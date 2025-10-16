Zara cumple 50 años: la firma española más global celebra medio siglo con la complicidad del mundo del lujo y la cultura

De Juan Flórez para el mundo. La primera tienda Zara, abierta en esta céntrica calle coruñesa en 1975, marca un hito histórico en la moda.

Hoy, cuando la icónica firma gallega y multinacional celebra sus (primeros) 50 años de existencia e Inditex, su matriz, es el segundo grupo textil más importante del planeta, solo por detrás de LVMH (propietario de enseñas como Louis Vuitton, Dior, Fendi o Loewe), los logros se cuentan por decenas.

Referente de tendencias a precio accesible, la marca lleva ya unos años coqueteando con el mundo del lujo mediante colaboraciones con diseñadores top como Narciso Rodríguez o Stefano Pilati. Y también con referentes de la cultura como el fotógrafo Steven Maisel, quien vuelve a unirse al team Zara para dirigir 50 Years 50 Icons, un filme que cuenta con la presencia de las modelos más icónicas para celebrar este aniversario.

Todo comenzó, como decimos, medio siglo atrás. Un joven emprendedor llamado Amancio Ortega, que en 1963 ya había fundado Confecciones Goa, su primer negocio textil junto a Rosalía Mera –su primera mujer, fallecida en 2013–, y que era un taller de fabricación de batas y lencería, abrió la primera tienda Zara.

Lo hizo en la citada calle de A Coruña, en cuyos números 64-66 existe aún hoy la boutique más emblemática del grupo —propietario también de firmas como Bershka, Oysho o Zara Home—, y que durante estos años se ha convertido en sede de importantes celebraciones.

En 1977, con la localidad de Arteixo integrada ya como sede y fábrica principal –en 1984 su primer centro logístico alcanzaba ya los 10.000 metros cuadrados–, Zara comienza su expansión a nivel nacional con las primeras aperturas de tiendas fuera de A Coruña.

Y Oporto se convierte, en 1988, en la ciudad elegida para iniciar su aventura internacional. Tan solo un año después se inaugura un local en la avenida Lexington de Nueva York.

La década de los años 90 fue clave para la marca. Durante esa época se consolidaron aperturas en París, una de las capitales mundiales de la moda; y en países como México, Grecia, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Japón, Emiratos Árabes, Qatar, Argentina, Chile o Brasil. En 2004 se alcanza la impresionante cifra de 2.000 tiendas repartidas por todo el mundo.

Otro momento destacado en su historia llega en 2007, cuando Inditex se convierte en la primera empresa de distribución textil en firmar un acuerdo marco con IndustriALL Global Union, que representa a 50 millones de trabajadores en 140 países y que trabaja promoviendo sus derechos en la cadena de suministro.

En 2008, Inditex ya era pionera en material de sostenibilidad y adopta su Plan Estratégico Mediombiental, con especial foco en los criterios de eficiencia y permitiendo a Zara inaugurar sus primeras tiendas con estándares de eficiencia en el uso de energía y agua.

Su recorrido es también el de una apuesta sin precedentes por el universo digital. Si bien es 2010 el año en que se lanza zara.com —que en 2024 recibió 8.100 millones de visitas según datos de la propia empresa—, las implementaciones y avances en el terreno convierten al grupo en un referente mundial.

Con 257 millones de seguidores en redes sociales, otro ejemplo de este liderazgo digital es Zara Streaming, la estrategia de live shopping a través las retransmisiones en vivo y que el pasado mes de marzo superó todas las expectativas presentando a Cindy Crawford y su hija Kaia Gerber como maestras de ceremonias.

50 creadores top

Además de la realización del citado fashion film de Steven Maisel, la firma también presenta Zara 50 Creators, un ambicioso proyecto, una ‘fantasía’ solo al alcance de esta empresa, que reúne a medio centenar de los nombres más potentes del mundo del arte y la creación actuales.

Todos ellos colaboran con la firma diseñando exclusivos objetos y prendas. Algunas de estas personalidades son españoles, como Pedro Almodóvar y Rosalía, que han aportado una camiseta obra de Juan Gatti (35,95 €) y un sofá de silueta orgánica (1.800 €) respectivamente.

Pero también están top models de la talla de Kate Moss, Linda Evangelista o Naomi Campbell; y fotógrafos como Anne Leibowitz –autora de los históricos retratos de los reyes don Felipe y doña Letizia que se pueden ver en el Banco de España– y Mario Sorrenti; o el cineasta Luca Guadagnino.

Como extra en valor añadido a esta acción sin precedentes, Zara 50 Creators va más allá aunando solidaridad y emprendimiento femenino, ya que el 100% de los beneficios de la venta de estas piezas únicas se destinarán a Women's Earth Alliance, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para proteger el medio ambiente a través del empoderamiento del liderazgo femenino.

Además, Zara se ha comprometido a aportar 20.000 euros a 50 instituciones benéficas que sean elegidas por cada uno de los 50 participantes.

A este respecto, Marta Ortega, amante del arte en toda su extensión y de la moda en particular, además de cerebro de esta colección única e irrepetible, ha reconocido que “es un honor que estos artistas hayan elegido celebrar nuestro aniversario con nosotros de esta manera”.

La presidenta no ejecutiva de Inditex afirma también que “cada uno de ellos es referente en su campo por su imaginación, innovación e integridad. Comparten las mismas pasiones que Zara ha tenido desde el principio: la calidad y el disfrute por el diseño”.

Una estrategia de celebración sin precedentes, pero también otro de esos hitos históricos con los que la marca consolida su merecido título de empresa de moda líder a nivel global.

Marta Ortega, clave

A sus 41 años, la única hija de Amancio Ortega y Flora Pérez, su segunda mujer, es uno de los grandes activos humanos, si no el que más, de Inditex. Hablamos de su imagen pública, y no tanto de su faceta como empresaria, que también. En 2022 asumió el cargo que actualmente ostenta, y su carácter discreto no ha evitado que se haya convertido en todo un referente. Para el grupo Inditex, para Zara y para el universo fashion.

Nadie representa mejor esos valores aspiracionales de su empresa que ella. Y no sólo porque sea un icono de estilo con sus inspiradores e imitados looks, también porque se ha formado desde muy joven en todos los niveles profesionales relacionados con la marca –siempre se ha dicho que empezó doblando jerséis en la tienda Zara de Oxford Street de Londres, donde estudió Ciencias Empresariales–.

Además, es la única del clan que mantiene cierta vida ‘pública’. De hecho, su boda en 2018 con Carlos Torreta, hijo del diseñador del mismo nombre, en la que fue vestida con un precioso vestido creado por Pierpaolo Piccioli, entonces director creativo de Valentino y hoy al frente de Balenciaga, fue quizás de las primeras veces que se pudo identificar esa interesante aproximación que Zara, por obra y gracia de Marta, lleva años dirigiendo hacia el mundo de lujo.

Ha logrado establecer a la firma como referente de moda transversal. Y es que de la etiqueta gallega visten tanto jóvenes con un poder adquisitivo limitado como royals, empresarias y directivas, o millonarias sin más.

La heredera del imperio Inditex, experta en el sector desde todos los ámbitos, –incluida la fotografía, disciplina que adora–, es la gran artífice de la estrechísima relación que hoy día mantiene la marca con el mundo de un importante sector del lujo y la cultura. Su presencia en el front row de desfiles como Dior o Chanel es ya habitual.

¿Su última gran fiesta? La que organizó su firma recientemente durante la Fashion Week de París. La boutique parisina más importante de la Casa, ubicada en la Avenue George V, sirvió de escenario para la presentación mundial de la colección Zara 50 Creators. Allí, la empresaria recibió entre sus invitados a nombres como Rosalía, Pedro Almodóvar, Naomi Campbell, Linda Evangelista o Charlotte Rampling.

Además, con la Fundación Marta Ortega Pérez, inaugurada en 2022 en una nave industrial rehabilitada del Muelle de Batería (zona portuaria de A Coruña), ha logrado hacer realidad uno de sus grandes deseos: ofrecer un centro cultural y de exposiciones de primer nivel dedicado a tres de sus grandes pasiones.

Estas son la ciudad de A Coruña, la fotografía y la moda. Peter Lindbergh, Steven Maisel, Helmut Newton, Irving Penn o David Bailey ya han protagonizado exhibiciones monográficas en este espacio referente. La próxima, que se inaugurará el 22 de noviembre, estará dedicada a la obra de Annie Leibowitz. Y es que los éxitos de Zara no paran. Felicidades y… ¡a por otros 50 años!