Llega la Navidad y, con ella, las cenas en familia, las comidas de empresa y las celebraciones de bienvenida al año nuevo. Todo esto trae consigo un sentimiento común, una preocupación: cómo ir vestida y dónde buscar opciones originales a buen precio.

En las cenas de nochebuena se espera de los invitados que acudan elegantes, de etiqueta o siguiendo un código de vestimenta específico en función del lugar en el que se celebre esta reunión familiar.

[Cómo ir vestida a la cena de empresa en Navidad: consejos para acertar con tu look]

En estas fechas, firmas de moda de todo tipo sacan colecciones cápsula con temática de fiesta. Las marcas del Grupo Inditex, por ejemplo, han sido de las primeras en lanzar sus propuestas de vestimenta para celebraciones de este tipo.

Por otro lado, tiendas especializadas en prendas para invitada suelen ofrecer una gran variedad de opciones entre las que escoger en estas fechas. Lady Pipa, La Croixe, The Are, Cardié, Coosy y Panambi son algunas de ellas.

Vestidos largos con corte asimétrico y mangas abullonadas; conjuntos de blusa, pantalón y blazer; monos con espalda descubierta; y minivestidos de lentejuelas suelen ser los más demandados en estas fechas.

Nuestro consejo: no limites tu creatividad. Combina las prendas a tu gusto, mezclando patrones y colores, para hacerlas tuyas. Así es como marcaras la diferencia entre los invitados de la cena de nochebuena a la que acudas.

Los vestidos negros o de lentejuelas suelen ser los más recurridos. Los primeros porque son elegantes y versátiles. Los segundos porque llaman la atención. Y estas fechas, en las que el excentricismo no desentona, son el momento perfecto para vestirlos.

Sin embargo, esta no tiene porqué ser la norma. Puedes llevar opciones coloridas o, incluso, en blanco. Te recomendamos tonos verde botella o granate, muy en concordancia con los colores propios de la navidad.

Hay miles de opciones disponibles entre las que escoger, pero si todavía no has encontrado la tuya o no sabes dónde empezar a buscar, te dejamos diez propuestas para ayudarte con tu elección.

