7 ideas de looks con vaqueros vistos en Instagram con los que triunfarás en 2023

¿Qué tejido puede alardear del mismo alcance que el denim? La tela vaquera ha superado todas las barreras del tiempo y de las tendencias, asentando su poder inquebrantable en el mundo de la moda.

Su origen no es reciente. Algunas firmas, como Levi's, contribuyeron a su éxito: "lo que comenzó en 1873 como una patente de remaches de cobre para pantalones de trabajo se ha convertido, en los últimos 150 años, en la prenda más icónica e influyente jamás creada.

Los vaqueros 501® traspasan las barreras del tiempo y la cultura. Siendo una prenda auténtica y original que cada generación adopta como propia" nos recuerda la firma, en el marco de la celebración del 150 aniversario del 501®.

En la actualidad, siguen siendo mucho las casas que siguen apostando por el denim en sus colecciones. De cara a la próxima primavera/verano 2023, Burberry y Givenchy nos invitan a llevarla en total look, Altuzarra y Ganni vuelven a apostar por él con una falda midi mientras que Bottega Veneta nos insta a recuperar el vaquero ancho, combinado con una camisa de cuadros. Un look lucido por Kate Moss en su último desfile que no pasó desapercibido pese a su sencillez.

Descubre cómo puedes sacarle partido en tu día a día, de forma sencilla, sin jamás renunciar a la elegancia.

¿Cómo llevar el vaquero en 2023?

El abrigo de flecos con vaqueros rectos

La influencer francesa Leia Sfez suele recurrir al tejido, encarnando esta idea de casual chic sin esfuerzo. En este sentido, tomamos nota de la combinación de su par de vaqueros azules rectos, sencillos, con un su abrigo de flecos largos, perfecto para los días de frío. Basta con completar el conjunto con un bolso minimalista, gran tendencia de este año.

En total look

La danesa Jeanette Madsen nos invita a apostar por un conjunto clásico pero siempre acertado: el conjunto denim, de arriba abajo. Combina su cazadora ancha con un par de vaqueros, a los que solo asocia una camiseta blanca básica y un par de salones a juego.

Con cárdigan

El cárdigan, prenda que revive en manos de varios expertos de moda desde hace varios años, es una gran idea de combinación con los vaqueros más sencillos. Así nos lo recuerda Sara Escudero, quien consigue el conjunto perfecto con un diseño de punto fucsia.

Con abrigo de borreguito

Lucía Bárcena nos propone otro trío imbatible: el pantalón vaquero de corte marinero con un jersey de cuello alto y un abrigo de borreguito. Una silueta perfectamente equilibrada, cómoda y elegante a la vez.

Con flores

"La combinación de un estampado floral con pantalones vaqueros es la más sencilla y versátil a la hora de vestirse en el día a día. Desde una blusa, un jersey o una americana con estampado de flores que nos dan la posibilidad además de llevar este estilismo con calzado formal o informal, desde unos botines hasta unas zapatillas deportivas. Lo más importante es conseguir un equilibrio en cuanto a colores" nos recuerdan desde la firma Hortensia Maeso.

Así nos lo demostró Sabina Socol. combinando su camisa de flores con un par de vaqueros azules.

