Tamara Hernández, CEO de Goodbye, Rita: "Rita es la santa de los imposibles, nosotros le decimos adiós"

Diferenciarse, innovar y marcar tendencia. La firma española de gafas Goodbye, Rita lo ha conseguido en tan solo seis años. Su fundadora y CEO es Tamara Hernández, "Tami" para los íntimos, una emprendedora y madre (insiste en que Olivia y Martín, junto a Goodbye, Rita, son sus proyectos de vida más importantes), que decidió orquestar una pequeña revolución en el mundo de la moda.

La marca, que propone gafas de sol, gafas graduadas y filtro azul, presume de no tener clientes sino fans entre los que se encuentran los rostros más conocidos de nuestro país. ¿Pero cómo nació su concepto? "Mi pasión es viajar, quería ser azafata de vuelo pero mi estatura no me lo permitió. Compaginé mis estudios trabajando en una agencia de moda y belleza para poder mantenerme en Madrid y me acabé enamorando de la comunicación y el marketing", explica Tamara.

Contó con una valiosa ayuda, sus casi 20 años de experiencia en comunicación: "durante 18 años dirigí una de las agencias de comunicación y relaciones públicas especializada en moda, belleza y estilo de vida más importantes de España. En 2017, decidí crear Goodbye, Rita, tenía todas las herramientas y el conocimiento para posicionar una marca, y la evolución natural me llevó a crear la mía propia.

Pienso que puedo cambiar la forma de ver las cosas, aportar color y mostrar el lado más optimista de ver el mundo, a través de un modelo de negocio con valores, rentabilidad y mucha proyección". Contó con la ventaja de saber "cómo se posiciona una marca, definir cómo quería que fuera la mía, los contactos…"

La idea de Goodbye, Rita se presentó poco a poco como una evidencia. Al igual que su nombre: "queríamos un nombre que sonara divertido, con nombre propio. Rita es la santa de los imposibles y nosotros decimos 'adiós a lo imposible'. Nuestra misión es 'cambiar la forma de ver las cosas', por eso hemos empezado por los ojos".

El lanzamiento de la marca no fue, sin embargo, sin dificultad: "Resultó y resulta difícil pero me enfrenté y me enfrento con pasión, convencida de que esto es lo que quiero hacer y creyendo en lo que hago", explica la fundadora, confirmando que tuvo que enfrentarse a varios obstáculos: "a muchos pero en especial a una pandemia mundial. Nuestra temporada más fuerte con la colección de sol arranca en marzo y el mensaje que recibíamos era 'quédate en casa'.

Por suerte, adelantamos nuestro lanzamiento de colección graduada y, no solo salvamos la campaña, sino que nuestra presencia en medios y RR.SS. fue muy importante". Pudo contar con el apoyo de su equipo: "la palabra más próxima sería 'comprometido'. Tengo la gran suerte de contar con un equipo humano que entiende y comparte nuestra pasión".

Goodbye, Rita puede alardear de su capacidad de diferenciación: "sin duda estamos convencidos de que Goodbye, Rita se distingue del resto de marcas de óptica y sol. No hay ninguna otra marca definida en un precio medio que tenga un producto con tanta identidad, donde puedas encontrar colecciones para bebés desde el primer año de vida y que puedan realmente acompañarte en todos los momentos del día. Presumimos de no tener clientes sino fans y de que solo nosotros hacemos Goodbye, Rita'".

Al igual que otras firmas, la digitalización, con sentido común, fue su mejor apuesta: "me ayudó a nacer, ya que nacimos siendo digitales. También a conocer a nuestro cliente, escucharle y darle lo que necesita. La moda y la manera de consumirla están cambiando, como todo. Nuestro producto, además de ser un producto de moda, es un producto de salud. Pero aún falta mucha concienciación sobre la importancia que tiene proteger la vista ante los rayos del sol. Y nosotros ofrecemos protección, diseño y unos precios irresistibles.

Nuestra filosofía es ofrecer al cliente el mejor precio durante todo el año, por eso no hacemos rebajas ni Black Friday… creo que la moda debería ir por ahí. El consumidor (entre los que por supuesto me incluyo) se está acostumbrando a comprar siempre con descuento, a no valorar demasiado lo que cuesta un envío por mensajería, o el alquiler de las tiendas multimarca y ópticas que venden nuestro producto". Sus modelos conquistan de forma concreta a "un 70% de mujeres, de 25 a 58 años que tienen intereses en moda, belleza, gastronomía, viajes y la familia y un 30% de hombres, de 35 a 45 años con intereses en moda, viajes, deportes y tecnología", según confiesa Tamara.

¿Y ahora, qué podemos esperar? El plan de futuro de la marca se va dibujando progresivamente: "de momento tenemos todavía bastante por hacer con nuestra colección de sol y graduadas para adulto y niño. En este momento nuestra prioridad es la internacionalización de la marca y el crecimiento en España en el sector óptico". En definitiva, ¿quién es Goodbye, Rita? "Identidad, diseño y pasión", concluye Tamara Hernández.

Tres modelos clave

Entre los modelos más exitosos de la firma se encuentra el par Odry. Cuenta con una protección total UV400 con filtro de protección categoría 3. Las lentes son de policarbonato, 10 veces más resistentes que el cristal o el plástico, y siguen la categoría 3 Europea de lentes de sol. Ofrecen gran reducción a los reflejos. Se trata de un diseño que aúna estética y protección.

"Hemos reinventado las gafas redondas. Las Penélope combinan líneas rectas y redondeadas dando como resultado gafas muy versátiles, ideales para crear todo tipo de looks, desde los más elegantes hasta los más cañeros", explica la firma sobre uno de sus modelos icónicos.

La firma propone también con una línea "Kids". El modelo Paul cuenta con una protección total UV400 con filtro de protección categoría 3. El TAC es hasta diez veces más resistente que el plástico o el cristal. Además, pertenecen a la categoría 3 europea de lentes de sol, reduciendo notablemente los reflejos.

