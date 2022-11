Isabel Abdo, la nueva zapatera de la reina Letizia: "Mis stilettos no solo son para ir a cenar"

Crear el stiletto perfecto. Este era, y sigue siendo, el gran objetivo de Isabel Abdo, creadora de la firma que lleva su nombre desde el 2019. Partiendo de una formación empresarial, optó por el mundo de la moda y más concretamente del calzado, hasta convertirse en un icono.

Entre sus clientas, destacan Vicky Martín Berrocal o la mismísima Reina Letizia. En los Premios Princesa de Asturias 2022, la monarca se decantó por el Carrie, el best-seller de la marca. Hablamos con la nueva prescriptora del zapato de tacón.

¿Cómo nació tu pasión por la moda?

Yo soy española, de un papa libanés, y desde pequeña he tenido mucha conexión con Londres. Viví allí 12 años, porque parte de mi familia estaba, y como bien se sabe, Londres es muy trendy. Aunque yo estudié Business, el mundo de la moda siempre me atrajo desde el punto de vista de una mujer que consumía moda y lujo.

Tras estos doce años, al volver a España, me hicieron una propuesta para trabajar para el grupo Reig, que eran los dueños de la joyería Vassari, Manolo Blahnik, Loles Alfaro y Diane von Fürstenberg, como directora de Relaciones Públicas. Allí me adentré en el mundo de la moda profesionalmente, aunque habiendo consumido moda toda la vida.

¿Y por qué el mundo de los zapatos te llamó especialmente la atención?

Siempre he sido una loca de los zapatos. Creo que un buen zapato termina cualquier look. Me encanta la moda, pero no solo el lujo. Me gustan las tendencias y creo que los complementos finiquitan cualquier conjunto.

Entonces, un buen calzado para mí siempre fue un punto de inflexión y sobre todo, un tacón que te hace caminar con una postura diferente, te empodera, te realza. Para mí un zapato bueno con tacón cambia cualquier look.

Coincides entonces en que el calzado plasma la elegancia de una persona...

Tanto en hombres como en mujeres. Un buen zapato da clase y elegancia a cualquier look. Puedes ir con vaqueros y con un buen zapato... te da una elegancia especial.

¿Cómo describirías el proceso creativo de la firma?

Yo soy más empresaria que diseñadora, como empresaria sé lo que creo. Quiero crear un zapato sexy, elegante y cómodo a la vez para una mujer 24/7, continuamente activa y que no quiere comprometer el confort con ir elegante y sexy.

He consumido todas las marcas, desde Gianvitto Rossi a Aquazzura pasando por Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Valentino... he juntado las mejores hormas de los mejores zapatos que yo tenía para crear el stiletto perfecto.

Es más bien un punto de vista del business, sacar el zapato perfecto más que el diseño. Mi fábrica tiene un equipo creativo, saben cómo conseguir esa horma. Yo puedo llevar cinco zapatos y decir: "quiero la horma que junte todas estas" y ese equipo es el que las saca, sabiendo lo que yo quiero.

La pandemia cambió por completo nuestros hábitos de estilo. Volvimos, por necesidad, a una moda más cómoda. ¿Te "asustó"? ¿O sabías que el zapato de tacón volvería?

Durante la pandemia, a nivel de moda, me pareció maravilloso que la gente realmente encontrara un look cómodo y chic con el que poder estar tanto en casa como en la calle. Aún así, sabía que el stiletto era timeless y volvería.

Era consciente de que cuando volviésemos a salir, ir al despacho, tener comidas sociales o cenas, nos íbamos a querer poner un stiletto. Ya no te digo un zapato de tendencia, pero sí una stiletto. Transforma a una mujer. Aunque lleves un vaquero, te pones un tacón en la forma de caminar, la postura es otra. Entonces nunca me dio miedo.

Sabía que era un periodo en el que no íbamos a vender tacones, obviamente, porque la gente estaba en su casa y porque los hábitos cambiaron. Hasta yo me compré millones de zapatillas... me encantaban y me siguen encantando, pero siempre llevo un par de stilettos en el bolso y en el coche. Porque hay momentos en los que los necesito para que me empoderen, me den otra postura.

Tus zapatos rondan los 200 euros. ¿Entiendes que algunos modelos cuestan miles? ¿El precio te parece justo?

En mi caso, como quería vender online, intenté aportar el coste para que fuese asequible. Creo que el tenerte que gastar 600 euros en un par de stilettos buenos no es accesible a todo el mundo, a lo mejor 180 tampoco, pero sí que lo es un poco más.

El lujo consiste en eso, pagas la marca y el marketing. En una empresa como la mía, trabajamos tres personas, no hay un espacio físico de venta, tiene mucho menos coste a la hora de poner el beneficio en el zapato que una marca que tenga un equipo de 500 y 300 tiendas. Obviamente, el precio tiene que ser mucho más alto.

Por eso, yo decidí optar por la venta online, para poder acortar el coste del zapato, del producto final. Así que no, viendo cómo se produce un zapato de verdad, no me parece caro el precio final de mi calzado porque es muy artesanal.

Absolutamente todas las pieles que utilizo para los zapatos tienen un origen cárnico. No es una piel específica para fabricar zapatos. Vienen de productos cárnicos, con lo cual es sostenible, porque si no, se tiraría.

La Reina Letizia lució en varias ocasiones stilettos de tu firma. ¿Qué supone para ti? ¿Te identificas con el estilo real?

Me identifico muchísimo con el estilo de la reina Letizia. Creo que es una mujer que se cuida muchísimo, con dos hijas y una vida profesional... la admiro mucho. Es una mujer de hoy, al igual que se puede poner un vestido de alta costura de Carolina Herrera, apuesta por marcas españolas e innovadoras como la mía, pequeñas startups.

Entonces claro, me parece lo máximo que Su Majestad la Reina Letizia, con una imagen sumamente pulida a nivel internacional, lleve mis zapatos. Es un sueño hecho realidad.

Entonces el estilo real, más tradicional y atemporal, te corresponde...

Sí, porque creo que la realeza en general, más que tendencias, tienden a looks atemporales, porque tampoco pueden sacar en cada evento, en cada acto, algo nuevo. Tienen su fondo de armario. Eso es lo que yo he trabajado, el slow fashion. Es mejor tener un poco de buena calidad que muchísimo que vayas cambiando continuamente.

¿A quién te hubiera encantado ver con uno de tus zapatos?

La reina Isabel de Inglaterra, una mujer que siempre iba impecable. Con este toque como chic pero atemporal. Una mujer inteligente, activa, on the go... mis zapatos no son para salir a cenar. Por ejemplo, yo me los puse esta mañana a las 09:00 cuando salí de casa y los sigo llevando puestos para recoger a mi hijo. Para ir para venir. Son unos zapatos que, aunque sean de tacón, son cómodos y van con cualquier cosa.

¿Cuál es el secreto para caminar con tacones sin sufrir?

Un tacón de diez centímetros, por muy cómodo que sea, día tras día, termina siendo agotador, porque la inclinación del zapato, no es natural. Un tacón de cinco centímetros y medio como tengo yo, sí es un tacón cómodo.

El consejo que daría es que te pongas tacones cuando los necesites. En cuanto tú veas que necesitas que tu look cambie, sentirte guapa y empoderada... mi consejo es hacer como las americanas, vienen con un zapato cómodo y un par de stiletto en el bolso. A no ser que tengas un evento o una comida, puedes estar perfectamente con un tacón de diez centímetros, y uno de cinco, para el día.

¿Cuál es tu best-seller?

Mi best-seller obviamente es el Carrie, el modelo que lleva la reina, y el Kate. Lo llamé Kate por Kate Moss, por muy trendy que sea y por mucho acceso que tenga a la moda, si tú te das cuenta, ella siempre lleva stilettos.

¿Veremos algún día zapatillas Isabel Abdo? ¿O bailarinas?

Zapatillas, no. Soy fan de la zapatilla pero creo que hay marcas maravillosas que se dedican a ello. Sin embargo, zapatos planos tipo bailarinas, sí, me encantaría. De hecho, ya estoy pensando en qué hacer.

La empresa es muy mía, voy muy poco a poco, cuidando mis modelos... pero tengo prototipos de botas, botines, bailarinas... los iré sacando poco a poco. Fabrico unidades no limitadas, de forma progresiva. Cuando se terminan, voy a un pre-order, y sigo fabricando. Mi zapato es muy artesanal.

Ahora también es cuestión de financiación. Cuanto más vendo, más capacidad de producción tengo y más colores y modelos puedo sacar. Llevo muy poco tiempo con la marca. Me pilló la pandemia entre medias, pero lo que sí sé es que los modelos que hay van a estar siempre. Siempre habrá un Carrie. Los modelos son atemporales, solo iré añadiendo colores y texturas a los ya existentes.

