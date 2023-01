El color y no el logo: por qué se ha convertido en la clave de identidad de las firmas de moda

La identidad de marca engloba los rasgos que definen a un negocio, tanto a nivel de misión y valores en lo que se refiere al desarrollo empresarial, como en lo que respecta al diseño y la estética de la compañía. Todos estos aspectos son pensados minuciosamente por firmas de moda para lograr lo que todos buscan: diferenciarse de la competencia.

El mundo de la moda agrupa miles de marcas de éxito, por eso no es de extrañar que las firmas busquen un modo de hacerse un hueco en una industria tan competitiva.

Tradicionalmente la herramienta que empleaban las firmas para conseguir esa diferenciación era el logo, pero los tiempos están cambiando y cada vez más se apropian de otro elemento visual que otorga identidad: el color. Un elemento que, sin duda, alimenta el recuerdo y afecta al éxito o fracaso de una empresa.

Los colores de las firmas de moda

Rojo y rosa Valentino

Valentino fue el primer diseñador en hacer de un color "su color". La firma se apropió del rojo y lo convirtió en su sello de identidad desde sus inicios. A día de hoy, la firma sigue sacando piezas monocolor en el que hoy conocemos como "rojo valentino".

Desfile de Valentino durante la Semana de la Moda de París de 2022

Pierpaolo Piccioli, el actual diseñador de la firma, ha apostado por otro color en sus últimas propuestas: el rosa. De hecho, esta tonalidad se ha hecho tan popular que ha sido reconocida por el Instituto Pantone del Color como "Pink PP by Valentino".

Caroline Daur (izquierda) y Florence Pugh (derecha) en un evento de Valetino

Negro Chanel

En 1926 apareció por primera vez en la edición estadounidense de la revista Vogue un boceto de un little black dress, firmado por Coco Chanel. Una icónica prenda de la Maison que muchas otras firmas trataron de imitar y que se convirtió en el esencial de moda de cualquier mujer, aquella prenda que no podía (y no puede) faltar en un buen fondo de armario.

Desde entonces, Chanel ha sacado cientos de colecciones repletas de prendas versátiles y con diseños de todo tipo. Aunque siempre han seguido su estética original: una clara apuesta por encontrar elegancia en la simplicidad. En línea con esta estética el negro se ha mantenido como protagonista indiscutible de la firma.

Desfile de CHANEL durante la Semana de la Moda de París de 2022

Amarillo y dorado Versace

Cuando pensamos en Versace pensamos en dorado. Gianni, el fundador de la firma, ya apostó por este color en los 90 en sus diseños de alta costura. Vestidos, complementos y zapatos dorados han protagonizado las pasarelas de la firma desde sus inicios.

De hecho, en 2017, veinte años después del fallecimiento de Gianni, su hermana Donattela Versace organizó un desfile en su honor. En él, modelos míticas de los 90 como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Carla Bruni, Helena Christensen, Naomi Campbell y Carla Bruni aparecieron vestidas en largos vestidos dorados.

En la actualidad la firma se mantiene fiel a sus orígenes y saca constantemente colecciones en las que el dorado es el protagonista indiscutible. Además, cada vez más se le este sumando otro color de la misma gama cromática: el amarillo.

Desfile de Versace durante la Semana de la Moda de Milán de 2021

Azul cobalto de Off-White y Tiffany & Co.

Se podría decir que Off-White es una firma joven. Hace tan solo 11 años que Virgil Abloh la fundó y gracias a que obtuvo una muy buena acogida ha llegado a conseguir un increíble reconocimiento internacional.

El director creativo y fundador de la marca falleció en 2021 y de su relevo se ha encargado Ibrahim Kamarah, un joven diseñador y periodista de moda que ha tratado de hacer justicia a los 10 años de trayectoria que tenía la firma antes de que él asumiera el cargo.

En la pasada Semana de la Moda de París presentó "CELEBRATION", su primera colección para Off-White. Se trata de una apuesta por los diseños anatómicos y estructurados en los que un color reinó: el azul cobalto.

Desfile de Off-White durante la Semana de la Moda de París

Tiffany es otra de las firmas que han apostado tradicionalmente por el azul, tanto en su packaging como en sus diseños. De hecho, el azul que emplean es de creación propia. Tiffany registró el color Tiffany Blue en 1998 y lo estandarizó según el Pantone Matching System.

El color personalizado que este sistema creó para Tiffany se llama "1837 Blue", número que hace honor al año de fundación de Tiffany & Co.

De izquierda a derecha, Haley Bennet, Doutzen Kroes y Naomi Watts en un evento de Tiffany & Co. en 2017

Camel de Max Mara y naranja de Hermès

En una línea paralela de tonalidades tierra Max Mara y Hermès se han mantenido siempre fieles al cámel y al naranja. Vestidos de gala, abrigos en formato gabardina, monos asimétricos, blazers estructuradas o camisas de manga abullonada con motivos decorativos... todos estos tienen algo en común si pertenecen a estas firmas: el color.

Max Mara apuesta por colores como el marrón, el beige y el cámel, y los convierten en colores protagonistas de su marca de identidad visual.

Desfiles de Max Mara

Hermès, por su parte, recurre a colecciones en las que el naranja se convierte en el color principal. De hecho, en sus desfiles de distintas temporadas podemos ver muchas piezas monocolor que han ido convirtiendo esta tonalidad en la identificatoria de la firma.

Desfiles de Hermès

Verde Bottega Veneta

Visto en las pasarelas de la firma, el verde Bottega se viralizó desde que lo introdujeron en su colección de Otoño 2019. Ha sido bautizado como "Bottega Green", pero su nombre concreto es "Kelly Green".

Se trata de un color que se ha convertido en clave en el mundo de la moda y que la marca ha hecho suyo.

Desfile de Bottega Veneta durante la Semana de la Moda de Milán de 2022

