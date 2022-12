Cristina Boscá: "Me han dicho que, al ser mujer, no me veían liderando un programa"

Cristina Boscá se enamoró del mundo de la radio durante los trayectos al colegio que hacía con su madre cada mañana. Ese sonido que salía disparado de los altavoces de su coche en forma de entretenimiento consiguió conquistarla desde muy pequeña.

Pasó de sintonizar Anda Ya todas las mañanas, a ser ella misma la encargada de levantarse cada día a las 5 a. m. para encender el micrófono y alegrar a todo el público español su propio trayecto.

Ahora, se ha convertido en uno de los grandes nombres dentro de la casa de Los 40 Principales. Es DJ, directora y co-presentadora de la mano de 'El Gallo', también conocido como Dani Moreno, del morning show de la radio musical más elegido por los oyentes en la actualidad, según el EGM, con casi 150.000 diarios.

Descubre el perfil femenino más rompedor de la radio de entretenimiento en España.

Entrevista a Cristina Boscá Sara Fernández

¿Cómo consiguió conquistarte el mundo de la radio? ¿Fue siempre tu pasión?

Soy una amante de la radio desde que iba al colegio con mi madre en el coche, me enamoré de ese ratito juntas escuchando Anda Ya. También con programas como Gomaespuma. Es verdad que, en aquella época, era la única manera de escuchar música nueva y de mantenerte enterado de las novedades. Siempre me han encantado la música y los videoclips, también como medio, pero nunca pensé que me iba a dedicar a ello.

Este año has llegado a tu top 40 personal, ¿qué balance harías a nivel profesional tras la celebración de este cumpleaños? ¿Dirías que has logrado todos tus objetivos?

Es que mi objetivo solo es uno, y es siempre pasármelo bien y disfrutar con lo que hago. Y estoy muy agradecida de poder permitírmelo. Yo lo que quiero es disfrutar cada día, que sea una alegría venir a trabajar, que no sea un castigo. Porque, aunque hagas lo que más te gusta, hay muchísimas veces que, por circunstancias, no lo estás pasando bien o te exiges demasiado. Ya hace tiempo que mi objetivo era disfrutar y pasármelo bien, y lo he conseguido. Entonces, estoy feliz.

Por tu trabajo, sueles estar en contacto con muchas celebridades del panorama nacional e internacional, ¿cuál es la persona que más ilusión te ha hecho conocer?

La persona que más ilusión me hizo conocer fue Rihanna, soy muy fan de ella y me gustó muchísimo, no sabes lo nerviosa que estaba. Aunque, he de confesar que, realmente, no la conocí a nivel personal, pero sí que he tenido un par de encuentros con ella varias veces y es súper emocionante.

¿Y tienes alguna anécdota divertida sobre estos encuentros con celebridades que podamos conocer?

La anécdota que lo eclipsa todo es cuando vino Justin Bieber a Los 40. Tienes que tener en cuenta que yo soy súper fan de él y, además, teníamos muchísima presión. El problema empezó porque había muchísimas niñas esperando afuera que se habían colado, y no sabemos cómo, pero empezaron a tocarlo y él se puso muy nervioso. Es cierto que él no estaba pasando por su mejor momento, aunque la verdad es que no sé si ha tenido alguna vez un gran momento.

El caso es que yo le pedí una foto porque quería inmortalizar ese momento y, al parecer, no le debió de gustar nada la idea. Me puso una cara de fastidio, y cuando nos cogimos para hacernos la foto, me pellizcó el culo. Me pareció súper ofensivo, pero, al mismo tiempo, me descolocó tanto que no supe reaccionar.

Sobre tu participación en el reality televisivo Secret Story, ¿te gustaría involucrarte en nuevos proyectos que no estén tan relacionados con la radio?

Esto me encanta, me gusta y no me quiero mover, pero no lo veo incompatible con otros formatos. Soy una abusona y siempre quiero más, siempre me apetece explorar. Soy muy fan de los concursos de televisión, de los realities también, por eso fue un regalo poder participar en esa edición de Secret Story.

Pero, sobre todo, me encanta la comedia y el entretenimiento. El programa que hacía con Dani y Flo en Cuatro, por ejemplo, era mi favorito. Me lo pasé muy bien en aquella época. También cuando estábamos aquí y hacíamos You No Te Pierdas Nada. Me gustaría algo así, pero me da un poco igual que sea en tele, podcast, radio… Lo importante es crear contenido.

¿Te consideras una mujer referente para otras mujeres?

Es una pregunta muy complicada y compleja porque yo no sé lo que piensan de mí. Hay veces que siento que sí, que estoy sirviendo, porque me escriben personas que se dedican a la comunicación y que buscan a alguien de su género. Yo por ejemplo, siempre he tenido referentes masculinos. Cuando era adolescente, con 13 años, que es cuando más estás intentando descubrir a qué quieres dedicar y qué quieres hacer, la mayoría de las mujeres que aparecían en televisión eran simplemente muy guapas, tenían un cuerpazo, y yo no me sentía identificada con eso.

Entonces, si yo en algún momento le sirvo a alguien de inspiración, pues bienvenido sea. Por eso procuro tener cuidado con las cosas que hago, cómo las hago y cómo las digo, porque sé que hay personas que pueden sentirse influenciadas o dolidas por mis palabras. Entonces, intento no hacerlo, pero tampoco es algo que me limite en exceso o me tenga pensando todo el día.

¿Qué consejo le darías a las generaciones más jóvenes?

La verdad es que ahora tienen muchísimos referentes, de hecho, a mí también me están sirviendo. Hay gente mucho más joven que yo, que me encanta y que me inspira. Y bueno, a las generaciones más jóvenes que ahora están intentando buscar su sitio, el consejo que les daría simplemente es que se empapen de todo lo que les guste, pero que no tengan en cuenta las expectativas de ser hombre o mujere. Que tengan la mente muy abierta.

Parece que las mujeres estamos consiguiendo un espacio de visibilidad en el mundo del micrófono, los podcast femeninos lideran los rankings en la actualidad, ¿crees que hemos ganado la batalla en este campo?

Sinceramente, yo creo que aún queda camino por recorrer. Lo primero, hay que matizar que yo no lo veo como una batalla, pero sí quedan por romper muchos mitos y conceptos. En mi caso particular, por ejemplo, me decían que al ser mujer no me veían liderando un programa como el que co-presento y dirijo en la actualidad. Y eso es muy duro, porque te dicen que, por tu género, no puedes hacer algo porque tu voz es femenina y no tiene tanto poder de llegada como la del hombre, etc.. Pero la verdad es que, poco a poco, la sociedad va entendiendo que esos mitos no tienen fundamento.

A modo de conclusión, ¿qué es lo que más y lo que menos disfrutas de tu trabajo?

Lo que menos, lo tengo clarísimo, es madrugar. Y lo que más me gusta es que puedo ser yo misma en antena, y que el programa me obliga a estar alegre cada mañana. Pero también es porque soy alegre de por sí, es como una terapia para mí y creo que me ha venido muy bien siempre el trabajar en la radio. Siempre me ha hecho que, unas horas al día, me pase lo que me pase, tenga que estar contenta. Es algo que, si vengo triste, cansada o con algún problema, se disipa y luego consigo salir con una energía positiva muy guay.

