El diseñador de moda Rubén Hernández regenta una de las firmas más consolidadas en el sector nupcial y se ha convertido en un referente en las alfombras rojas nacionales e internacionales.

[Los diseñadores de Lovat&Green crean bufandas sostenibles hechas con técnicas ancestrales y dignas de una herencia]

Paris Hilton, Amaia Salamanca, Chenoa, Malú, Adriana Ugarte, Mónica Cruz, Aitana,... entre otras muchas celebridades, han lucido alguna de sus creaciones en ocasiones muy especiales.

Y es que este alicantino no podía tener otro destino que la Alta Costura. Rubén pasó su infancia rodeado de telas y agujas en el taller de su madre...

“Desde pequeño me he criado rodeado de hilos y telas, viendo a mi madre coser y crear vestidos para sus clientas. Cuando salía del colegio me gustaba ayudarle con las pequeñas cosas del taller y así, fui aprendiendo poco a poco un oficio que siempre ha estado presente en mi familia”, asegura a MagasIN.

Y continúa: “Por eso, para mí lo natural fue decidir estudiar diseño de moda y posteriormente, empezar mi trayectoria en este mundo”.

Abriste tu atelier con tan sólo 20 años, ¿cómo fueron esos comienzos?

Como todos los comienzos fueron complicados, pero contaba con la ilusión de la juventud y el amor a un oficio con el que había crecido. Soy un apasionado de la costura y del trabajo artesanal.

Empecé con un pequeño taller en Alicante y unas cuantas clientas, en gran parte amigas y conocidas, que confiaron en mí para crear sus vestidos de novia e invitada, y que fueron el mejor escaparate para darme a conocer y poder ir creciendo poco a poco.

Creo que cuando uno trabaja en lo que le apasiona se refleja en los resultados.

¿Qué es lo mejor y lo peor de esta profesión?

Lo mejor es la satisfacción de ver la felicidad en mis clientas cuando llevan mis diseños en los momentos más importantes de su vida.

Y lo peor de esta profesión, sobre todo para mí, es que soy muy perfeccionista y miro hasta el último detalle. Vivoen tensión hasta que finalmente se lucen nuestras creaciones.

Has vestido a multitud de celebridades nacionales e internacionales...

La verdad es que para mí todas las mujeres para las que he creado diseños a lo largo de mi carrera son igual de importantes: tanto mis clientas del atelier como las celebrities a las que tengo el placer de vestir y que lucen mis diseños en las red carpets.

¿Cómo ves el panorama del sector de la moda?

La moda es un sector que siempre ha sido difícil, sobre todo, porque es muy cambiante. A la moda le afectan especialmente situaciones como la que hemos vivido con la pandemia, donde de repente se paró todo, se cerró y de un día para otro, nos vimos en una situación muy complicada de la que afortunadamente se está saliendo ahora.

En el panorama actual de la moda cada vez se aprecia más el trabajo artesanal, la calidad de los materiales y el diseño personalizado, por lo que estamos viviendo un retorno a la costura y al atelier.

Cada vez son más, las clientas que buscan un trato cercano y sobre todo, sentir que no tienen que adaptarse a tallas preestablecidas y diseños que a lo mejor no les favorecen, sino que se crea algo especial para ellas, para que puedan sentirse fantásticas.

Por suerte, en nuestro atelier contamos con clientas muy fieles, a las que estamos muy agradecidos por su confianza a lo largo de estos años y que son el pilar de nuestro trabajo.

Tras la pandemia, han vuelto las celebraciones...

Después de un parón de prácticamente un año donde se cancelaron todas las celebraciones, nos hemos encontrado con un boom de todas las bodas y eventos que quedaron postpuestos, concentrándose en un año, todas las que normalmente se hubieran celebrado en dos, con la locura que ello conlleva. Por suerte tenemos el atelier a pleno rendimiento.

¿Qué opinas de la sostenibilidad?, ¿cuidas de que tu trabajo sea realmente sostenible?

Apostamos por la sostenibilidad y el trabajo artesanal, utilizando materiales naturales, que cumplen con las normativas de respeto al medioambiente.

¿En qué se distinguen tus diseños con respecto a otros?

Mis diseños se inspiran en los cánones habituales de la costura, con estructuras muy trabajadas y con un especial cuidado en los detalles.

Me gusta mucho trabajar con los bordados, de hecho, hemos recuperado en nuestro atelier un oficio artesanal que se estaba perdiendo.

En mis diseños de novia son habituales las faldas con mucho volumen y los escotes pronunciados en la espalda.

Soy ecléctico, y me gustan tanto los diseños más clásicos como las creaciones más vanguardistas. Pero, sobre todo, creo en el trato personalizado y directo, y siempre superviso todos los diseños.

¿Qué te sirve de inspiración para crear tus diseños?

Me inspiro en cada mujer para la que creo los diseños y en el momento en que van a llevarlos. Cada mujer es especial y diferente.

¿Estas navidades veremos a alguna famosa con creaciones tuyas?

A todo diseñador le encanta que las 'celebrities' lleven sus creaciones en una época tan especial como la Navidad, y en los últimos años, hemos tenido el placer de vestir a maravillosas mujeres en estas fechas tan señaladas. ¿Qué nos deparará esta Navidad? Sólo ella lo sabe.

Vestido de Navidad con lentejuelas, ¿si o no?

Si. Las lentejuelas siempre son un 'must' para looks de fiesta, y este año además, es tendencia.

A continuación, los 10 modelos favoritos de Rubén Hernández, comentados por el diseñador para MagasIN.

Sigue los temas que te interesan