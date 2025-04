Bvlgari ya cuenta con la mayor fábrica de joyería del mundo: las claves de esta apertura que celebra el 'Made in Italy'

Corría el año 1884 cuando el platero de origen griego Sotirios Voulgaris decidió abrir su tienda en la calle Sistina de Roma. Quizá, en ese momento, ya intuía con claridad que su firma, volcada en el lujo, se convertiría en una referencia en el mundo de la moda, indiferente al paso del tiempo.

En 2025, el éxito de Bvlgari, basado en el esfuerzo, el valor familiar y un estilo inconfundible, se corrobora de nuevo con una apertura: la de su planta de producción en Valenza. Esta inauguración, que reunió a líderes de la industria e instituciones, marca un hito en la historia de la casa: la corona como el centro de fabricación de joyería de una sola marca más grande del mundo.

El deseo de excelencia de Bvlgari cobra (de nuevo) vida a través de esta iniciativa histórica, cuyos objetivos son múltiples. Magnífico ejemplo de construcción y operaciones sostenibles, abarca 33.000 metros cuadrados de savoir-faire y pasión. La expansión incluye concretamente dos nuevos edificios: el primero dedicado a la producción y otro a la Scuola Bvlgari. Estos son sus secretos.

Lujo italiano

La iniciativa se plantea, primero, como un tributo a la producción local y al valor del Made in Italy, cuya supervivencia es vital, sobre todo, en el cambiante sector de la moda. El Piamonte, concretamente, alberga una artesanía única: "La inauguración de la nueva Manifattura de Bvlgari en Valenza es una notable confirmación del atractivo del Piamonte, elegido por una de las maison más prestigiosas del mundo para invertir en el legado del Made in Italy", declaró Elena Chiorino, vicepresidenta y ministra regional de la Región del Piamonte, durante la inauguración.

En este sentido, "encarna la excelencia manufacturera italiana, donde la innovación, la sostenibilidad y la transmisión del saber hacer artesanal se unen en un ecosistema virtuoso. El Piamonte se enorgullece de estar en el corazón de un proyecto que no solo mejora un sector histórico como la orfebrería, sino que también genera empleos de alta calidad, oportunidades de formación y una visión industrial sólida y orientada al futuro".

Bvlgari puede supervisar todo el proceso de confección, desde la materia prima hasta el producto final. Cedida

Además de poner en valor el arte italiano, este proyecto confirma las múltiples posibilidades que alberga la región y su entorno: "La decisión de Bvlgari de profundizar sus raíces en nuestra región y fortalecer sus lazos con el distrito de la orfebrería de Valenza demuestra que aquí se dan todas las condiciones adecuadas para construir, innovar y nutrir el talento de la próxima generación. Esta es la Italia en la que creemos: una Italia que valora la artesanía, invierte en las personas y convierte nuestro saber hacer en una fuerza competitiva a nivel mundial", concluyó la representante.

Este apoyo al valor artesanal y local resulta fundamental, sobre todo en tiempos de incertidumbre: "Seguimos firmemente comprometidos a invertir en Italia. Su dedicación al arte y la cultura, su aprecio por la artesanía, su talento natural para la creatividad y su notable adaptabilidad siguen haciendo de ella un "sistema de belleza" verdaderamente inigualable", afirmó Toni Belloni, presidente de LVMH Italia.

La confección local es uno de los secretos del éxito de la casa. Cedida

Fausta Bergamotto, subsecretaria del Ministerio de Empresas y Made In Italy, recordó a su vez: "Made in Italy no es solo la tercera marca más reconocida del mundo: es la encarnación de nuestra historia y creatividad, la expresión de nuestras mejores cualidades: belleza, excelencia y artesanía, lo que llamamos bello, buono e ben fatto. Un proyecto como este representa a la perfección lo que nosotros, como instituciones, consideramos la verdadera mejora del Made in Italy, y es un testimonio de la capacidad de nuestro país -y su importancia estratégica- para atraer a los principales grupos e inversiones internacionales".

Asimismo, esta iniciativa hace eco a una nueva visión del lujo, responsable y comprometido. "La expansión de nuestra Manufactura es mucho más que una duplicación en tamaño y capacidad de producción: es la realización de una visión audaz y contemporánea de lo que la industria del lujo debe llegar a ser en el futuro", afirmó Jean-Christophe Babin, CEO de Bvlgari, en la inauguración.

Nueva producción

Los datos corroboran la magnitud del proyecto: Bvlgari pretende duplicar la capacidad de producción para 2029, cuadruplicándola desde 2017, en este espacio de 33.000 metros cuadrados de construcción y operaciones sostenibles. También está pensado para formar y crear nuevos oficios.

El proyecto está diseñado para integrar nuevos oficios del mundo de la joyería. Cedida

La ampliación de la Manifattura permite a la casa supervisar de manera global el proceso, desde el abastecimiento de las materias primas hasta el producto final. Se presenta, en este sentido, como un garante de trabajos tradicionales y de una cadena de producción completa y responsable: "Este proyecto está diseñado para integrar nuevos oficios del mundo de la joyería, lo que nos posiciona como un socio aún más comprometido, capacitado y con visión de futuro en nuestra colaboración con las partes interesadas externas, al tiempo que mejora la educación y la formación, fomenta el bienestar en el lugar de trabajo y protege el medio ambiente", añadió Jean-Christophe Babin.

Desde su apertura original en 2017, la Manifattura Bvlgari ha crecido de 370 a más de 1.100 empleados y ha acogido a artesanos de más de 30 nacionalidades. Por lo tanto, se presenta como un ecosistema único de innovación, transmisión de conocimientos y sostenibilidad, que encarna la visión holística de la maison.

Una apuesta sostenible

El compromiso de la casa con el medio ambiente es total. Esta apertura materializa su enfoque, ya que da un paso más hacia una completa sostenibilidad en el proceso de producción: la instalación utiliza energía renovable y busca ser neutra en carbono.

La energía renovable es una de las grandes apuestas del espacio. Cedida

Diseñada con un enfoque totalmente sostenible, la instalación funciona con energía renovable, con un sistema geotérmico y más de 4.100 paneles solares que garantizan una huella de carbono sustancialmente neutra.

Cubre hasta el 50% de sus necesidades energéticas in situ, y el resto se suministra con fuentes 100% renovables. La instalación también cuenta con un tratamiento optimizado del aire, un control preciso de la temperatura, políticas sin plástico y sistemas de gestión del agua, destinados a minimizar el impacto medioambiental y maximizar la eficiencia.

Scuola Bvlgari

El valor educacional del espacio es otra de las grandes apuestas de Bvlgari. Fiel a su deseo de crecer, en todos los aspectos, inauguró la Scuola Bvlgari, el primer centro educativo de la maison abierto a todos.

La Scuola ofrece cursos profesionales en joyería y engaste de gemas. Cedida

Ofrece cursos profesionales en joyería y engaste de gemas, complementando la Bvlgari Academy para empleados. De esta manera, garantiza la continuidad del legado de la orfebrería de Valenza y el saber hacer local. Desarrollada en colaboración con TADS, y uniéndose a la ya existente Bvlgari Jewelry Academy, la escuela une las técnicas tradicionales con las metodologías innovadoras.

Oda al arte

La inauguración también recalcó la importancia del arte para Bvlgari. Presentó las obras que, tras estar expuestas en varios lugares del mundo, ahora se han reubicado en la Manifattura. La primera es una escultura sinuosa de Zaha Hadid, concebida originalmente en 2011 para el pabellón de la marca en la Abu Dhabi Art Fair, ahora instalada permanentemente en el patio. Pretende encarnar la fluidez y la transformación infinita, haciéndose eco del legendario icono de Bvlgari.

Frente a la fachada principal, Vista Aeterna de Sabine Marcelis, presentada el año pasado para honrar el 140º aniversario de la casa, con sus doce pilares giratorios de travertino y espejos reflectantes, juega con la luz y el movimiento y rinde homenaje al resplandor de Roma. Completa el conjunto artístico un llamativo mural del artista estarcidor Lucamaleonte, especialmente encargado para la inauguración y situado a través del túnel entre la Manifattura existente y la nueva.

Innovación y diversificación

Este espacio exclusivo en Valenza, símbolo de tradición e innovación, se suma a numerosos centros de producción con valores compartidos.

En noviembre de 2024, la maison inauguró la renovación y ampliación de su Manufactura de Saignelégier, un pilar esencial de la división de relojería de Bvlgari. Las instalaciones mejoradas unen la producción de cajas de relojes y esferas, una configuración única en la industria, ampliando su capacidad para la fabricación de cajas de alta gama.

Detalle de joyas emblemáticas de Bvlgari. Cedida

Su centro de fabricación de Florencia es la piedra angular de la producción de accesorios de la marca. Bvlgari Accessori se estableció en 2005 mediante la adquisición de un renombrado taller artesanal, que data de la década de 1960, enclavado en las colinas del histórico distrito del cuero de la ciudad.

Ubicado en un edificio industrial de principios del siglo XX meticulosamente restaurado, originalmente una fábrica textil, el centro no es solo una referencia de la artesanía, sino también del compromiso medioambiental de la casa: se alimenta con electricidad 100% renovable y cuenta con la certificación ISO14001.

En todas sus instalaciones, Bvlgari se esmera en la modernización de los métodos de producción, el fomento de la colaboración interdisciplinaria y la mejora de la versatilidad y la formación multidisciplinar. Referente en joyería, garante de una confección italiana artesanal e impulsora de iniciativas innovadoras y sostenibles, la casa se sigue afianzando como un referente, con sus valores como bandera, más de 140 años después de su creación.