Cortefiel celebra 80 años con una exposición urbana sobre sus hitos: de una mercería en Madrid a estar en 40 países

La palabra Cortefiel suena a moda española. A tradición y a buen hacer que se traduce en cómo la casa ha sabido adaptarse a los tiempos a lo largo de sus 80 años de historia. De ocho décadas en las que la firma ha ido moldeándose a las tendencias sin perder su esencia y expandiendo sus miras más allá de nuestras fronteras.

Ahora, un nuevo hito queda marcado en la trayectoria de la compañía: la presentación en la calle Serrano de una exposición que conmemora esta fecha señalada en rojo en el calendario. Se trata de una retrospectiva en imágenes de diferentes campañas y hechos significativos que ha comisariado Mario Ximénez.

Este mediodía del 8 de octubre, un sol y una brisa propios del otoño no han querido perderse el acto. En la céntrica vía madrileña, los viandantes iban paseando a la par que ojeaban un periódico que no había salido de quiosco alguno. El nombre del mismo, el del taller que lleva vistiendo a todo un país desde 1945.

Aquellas personas que remontaban la dirección mencionada desde Goya, se encontraban de frente con la disposición de una serie de mupis que recorren de forma gráfica la historia de la firma, desde su llegada oficial como Cortefiel al mercado y hasta este mismo 2025.

En una de las caras del formato, una imagen en referencia a cada década, por la otra, un paralelismo con una campaña mucho más actual. Todo un reflejo de la filosofía de la casa, de cómo no perder el respeto a sus orígenes y de su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades de la propia moda y de su público.

Y precisamente a esa gente, a aquellos que los han acompañado estos años, se han dirigido las primeras palabras de Marie Castellvi, la directora general de Cortefiel y Pedro del Hierro.

"Quiero hacer un agradecimiento a la sociedad y a esta ciudad", ha comentado la ejecutiva. A día de hoy, son ocho millones de miembros los que pertenecen a la comunidad que ha generado la marca.

Marie Castellvi durante su intervención. Bernabé Cordón

Ha sido ella la encargada de darle paso en esta emocionante jornada al comisario de la exposición, que ha guiado a los presentes, explicándoles parada por parada, aquello reflejado en la imagen escogida de cada década. Además de, por supuesto, poner en contexto la raíz de Cortefiel, que hay que buscarla a finales del siglo XIX.

Entonces, Felipe y Rufino García Quirós atendían en una mercería, lugar que fue el germen de todo lo que vendría después y que ha desembocado en una empresa de tamaña categoría y reconocimiento.

Fueron ya los descendientes de sus descendientes los que se encargaron de ir dándole forma al negocio. Comenzaron con el concepto de sastrería masculina para todos los públicos, algo que fue desarrollándose hasta 1945, cuando la firma como tal se asentó ante el público. Lo hizo con una confección ya seriada, para todo el mundo, y "que sentaba igual de bien".

Mario Ximénez, comisario de la exposición, explicando de forma detallada la propuesta. Bernabé Cordón

En aquella época fue cuando se comenzó a hablar de que en sus talleres se cosía una camisa por minuto.

Recorriendo los hitos más importantes de la empresa hasta la actualidad, los asistentes han ido remontando la calle Serrano, entusiasmados por la pasión con la que Mario Ximénez ha trasladado a los allí presentes su propuesta.

Entre los que han acudido a esta cita con la moda se encontraban Óscar Romera, el coordinador general de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid; y Olga Ruiz, directora general de Comercio y Hostelería de la misma institución.

Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam; Marie Castellvi, directora general de Cortefiel y Pedro del Hierro; Óscar Romera, coordinador general de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid; Olga Ruiz, directora general de Comercio y Hostelería; y Mario Ximénez, comisario de la exposición. Bernabé Cordón

Igualmente, también han hecho acto de presencia rostros conocidos del sector de la moda como la creadora de contenido y estilista Erea Louro.

En el repaso gráfico a estos 80 años están reflejados logros tan importantes como la llegada a Estados Unidos en los 60, de la mano de personajes tan influyentes como el actor Kirk Douglas; el expresidente Lyndon B. Johnson; o el intérprete Peter Falk, protagonista de Colombo, serie en la que siempre vestía una gabardina de la firma.

Esta misma prenda le dio momentos exultantes al taller, ya que hubo un tiempo durante el que estuvieron fabricándola para Yves Saint Laurent.

A medida que se avanza por la calle Serrano, se aprecian los cambios del taller: desde la inclusión de la mujer en las campañas, hasta las publicidades mixtas, pasando por la mezcla de los 80 de la moda deportiva y los power suits.

La exposición vista en perspectiva desde la esquina de Serrano con Goya. Bernabé Cordón

Por supuesto, es inevitable mencionar la llegada del ecosistema de firmas que conforma Tendam en la actualidad, un grupo que no para de crecer bajo la premisa de que todo aquel que se dirija a una de sus tiendas pueda encontrar la prenda correcta para cada ocasión. Desde Pedro del Hierro a la línea de Tamara Falcó, Slowlove o Springfield, entre otras.

Esta presentación, que ahora adorna una de las vías de moda por excelencia de la capital, supone un homenaje a todo lo que Cortefiel ya ha sido, pero también una mirada a ese pasado que encierra aquello que está por venir. Las bases de un legado que no hace más que agrandar su figura. Desde una pequeña mercería madrileña a 40 países diferentes.