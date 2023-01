Fulares, turbantes, coletero... los accesorios capilares pueden cambiar por completo un look. Los expertos en moda coinciden: un conjunto minimalista se eleva naturalmente con un complemento vistoso.

[10 complementos para el pelo ideales que no te quitarás en todo el 2023]

Las famosas no dejan de recordárnoslo. Sarah Jessica Parker lució un modelo de lentejuelas icónico en la película Sexo en Nueva York, Jennifer Lopez arrasó en los premios MTV de 2006 con un diseño brillante a juego con el resto de su conjunto de Biba y Kate Moss apostó por vestido asimétrico y un turbante de Marc Jacobs para la gala del MET 2009.

Este 2023, no dudes en apostar por versiones maxi: "desde lazos, diademas o scrunchies, todo ello se lleva en versión maxi para que no necesites llevar más complementos. De hecho, a la hora de combinar estos accesorios es importante prestarle atención al resto del look ya que la clave para un buen estilismo es conseguir siempre un equilibrio en su conjunto" nos recuerda la firma española You Are The Princess.

Los fulares estampados, que tanto vimos en las pasarelas de Gucci, Marc Jacobs o Versace en las últimas temporadas, también son aciertos seguros de este año. De cara a la próxima primavera/verano, podemos esperar el regreso de modelos en tonos neutros, como nos confirmó Max Mara.

Los turbantes metalizados, con detalle de joya o los pañuelas llevados a modo de diadema son otro acierto. ¿En busca de más ideas? Descubre 10 complementos para el pelo de lujo con los que acertarás, sea cual sea tu estilo.

Sigue los temas que te interesan