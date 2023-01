El truco infalible para encontrar el color que más te favorece

Seguro que, alguna vez, te han dicho eso de "¡Qué bien te sienta ese color!". Y es posible que tu respuesta al cumplido no fuera más que una sonrisa y no te parases a pensar que, en realidad, no es casualidad que ese color te favoreciese tanto. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son aquellos tonos que mejor nos sientan?

La colorimetría es la ciencia que se encarga de responder a esa pregunta. Esta se encarga de estudiar la armonía de los colores en relación con nuestro físico para conocer cuáles encajan mejor con nuestra piel, ojos y pelo. Te explicamos en qué consiste esta teoría y cómo puedes aplicarla a tu forma de vestir.

Se trata de un truco que, lejos de ser un secreto, es empleado continuamente por los estilistas de las más famosas. Por ejemplo, Rihanna, de piel y pelo oscuro, tiende a vestirse en tonos rojos y anaranjados; no obstante, Taylor Swift, rubia y de ojos claros, suele utilizar prendas en tonos más fríos.

De Izda. a Dcha.: Rihanna y Taylor Swift.

La teoría de las armonías de color

Esta teoría se basa en dividir la paleta en dos variables: los tonos fríos, que son los derivados del azul; y los tonos cálidos, que son los derivados del rojo. En función de nuestro color de piel, de ojos y de cabello, seremos capaces de conocer a qué variable pertenecemos y qué combinaciones de tonos nos favorecen más que otras.

Los colores fríos e intensos como el negro, el fucsia o el gris serán los mejores aliados de tu armario si eres de piel clara, pero tienes el pelo oscuro. No obstante, si eres rubia, te favorecerán más los colores suaves o pastel como el lavanda, el azul celeste o el rosa empolvado.

En el caso de tener la piel bronceada con el pelo castaño, lo ideal será que utilices más en tus looks los tonos cálidos como los colores tierra, el naranja o el amarillo. Esta opción también es aplicable para las melenas pelirrojas, a las que, además, les favorecerá mucho el color verde oscuro.

Prueba este truco casero

TikTok se ha convertido ya en la gran escuela de internet. La plataforma cuenta también con usuarios compartiendo contenidos sobre qué es la colorimetría y cómo podemos usarla a nuestro favor. De hecho, el trend del color se hizo muy viral durante el año pasado.

Aunque elijamos el color de nuestra ropa en función de nuestro estado anímico, puede resultar interesante utilizar este truco casero. Lo primero que has de hacer el fijarte en tu tono de piel con la cara lavada y colocarte frente a un espejo con buena luz.

Pruébate una prenda de color azul y una de color naranja. Si te queda mejor la primera, significará que eres de tonalidad fría; pero si es mejor la segunda, serás de tonalidad cálida. Elegir prendas dentro de estas variables hará que nuestro rostro se vea más iluminado o que, por el contrario, se resalten más nuestras zonas oscuras.

