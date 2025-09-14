Asier Labarga, director de MBFWMadrid en el 40 aniversario: "Situaremos como referente a la moda española"

Cuando el otoño se abre paso y va dejando al verano en un segundo plano, las grandes semanas de la moda se cuelan en las agendas. La llegada de septiembre implica la de un bombardeo de tendencias que tiene lugar sobre las grandes capitales. Desde Nueva York a París; desde Milán a Madrid.

Uno de los artífices de este impulso en la ciudad española es Asier Labarga, el director de su Mercedes-Benz Fashion Week, que ahora mira de frente a estas próximas jornadas, cuando arranca una especial 40.ª edición.

En ella, la vanguardia inherente al sector se funde con la tradición del buen hacer que define tanto a IFEMA como a las marcas que hacen que se engrandezca el sello made in Spain.

Este año, además, el cariz internacional de la cita se potencia con la creativa colombiana Silvia Tcherassi, que estará presente en una de las citas OFF del calendario.

A tan solo unos días de que la rueda comience a girar, el directivo desvela las claves de todo aquello que acontecerá tanto en las instalaciones como fuera de ellas, en un aniversario que promete un gran impacto en la capital.

La MBFWMadrid conmemora sus cuatro décadas como referente de la moda española. ¿Qué balance se puede hacer de estos 40 años?, ¿cómo ha sido la evolución del evento?

Como director, hago una valoración muy positiva: en este tiempo la pasarela ha pasado de ser un escaparate nacional a convertirse en la gran plataforma de referencia para la creación, la industria y la internacionalización de la moda española. Eso es lo que queremos seguir potenciando.

La evolución ha sido constante: desde que comenzó en una carpa de circo con un pequeño grupo de diseñadores hasta ahora, donde modelos y desfiles acompañan a la incorporación de la sostenibilidad, artesanía y nuevas formas de expresión.

Hoy, la pasarela combina tradición y vanguardia, mostrando tanto el talento de nombres consagrados como a generaciones emergentes que renuevan el lenguaje de este ámbito.

¿Cuáles son los grandes objetivos de esta edición?

Son claros y complementarios: celebrar el legado de la pasarela, potenciar la proyección internacional, amplificar la visibilidad de nuestros diseñadores, ser un espacio de exposición de excelencia, reforzar la relación entre moda, artesanía e industria y acercar la experiencia al público general.

Todo ello con un fuerte compromiso por ser una herramienta útil para el sector y apostar por la profesionalización del mismo a través de puntos de encuentro de negocio y diálogo como los Business Talks, Cibelespacio o la plataforma EGO.

Foto del cierre de uno de los desfiles en IFEMA. Cedida

¿Qué supone para un escenario como este contar con la presencia de la colombiana Silvia Tcherassi?

Aporta una dimensión internacional y de excelencia creativa que enriquece la programación.

Invitar a este tipo de diseñadores no solo eleva el perfil del evento, sino que también facilita el intercambio cultural y comercial, atrae audiencias y medios extranjeros y coloca a MBFWMadrid en la agenda global de la moda, que es donde queremos estar.

Es una muestra de nuestra ambición por ser una pasarela abierta y relevante fuera de nuestras fronteras y un escaparate de todo lo que tenemos en España.

En esta edición MBFWMadrid se abre al gran público, ¿cómo se ha planteado este acercamiento?, ¿qué puede aportar esta nueva visión a un proyecto con tanta solera?

Llevamos ya varias ediciones con la venta de entradas y queremos seguir potenciándolo. Es la manera de llevar la moda de autor al público general, y responde a la voluntad de democratizar el sector y fortalecer el vínculo entre creador y audiencia.

Además, en esta edición lo hemos planteado con formatos accesibles y variados. Distintas experiencias, posibilidad de asistir a una jornada de desfiles fuera de IFEMA MADRID, una gran propuesta de actividades en Cibelespacio, showrooms… Todo ello sin renunciar a la profesionalidad del evento como objetivo principal.

Esto aporta diversidad de asistentes y una mayor legitimidad social: ya no se trata de un espectáculo cerrado y se convierte en experiencia compartida. Así que todo el mundo puede comprar su ticket de acceso.

Asier Labarga en las instalaciones de IFEMA. Cedida

IFEMA y los desfiles OFF, ¿cómo se plantea esta dualidad y qué retos y oportunidades representa para organizadores y diseñadores?

Es una manera de establecer un diálogo cultural entre moda, arquitectura y patrimonio, ofreciendo a la ciudad toda la creación que tenemos entre nuestros diseñadores.

Es una demanda que se nos lleva planteando desde hace tiempo y por fin se ha decidido a hacerlo. Así lo veremos durante la jornada del día 17 con las colecciones de Silvia Tcherassi, Pedro del Hierro, Adolfo Domínguez, Palomo o Simorra. Una oportunidad única para el público.

Vuelve la Sala Bertha Benz, ¿qué se espera de este espacio en cuanto a la experiencia de los visitantes?, ¿hay algún adelanto del programa?

Es un espacio pensado para abrir nuevas maneras de expresión en el campo de la moda. Allí vamos a acoger diferentes formatos como performances, presentaciones o propuestas híbridas que creemos que van a conectar muy bien con los asistentes.

Flabelus, Paris 64, María Lafuente y Paloma Suárez mostrarán sus colecciones en este nuevo emplazamiento. Esperamos que sea un lugar de descubrimiento para aquellos que lo disfruten.

Cibelespacio, showroom EGO y Business Talks: ¿qué ofrece a los jóvenes talentos una oportunidad como esta?

El Cibelespacio es un gran encuentro de marcas y amantes de la moda, donde se pueden descubrir mil y una propuestas y activaciones que son muy relevantes para este ámbito.

El showroom EGO es una plataforma clave para la visibilidad y la profesionalización de jóvenes diseñadores: permite contacto directo con prensa, compradores y agentes del sector. Además, ofrece espacios de venta y exhibición.

Por su parte, las Business Talks aportan formación, networking y acceso a conocimiento sobre sostenibilidad, internacionalización y modelos de negocio.

Para un joven talento, estar este espacio significa acceder a oportunidades de alto valor.

Una de las colecciones que han desfilado en la MBFWMadrid en ediciones recientes. Cedida

Digitalización, gadgets de lujo e IA… ¿Veremos presencia de todo ello en IFEMA y en las instalaciones?

Sí. La innovación tecnológica forma parte de la transformación del sector y veremos su huella en algunas de las charlas que estamos organizando en el marco de las Business Talks.

Desde nuevas herramientas hasta propuestas que integran tecnología en la propia prenda o en procesos, así como la reflexión sobre ética y uso responsable de la tecnología aplicada en este ámbito.

¿Cómo apoya IFEMA a la moda durante el resto del año?

IFEMA MADRID y MBFWMadrid lo hacen con actividades continuas. En esta nueva etapa de la pasarela, como ya vimos, hemos puesto en marcha proyectos intermedios que fomentan la conexión e interacción de este ecosistema con la comunidad de la pasarela y que hacen que no se den únicamente dos momentos puntuales al año.

Además, en IFEMA MADRID también contamos con otras ferias como son MOMAD, BISUTEX o MADRIDJOYA que van de la mano de esta industria.

¿Qué proyección se espera de la MBFWMadrid más allá de nuestras fronteras?

Es algo que forma parte de nuestra nueva estrategia: alcanzar la mayor proyección posible. Para ello, buscamos consolidar este objetivo de forma sostenida: atraer prensa y compradores internacionales, fomentar colaboraciones con otros diseñadores, potenciar encuentros de negocios y captar talentos y marcas para participar.

El objetivo es situar la moda española como un referente en cuanto a creatividad y en el plano comercial en mercados claves.

¿En qué momento se encuentra la moda española, y qué retos afronta?

Atraviesa un periodo creativo y artesano muy fuerte. Contamos con mucho talento, oficios consolidados y marcas con proyección mundial.

Los retos son transversales. Nosotros queremos ser una herramienta al servicio del sector con la que poder reforzar la cadena de valor; ofrecer la posibilidad de mejorar y escalabilidad de firmas emergentes y garantizar sostenibilidad real en procesos y materiales.

Es también imprescindible seguir trabajando en educación, formación y en la apertura de nuevos mercados internacionales para consolidar el crecimiento.