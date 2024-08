Blake Lively se viste de Serena van der Woodsen ('Gossip Girl'): las claves de sus últimos y acertados looks

Algunas actrices nos demuestran, tanto en la alfombra roja como en las calles de las capitales de la moda, que son capaces de mimetizarse por completo con sus personajes. Es el caso de Sarah Jessica Parker, quien se identifica con Carrie (llegó a crear su propia marca de calzado, la gran obsesión de la protagonista de Sexo en Nueva York) o de Blake Lively.

La actriz estadounidense, de 36 años, sigue siendo, para muchos fans de Gossip Girl, la eterna e irrepetible Serena van der Woodsen. Durante seis temporadas, Blake Lively dio vida a la joven neoyorquina, tan estilosa como pudiente. Su sentido de la moda inspiró a numerosas generaciones. Y parece que la propia actriz lo ha heredado de su personaje.

Actualmente de promoción por la película Romper el círculo (It Ends with Us), inspirada en la obra de Colleen Hoover, Blake está triunfando en las alfombras de cada punto del globo. En Nueva York, el pasado 6 de agosto, lució un vestido multicolor, de escote asimétrico y strass, firmado por Versace.

Blake Lively. Gtres

El modelo, además de su poderosa estética, tiene un peso simbólico. Se trata de un vestido de la colección primavera-verano 2003 de la casa, que ya lució en su momento Britney Spears.

Para la presentación londinense de la película, Blake se decantó por un traje blanco, en clave XXL, con bordado floral, especialmente favorecedor. Lo lució sin parte de abajo y con un par de sandalias de pedrería y pendientes imponentes, consiguiendo un estilismo sofisticado y cómodo a la vez.

Blake Lively. Gtres

Para la presentación nocturna, en el Odeon Luxe, optó por un espectacular vestido de efecto bustier de la colección de Alta Costura 2024-2025 de Tamara Ralph. Se trata de un modelo bordado con cristales y flores, concretamente orquídeas. Lo completó con un imponente abrigo rojo, salones rojos de Christian Louboutin y joyas de Lorraine Schwartz.

Blake Lively. Gtres

Pero el 'desfile' no se quedó allí. Al día siguiente, Blake fue vista llegando a los estudios de la BBC con una gabardina beige, con aperturas, que combinó con salones de estampado de serpiente.

Blake Lively. Gtres

Con estas apuestas, la estrella estadounidense confirma su rango de icono, no solo en el mundo del cine, también en el de la moda. Blake Lively lleva años conquistando el escenario moda internacional.

Invitada habitual de la Gala Met, suele sorprender: en 2022, llevó un look de Versace inspirado en la estatua de la Libertad, en 2010, cautivó con un minivestido de Marchesa mientras que en 2008, las plumas caracterizaron su espectacular diseño negro, obra de Ralph Lauren.