Por qué deberías aplicar el contorno de ojos en el hueso y no en la ojera

El corrector es una de las herramientas de belleza fundamentales. Además de ocultar algunos defectos de la piel, es clave para iluminar el rostro. Cual varita mágica, actúa en tiempo récord.

¿Pero sabes cómo aplicarlo bien? ¿Crees que le estás sacando todo el partido? Cuando lees las instrucciones de los productos o te dejas asesorar, lo más habitual es que insistan en dos aspectos: que lo hagas solo a la altura del hueso inferior y que utilices el dedo anular.

Sin embargo, "lo de utilizar el dedo anular no es que sea necesario como tal, pero al ser una zona muy sensible, lo importante es ejercer poca presión. Como el dedo anular ejerce menos fuerza, por eso se da esa recomendación, pero mientras no se presione fuerte, podemos utilizar cualquier hueso de la mano o ayudarnos de elementos como los rollers", explica Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza. Descubre cómo utilizarlo.

En la cuenca del ojo

Lo de posar el producto sobre el hueso sola y únicamente sí parece ser mucho más importante, ya que "cuando llevamos el producto más arriba o incluso si lo acercamos a la zona del lacrimal, la propia humedad del ojo y del cosmético puede generar micro vapores que penetran en el ojo y pueden causar reacciones o que el ojo llore. Entonces nos hace creer que ese tratamiento no nos sienta bien, cuando en realidad lo que ocurre es que no lo estamos aplicando en la zona indicada", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Cuidar la ojera

"No debemos preocuparnos, ya que la propia microcirculación de sanguínea de la zona se encargará de distribuir el producto a lo largo de toda la ojera. Que no lo apliquemos específicamente en la zona que más nos preocupa no significa que no se vaya a beneficiar de la crema de contorno de ojos”, apostilla Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

"Si la zona no circula bien, todos los contornos de ojos suelen incluir ingredientes que potencian la circulación. Además, la zona del lacrimal lubrica por sí sola y ayuda a distribuir la actividad del cosmético", añade.

Si lo que te preocupa es ese efecto panda que da aspecto de rostro poco revitalizado, lo mejor es acudir a tratamientos de contornos de ojos que iluminen y contrarresten ese tono azulado que "puede ocurrir por un menor grosor de la piel o porque tengamos la zona más pigmentada", nos dice Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

La experta añade que "podemos acudir a cremas de contorno con pigmentos iluminadores, que hagan de corrector, o a otros cosméticos que trabajen la luminosidad a largo plazo, por ejemplo, ricos en vitamina C".

Si, en cambio, tienes la ojera más inflamada, "debemos entender que hay dos tipos de congestión, la que es por cúmulo de grasa, que requerirá otros procedimientos, o la que es por mera congestión, la cual se puede resolver con tratamiento ricos en árnica, cafeína, té y aplicando siempre el producto de dentro hacia afuera con un ligero drenaje, propone Ana Yuste, experta en cosmética y asesora de rutinas en Purenichelab.com.

"Aquí, podemos ayudarnos de rollers o piedras gua sha que potenciarán la acción de drenaje y si están fríos ayudarán a bajar la congestión", sostiene Marta Agustí, directora técnica de Boutijour.

Si lo que te preocupan son las arrugas, ya sea porque quieres prevenirlas, deberás acudir a los grandes ingredientes antiedad y aquí poco queda más que decir, porque los básicos para ello son ingredientes como “los retinoides y los péptidos, grandes regeneradores, iluminadores y sintetizadores de colágeno y elastina”, termina Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.