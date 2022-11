10 buenas inversiones moda para este otoño-invierno

Las tendencias pasan, el estilo permanece. Una máxima que recordamos cada temporada al volver a lucir básicos de fondo de armario que, además de permitir mil combinaciones, siempre son un acierto.

Manon Laime Fotografía: Georgina Millet. Estilismo: Sara Fernández Castro. Maquillaje y peluquería: Amparo Sánchez

Amazon Fashion también nos lo recuerda con su campaña otoño-invierno 2022, que cuenta con la participación de referencias de moda: la creadora de contenido Grace Villarreal se une a las influencers europeas Rabea Schif (Alemania), Manon Laime (Francia), Samuele Bartoletti (Italia) y Jessica Skye (Reino Unido), en el nuevo lookbook de la plataforma.

Cada una elegió sus propios flechazos. El resultado es una serie de conjuntos inspiradores que incluyen, con sentido y estilo, prendas de 10 y compatibles con muchos estilos. Del abrigo de pelito a la americana XXL pasando por las deportivas con plataformas... aúnan imprescindibles.

Grace Villareal. Fotografía: Georgina Millet. Estilismo: Sara Fernández Castro. Maquillaje y peluquería: Amparo Sánchez

Descubres nuestros 10 favoritos, disponibles en Amazon Fashion, para este otoño-invierno:

1. El vestido de punto

Calentito y estiloso, es la opción perfecta para combinar elegancia y comodidad. Este modelo, firmado BOSS, es un must por su color atemporal, beige, y el detalle de cremallera en el pecho (232,29 € - 232,29 €).

2. La camisa de rayas

No solo es imprescindible esta temporada. La camisa de rayas se luce en cualquier circunstancia, tanto con un par de vaqueros azules como una mini negra. Este modelo es uno de los best-sellers de Amazon Essentials (7 € - 28,70 €).

3. Las Mary Jane

Este calzado mítico ha regresado con fuerza esta temporada. Lúcelo con un par de medias, tupidas o más transparentes, y vaqueros para conseguir un look casual chic de éxito. Este modelo es de Chie Mihara (167,66 € - 312 €).

4. El bolso negro

Un básico en complementos que completa literalmente con cualquier conjunto. Este modelo es de cuero vegano, de efecto cocodrilo, y lo firma JW PEI (59 €).

5. La gabardina beige

Esta chaqueta, de función utilitaria, ya no solo se lleva en los días de lluvia. ¿Su mejor combinación? Una camisa blanca y un par de vaqueros azules de talle alto. No te pierdas el modelo Noa, de The Drop (44,69 € - 70,19 €).

6. Los vaqueros rectos

Un buen par de vaqueros puede modificar el look más sencillo. Uno de los modelos más deseados del momento es el Levi's 501 Crop Ojai Luxor (64,08 € - 155,10 €).

7. La blazer oversize

La tendencia oversize sigue siendo un valor moda seguro. Esta blazer de NA-KD, compuesta al 50% de lana, es una buena manera de lucirla. Combínala con un par de pantalones de cuero negro y una camiseta blanca básica (66,75 € - 71,69 €).

8. El cárdigan de punto

El cárdigan de lana es un atemporal en el que merece definitivamente la pena invertir. Atenta a este modelo en tono crudo de Lacoste (153 €-170 €), ideal con vaqueros azules o una minifalda negra.

9. La gorra

La gorra también ha superado su función utilitaria. Ya no solo protege del sol, también es un complemento clave de estilo. Marc O'Polo firma este modelo verde botella, también compatible con un traje de chaqueta formal (28,11 €).

10. Las deportivas blancas

Aunque los botines y las botas sean los indudables ganadores de estilo de la temporada, no puede falta en tu armario un par de deportivas blancas. Atenta al modelo Bondy, de cuero, de Pinko (40,42 € - 93,85 €).

