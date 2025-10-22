El estilo casual y 'streetwear' de los 2000: la nueva colección de Springfield con Gemma Pinto inspirada en Copenhague

La creadora de contenido en una imagen de la campaña. Cedida

En los últimos años, las marcas ya no se definen solo por lo que comunican, sino también por quiénes las representan. Ser su imagen ha adquirido un nuevo protagonismo. Ahora este papel implica una relación sólida, duradera y coherente con la firma.

En un contexto donde los consumidores buscan experiencias honestas y representaciones cercanas, estas figuras se convierten en el rostro y voz de la compañía.

En este escenario, un año después del inicio de su relación, Springfield renueva su unión con Gemma Pinto, una de las influencers más destacadas del panorama nacional.

La creadora de contenido de 28 años sobresale por la elegancia y naturalidad que transmite en redes sociales a su comunidad, que supera los 400.000 seguidores en Instagram.

La catalana se especializa en lifestyle en redes sociales, compartiendo su día a día, así como sus outfits, su rutina saludable y deportiva, e igualmente su trabajo con empresas de renombre.

Esta alianza reafirma la estrecha relación entre ambas partes y refleja la innegable conexión en torno al estilo de vida que identifica a la marca y los valores que encarna el perfil de la joven.

Además, su estética está alineada con el espíritu casual y urbano de la casa, consolidándose como una imagen auténtica de su identidad corporativa.

La profesional de las redes con un estilismo de la nueva colección.

Para Springfield, Pinto ha conseguido representar a la perfección lo que quiere transmitir: una moda con propósito, cómoda y real.

Este nuevo capítulo entre ambas partes se refuerza con el lanzamiento de la línea otoño-invierno 2025/2026 de la firma de Tendam. La propuesta destila un aire desenfadado y joven con una mirada nostálgica al streetwear de los 2000.

Para construir esta campaña, el equipo se desplazó hasta Copenhague, ciudad que se conoce por ser una especie de laboratorio urbano de innovación y sostenibilidad, es decir, el entorno perfecto para reflejar el espíritu de la nueva apuesta.

La capital de Dinamarca se caracteriza por una arquitectura vanguardista y funcional y exhibe un equilibrio singular entre tradición y modernidad que inspira el diseño de las recientes piezas de la marca. Además, las mismas plasman el lifestyle danés, relajado y sostenible; cómodo y versátil.

La colección cuenta con un toque del estilo college renovado, que combina con la esencia casual de Springfield. Destacan sudaderas gráficas, camisas oversize y chalecos varsity.

Gemma Pinto en una fotografía de la campaña. Cedida

Como novedad, la casa ha ampliado su oferta y ha introducido náuticos en el muestrario femenino.

En cuanto a estética a título general, los comfy fits continúan en tendencia y guían el regreso de los pantalones wide leg, así como sweatshirts, gorras y jerséis con divertidos estampados de ositos.

Esta temporada otoño-invierno 2025/2026 disfruta del reencuentro de la firma con la exitosa creadora de contenido y marca tendencia.