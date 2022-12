Lorena Green, la modelo de 58 años que pasó de fotografiarse en unas cocheras a salir en Vogue

Cada vez son más las mujeres que se suman a dejarse el pelo al natural. Lorena Green es un ejemplo de ello y luce pelo blanco a sus 58 años a la par que se introduce en el mundo del modelaje.

Pese a llevar dos años en el entorno de la moda y la fotografía, para Lorena sigue siendo una alegría inesperada, "ni me imaginaba que la madurez me iba a dar esta sorpresa, es una ilusión enorme", añade.

Y es que, desde hace varios años mucha gente, tanto conocidos como desconocidos, le preguntaban si era modelo. Algo que en un principio la extrañaba y que a pesar de ello acabaría por convertirse en un sueño hecho realidad.

Sus inicios

En el verano de 2020 la directora de un medio especializado en moda de La Coruña, GaliciadeModa, contactó con ella e hicieron una sesión de fotos con un fotógrafo de Barcelona.

Lorena Green

Pero, no fue hasta el mes de noviembre cuando firmó su primer contrato con una agencia de modelos, Francina, para trabajar nacional e internacionalmente.

Lorena tuvo que enfrentarse a un mundo que era desconocido para ella y en el que existe mucha competencia, "no sabía ni cómo llegaban las fotos a las revistas y publicaciones", recalca.

Poco a poco fue ampliando su experiencia e incluso pudo hacer una sesión en su ciudad la que es para ella su hogar. "La sesión se desarrolló en las cocheras donde descansan los buses urbanos de A Coruña", explica Green.

Vogue

En el verano de este año, Lorena aparecía en las paginas de Vogue, y es que la edición de Vogue para Turquía mostró interés en ella y publicó sus fotografías en el mes de junio de 2022.

Que en tan solo dos años de experiencia Lorena pueda decir que ha salido en una de las revistas más importantes del mundo ha sido una experiencia de la que todavía "no da crédito".

Lorena Green

Sin duda, es algo inolvidable para ella y que le deja con ganas de más. "Siempre les digo a mis hijos que cuando mis nietos les pregunten acerca de cómo era su abuela, les podrán enseñar esas fotos para que alucinen", añade ilusionada.

Pelo al natural

A Lorena se le empezó a poner el pelo blanco cuando era todavía una adolescente. Desde entonces y hasta que cumplió 39 años se lo teñía, pero llegados a ese momento decidió dejar su cabello al natural.

Una decisión de las que no puede estar más contenta y que la hace ser distinta a muchas otras mujeres que a su misma edad siguen tiñéndose las canas.

Lorena Green

Pese a no estar escrito en el contrato, ella sigue manteniéndo su pelo blanco ya que ahora forma parte de su sello como modelo, sin posibilidad de cambios, "hasta que no obtengo respuesta no puedo alterarlo", especifica.

Lo que sí se le dejó claro desde un primer momento es que se tiene que cuidar e intentar mantener; con una buena alimentación, deporte y hábitos saludables, pero eso es algo que va dirigido a todas las modelos tanto si tienen 20 años como 60.

Modelo a los casi 60

Para Lorena, haber empezado en el mundo del modelaje a su edad no ha sido ningún inconveniente, es más ella ha sentido cierto respaldo por lanzarse a tan alocada aventura.

Lorena Green

Sin duda, este hobbie que ahora pasa a ser algo laboral, no parece tener fecha de caducidad para ella, además ella tiene ganas de seguir creciendo en el mundo de la moda con "casi más ilusión que el primer día".

A sus 58 años le encantaría poder alargar su carrera lo máximo posible, entrar en la dinámica de alguna marca importante sin dejar de lado su ciudad, A Coruña.

Como consejo, Lorena considera que lo más importante a tener en cuenta al empezar en este mundillo es que hay que tener mucha paciencia y realmente sentir orgullo por cada paso que se de, por pequeño que sea.

"Yo siento eso y pienso que todos mis seres más cercanos también y ese es el motor que hace que todo funcione", expresa con orgullo la modelo.

Lorena Green

