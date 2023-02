25 de 30

El icónico frasco art decó de Acqua di Parma se viste de poesía. Esta edición especial de San Valentín del perfume Lily of the Valley se adorna con un mensaje de amor y un amuleto de papel: el frasco – que lleva un lacre de cera con el escudo de la maison - se transforma en un poema que es la expresión perfecta del amor a primera vista.

“I knew it was love at first bloom” es la romántica frase que viste tanto el frasco como la mítica sombrerera de la maison italiana.

Como todas las fragancias de la colección Signatures of the Sun, Lily of the Valley interpreta una nota clásica y esencial de la perfumería y la baña de luz al combinarla con notas cítricas (209 €).