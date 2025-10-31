El Oso de TOUS cumple 40 años: la colección D-BEAR Party celebra el éxito del icono con cinco nuevos relojes

El lanzamiento de relojes por el 40 aniversario del Oso de TOUS. Montaje de Judit Griñán con siluetas de las propuestas.

Celebrar 40 años es un momento muy especial y más aún cuando se trata del querido Oso de TOUS.

Cuatro décadas llenas de historias, anécdotas y, sobre todo, mucha evolución y aprendizaje han convertido este diseño en un emblema de ternura, estilo y conexión emocional para varias generaciones.

Con el fin de rendir homenaje a su gran trayectoria, la firma ha lanzado la colección D-BEAR Party, una línea compuesta por cinco relojes que reinterpretan el símbolo de la casa con un lenguaje festivo y contemporáneo.

En esta cápsula, el oso concede parte de su protagonismo al llamativo acabado iridiscente presente en la caja y el brazalete de cada pieza. En la esfera, podemos ver al icono de la compañía facetado y reforzado con ese efecto camaleónico.

Uno de los modelos de esta última apuesta. Cedida

Gracias a este recurso visual, cada reflejo de la joya irradia una nueva tonalidad, haciendo que ningún look sea igual que el anterior.

Aunque el nacarado en arcoíris acapara todas las miradas, entre el resto de piezas de la colección también sobresalen los tonos metálicos pensados para brillar de día y de noche.

Puedes escoger entre el modelo total gold o silver, combinar ambos colores en un mismo complemento o disfrutar del oro rosado en tu muñeca.

Cuatro de los cinco diseños de la colección D-BEAR Party. Cedida

De osezno a emblema

La historia del popular Oso se remonta al año 1985, cuando Rosa Oriol, cofundadora de la firma y esposa de su creador, Salvador Tous, se encontraba en un viaje por Milán.

Caminando por la capital italiana, la joyera española vio un pequeño peluche con la forma de este animal en el escaparate de una juguetería. Ese momento sirvió de inspiración a la artista, que halló en el mismo el símbolo perfecto de ternura y calidez.

Así nació el distintivo de la marca, con un diseño sencillo que rápidamente conquistó al público.

Una pequeña curiosidad es que el oso fue presentado como parte de una apuesta más amplia que integraba motivos como elefantes, niños o corazones que no tuvieron tanto calado.

Desde aquel momento, el icono ha crecido evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos, pero siempre manteniendo esa conexión emocional con sus seguidores.

Hoy, 40 años después, la gran visión de Rosa Oriol es un verdadero referente internacional que protagoniza colecciones completas, ediciones especiales y hasta colaboraciones artísticas.

Con la D-BEAR Party TOUS celebra las cuatro décadas de historia del oso más famoso del mundo de la joyería y ensalza su valor como icono intergeneracional de la marca.