3 nuevos bolsos de lujo atemporales que prometen convertirse en 'it-bags'

¿A qué se debe el éxito de un bolso? Entre todas las respuestas posibles, destaca, sin duda, la estética, la versatilidad y la atemporalidad. Algunos modelos entran, de hecho, en la categoría de los llamados it-bags.

El fenómeno, que apareció en el sector de la moda en la década de los 90 (aunque algunos modelos como el Kelly de Hermès o el 2.55 de Chanel destacaron antes), surgió a raíz de la aparición masiva de algunos modelos en las calles. La editora de moda Suzy Menkes sugirió, de hecho, su poder en un look con esta frase que ya es historia: "A bag that does 'it' for you" ("Un bolso que lo haga por ti").

Aunque la denominación de it-bag fue cuestionaba en los últimos años (un movimiento invitó a reflexionar incluso sobre el uso del propio bolso, como símbolo de liberación), algunos modelos siguen conquistando a los amantes del mundo de la moda. Desde Magas, recopilamos tres que ya se presentan como iconos.

Dior Toujours

Para siempre. Es precisamente la atemporalidad que quiere transmitir uno de los grandes lanzamientos de Dior: el Dior Toujours. Accesorio esencial ideado por Maria Grazia Chiuri, se distingue por su silueta elegante, a la vez atemporal y ultracontemporánea.

Revisitado para la colección prêt-à-porter Dior primavera-verano 2024, este objeto de deseo se revela en una variación totalmente de tweed, adornada con las líneas del cannage, un código de la casa Dior.

Reflejo del virtuosismo de los talleres de marroquinería Dior, cada etapa de su confección requiere una meticulosidad infinita, desde el corte de la piel hasta la elaboración del motivo de cannage, cuyo diseño requiere seis tipos de hilos diferentes, que confieren al bolso una textura única.

Jugando con los contrastes de efectos y materiales, se realza con una hebilla CD Lock, un ingenioso cierre que permite múltiples estilos, y charms dorados "D, I, O, R". Una celebración de la poesía del gesto.

Atlantis de Louis Vuitton

Este modelo pudo verse por primera vez en la colección de prêt-à-porter de otoño-invierno de 2016 de la maison, y se convirtió en un clásico al instante. En 2023, el icónico bolso regresó por todo lo alto en el desfile Prefall de la firma, que tuvo lugar en Seúl, y más recientemente en la presentación de la colección Crucero de 2024, en Isola Bella.

De espíritu aventurero y estilo universal, este tote flexible y funcional con el clásico estampado Monogram ha sido concebido para ser lo más versátil posible, de forma que resulta tan apropiado en calidad de bolso clásico como de pieza con carácter.

El Atlantis vuelve a la primera línea en su versión con estampado Monogram en varias declinaciones estacionales, como el Reverse Monogram de tono caramelo y el Dune Monogram en beis rosado, en tamaños maxi y mini.

Entre los detalles prácticos están su correa extraíble y ajustable que permite llevarlo al hombro, una cremallera, también extraíble, que le ayuda mantener las pertenencias a buen recaudo y una etiqueta para el equipaje con el logo de Louis Vuitton.

Fendi Flip

El Fendi Flip, es la nueva apuesta de la casa Fendi, un nuevo bolso con color block que, además, es multiposición. Puede pasar de un elegante shopper cuando se lleva al hombro, a un bolso de mano cuando el shopper se pliega dando una forma aerodinámica gracias a su construcción creativa que hace flip de un lado a otro, encarnando a la perfección el espíritu lúdico y la creatividad atrevida de la maison.

Por costumbre asociamos la primavera con colores alegres y distintos tonos de color pastel, pero, sin embargo, esta primavera 2024 viene repleta de tonalidades oscuras; excepto para el baby blue -también conocido como el azul más claro-, color que se ha proclamado como el claro favorito y se va a arrasar y adueñar de complementos, accesorios e incluso prendas.

Las combinaciones de colores de esta temporada para el Fendi Flip incluyen el marrón gianduia, el rojo brillante y el azul empolvado -blue baby- o el clásico negro, blanco y marrón cálido.