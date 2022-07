7 trucos infalibles para que tu pelo dure limpio más tiempo (y que no se vea sucio)

Llevar el pelo limpio es algo que nos preocupa a todas las personas en España y es que, a veces, se ensucia muy rápido. Por ello, en este artículo os queremos hablar de cómo podéis hacer que vuestro pelo limpio os dure más tiempo y, además, os damos pequeños trucos para que no se vea sucio.

Cada cuánto tiempo debemos lavar el pelo

Lo primero, y más importante, si queremos tener el pelo siempre limpio es lavarlo con la frecuencia adecuada. Se considera necesario lavar, por lo general, el pelo cada 2 o 3 días; sin embargo, en función de nuestro tipo de pelo, del trabajo que hagamos, de si lo llevamos siempre recogido o no, será necesario lavarlo más o menos a menudo.

Así, un pelo normal produce una cantidad de grasa adecuada, por lo que el tiempo que os hemos comentado es ideal. Sin embargo, cuando tenemos el pelo graso, este produce un exceso de sebo que es el causante de que se nos ensucie mucho más rápidamente.

Para saber cuándo debemos lavar el pelo, debemos fijarnos en él. El propio cabello nos indicará cuándo es necesario volver a lavarlo. Para ello, solo debemos fijarnos en su brillo y en si se ve flácido. Un pelo limpio siempre tendrá volumen y brillará.

Cuando empiece a oscurecerse, será momento de lavarlo. Pero, debemos lavarlo bien, no de cualquier manera si queremos que nos dure limpio más tiempo. Sea como sea, el pelo debe lavarse como mucho entre 3 y 4 veces por semana.

¿Cómo lavar el pelo para que nos dure más tiempo limpio?

Para que tu pelo se vea limpio mucho más tiempo, debes prestar atención a aspectos como los jabones, los acondicionadores o los aclarados, entre otros.

1. Jabones naturales para todo tipo de pelo

El jabón que usemos a la hora de limpiar el pelo debe ser natural, es decir, un tipo de jabón especial que pueda ser usado frecuentemente sin que dañe el pH natural de nuestro cuero cabelludo.

Además, si tenemos el pelo graso, es importante que busquemos uno que regule el sebo. Estos suelen llevar una mezcla con limón o bien con arcilla blanca. Del mismo modo, es necesario que nos aseguremos de que el jabón no contenga sulfatos ni parabenos.

Por último, la manera en la que aplicamos el jabón también es de lo más relevante. Debemos aprovechar estos minutos en los que nos lavamos el pelo para tomar consciencia de ello y dedicar tiempo a enjabonar completamente el pelo y masajear el cuero cabelludo. Así, no solamente tendremos el pelo limpio más tiempo, sino que también haremos que este crezca más sano.

2. Aplicar el acondicionador

El acondicionador es un producto que solemos emplear pero casi siempre lo hacemos mal. Si éste no se aplica adecuadamente puede producir caspa: lo contrario de lo que queremos conseguir. Así, el acondicionador debe aplicarse solo en las puntas y asegurarnos de enjuagar muy bien para que no queden restos.

3. Aclarar el pelo

El aclarado del pelo también es muy importante, pues de hacerlo con agua fría, no quedará bien. Pero tampoco podemos aclararlo con agua caliente, ya que esta tiene un papel importante en la formación de la grasa.

4. Cepillar la melena a diario

El cepillado, así como el cuidado de aquellas herramientas que uses para el pelo son también de vital importancia.

Por un lado, debes asegurarte de cepillar tu pelo durante unos minutos cada día para que la circulación sanguínea del cuero cabelludo se estimule. De esta forma, se evita la formación de grasa y el pelo se verá mucho mejor.

Por otro lado, cuando utilices cepillos, planchas o cualquier otro utensilio para el pelo, debes asegurarte de limpiarlo correctamente. Para ello, usa alcohol mezclado con agua o, simplemente, pasa un paño impregnado con él.

5. Disimular el pelo sucio también es posible

Si te has levantado a toda prisa y no te ha dado tiempo a lavar el pelo, no te preocupes. A todos nos pasa. El reloj no se para y a veces no nos da tiempo para nada. Y, menos, para ponernos a lavar el pelo, secarlo, peinar, etc. Pero, tienes unos pequeños trucos con los que disimular que hoy llevas el pelo sucio.

6. Usar polvos de talco

Los polvos de talco se caracterizan por su capacidad de absorción. Por ello, son ideales para absorber esta cantidad extra de sebo que hace que el pelo se vea feo. Para usar los polvos de talco en tu pelo, solo debes aplicar una pequeña cantidad a las raíces y masajear unos minutos. Luego, debes cepillarte el pelo como de costumbre.

7. Usar champú seco

Seguro que has oído hablar mil veces sobre el champú seco. Pues ahora es un buen momento para que hagas uso de él. Se trata de un producto que refresca el pelo al instante y te permite lavar el pelo menos veces a la semana. Además, es muy fácil de aplicar: extiende el champú directamente en las raíces, masajea un momento y cepilla. Es súper cómodo y te sacará de apuros en más de una ocasión.

Tener el pelo siempre brillante y que se vea como acabado de lavar no siempre es posible; el ritmo de nuestro día a día no nos deja mucho tiempo para ciertos cuidados y, el pelo, suele ser el más afectado. Sin embargo, con unos sencillos cambios en tu rutina verás como éste se ve mucho más limpio, sin necesidad de lavarlo constantemente.

