacer el cambio de armario. Toca guardar la ropa de verano y sacar las prendas cálidas para hacer frente al frío.

Aunque el invierno parecía resistirse, el 'tobogán térmico' de esta semana nos obligará, por fin, a rescatar los abrigos y chaquetas del armario.

El abrigo de Primark perfecto para el frío

Muchas personas aprovechan la llegada de una nueva temporada para renovar su fondo de armario, y Primark tiene la opción perfecta: una chaqueta ideal disponible en dos colores por sólo 16 euros.

La cadena de ropa y complementos irlandesa es conocida por sus bajos precios. Ofrece una amplia gama de productos, desde camisetas básicas hasta artículos del hogar y belleza, todo a precios competitivos.

En esta ocasión, Primark ha logrado captar la atención del público femenino con una chaqueta para el frío que combina diseño minimalista, confort y un precio imbatible.

Este modelo, con número de referencia 991135700804, presenta un diseño limpio, sin estampados ni adornos, algo que le permite adaptarse fácilmente a diferentes estilos.

Desde un look más elegante con falda de satén y botines hasta un estilo más urbano con vaqueros y bambas, este abrigo de Primark destaca por su versatilidad y se convertirá en un imprescindible durante todo el otoño e invierno.

Abrigo de Primark Primark (Web)

Su cuello chimenea resulta perfecto para mantener el cuello protegido del frío, mientras que los botones a presión ayudan a conservar el calor de forma cómoda y práctica. Además, sus bolsillos funcionales aportan un toque de comodidad sin renunciar al estilo.

Está confeccionado 100% en poliéster, lo que asegura resistencia al uso diario. Asimismo, el modelo presenta un relleno acolchado ligero que garantiza abrigo en las primeras y últimas semanas del frío, sin resultar demasiado pesado.

En cuanto al tallaje, Primark ofrece este modelo en una amplia variedad de tallas que van desde la XS hasta la XL. Su corte recto favorece la figura sin ceñir demasiado, lo que lo hace funcional para el día a día y lo convierte en un básico de armario.

Además, está disponible en dos colores: negro y rosa.

Primark tiene este modelo disponible en sus tiendas físicas en Galicia, pero, con su precio y practicidad, no conviene dejarlo pasar. Estas son las tiendas Primark de Galicia donde puedes encontrarlo: