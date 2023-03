5 tendencias en calzado en las que deberías invertir en 2023

Cada Semana de la Moda supone la llegada (o el regreso) de varias tendencias. Entre las más esperadas, se encuentran las relativas al calzado. Entre clásicos e inesperados hitos, son uno de los elementos claves de la silueta y el mejor símbolo de la esencia de una colección.

[Lo mejor de la Semana de la Moda de Nueva York para la próxima primavera-verano 2023]

De cara a la próxima primavera/verano 2023, numerosos diseñadores coincidieron, incorporando en sus colecciones zapatos de espíritu parecido. Entre ellas, podemos destacar cinco claras, que marcarán el rumbo de la temporada.

1. Las plataformas

Desfiles primavera/verano 2023 de Balmain, Fendi y Proenza Schouler

Estrellas de los años 70, su popularidad volvió a crecer en la década de los 2000. Desde el año pasado, vuelve a renacer en manos de varios diseñadores. Las alturas son una de las grandes apuestas de Fendi, Proenza Schouler y Balmain.

Visten tanto las sandalias como los zuecos e incluso los botines. Son ideales tanto con estilismos largos como mini.

2. Los strass

Desfiles primavera/verano 2023 de Bronx And Banco, AZ Factory y Chloé

Los brillos no solo se ciñen a los looks de fiesta. Numerosos diseñadores los incorporaron en siluetas diurnas, como vestidos de red (Bronx And Banco), con estampados coloridos (AZ Factory) o vestidos en tonos pastel (Chloé).

En strass, lentejuelas o bordados... visten algunos salones y sandalias de la temporada, afianzándose como una tendencia postpandemia segura.

3. Las bailarinas

Desfiles primavera/verano 2023 de Tod's, Simone Rocha y Chanel

Las bailarinas de Miu Miu, uno de los calzados más populares del pasado año, nos confirmaron el regreso de un icono del mundo del calzado: la bailarina. Su éxito en las pasarelas primavera/verano 2023 va en consonancia con el regreso de la estética romántica.

Tod's nos propuso una versión neón, ultra sencilla, Simone Rocha decidió volver al modelo de bailarina clásica, con tiras, combinada con un vestido voluminoso mientras que Chanel incluyó, como suele ser el caso, su modelo bicolor, con un toque de brillo añadido.

4. Las transparencias

Desfiles primavera/verano 2023 de Coach, LOEWE y Valentino

El "menos es más" alcanza su apogeo este año con el regreso del calzado transparente, de PVC. Coach apostó por las cómodas y llamativas cangrejeras, en tonos potentes, mientras que LOEWE se decantó por las bailarinas y Valentino incluyó en su propuesta primavera/verano 2023 las plataformas.

Discreto pero eficaz, este calzado que no deja lugar a la imaginación consigue hacer resaltar el look principal, sin robarle protagonismo. Hace eco a la búsqueda de la sencillez que también caracteriza este año.

5. Las sandalias minimalistas

Desfiles primavera/verano 2023 de Philosophy Di Lorenzo Serafini, Saint Laurent y Miu Miu

Otra prueba de que el minimalismo domina este 2023: la omnipresencia de sandalias ultra sencillas. Philosophy, Saint Laurent y Miu Miu nos proponen, de cara a la próxima temporada, modelos minimalistas, que dejan casi todo el pie a la vista.

Planas y cómodas, las sandalias recuperan su espíritu utilitario en un afán de elegancia sin excesos. Versátil, se luce tanto con diseños cortos de día como largos de noche.

Otras tendencias

Estas cinco tendencias se suman a otras destacables como el regreso del zapato Mary Jane (Prada y Dior), de los zuecos (Etro y Ports 1961) y por supuesto de las deportivas. Algunos modelos, como el Samba, de Adidas, confirman el interés constante por los modelos vintage.

También regresan los salones de tacón coma, con detalles de lazada e incluso lazos. Finalmente, algunos diseñadores, como Paco Rabanne, anunciaron el regreso de las botas de inspiración militar.

Sigue los temas que te interesan