'Total Face': así es el tratamiento que prepara el rostro para los meses más fríos del año

El otoño es la estación perfecta para regenerar la piel, después de los estragos del verano y preparar la piel para la bajada de temperaturas. Después de las agresiones que ha sufrido la piel durante el periodo estival (sol, cloro, salitre…) ésta se encuentra dañada y hay que repararla.

Son muchos los tratamientos que los centros de estética ofrecen para recuperar y rejuvenecer la piel del rostro. Hablamos con la experta en belleza Lola Sopeña, que dirige su propio centro, quien nos asegura que “el primer paso de cualquier tratamiento es una buena higiene de la piel, el paso previo indispensable para liberarla de células muertas y facilitar así, la penetración de los principios activos que recibirá posteriormente en forma de tratamiento”.

Limpieza facial

En primero lugar, se elimina toda la suciedad con un limpiador hidratante. Se realiza una doble limpieza facial profunda con la ayuda de puntas de diamante, un tratamiento no invasivo que realiza una microdermoabrasión usando distintos niveles de intensidad para exfoliar la piel y extraer las células muertas con una máquina, sin agredir la piel del rostro.

El objetivo: pulir de forma gradual las capas de la dermis y estimular la producción de colágeno. El procedimiento es indoloro, y es posible aplicar la punta de diamante en todo tipo de piel, incluso las más sensibles.

Después, se aplica un poderoso cóctel de activos con vitaminas y se deja que actúe durante unos minutos. Con la piel colmada de activos se aplica una mascarilla. Tras 15 minutos se retira y se extiende una crema hidratante con factor de protección solar.

Con este tratamiento, que dura 50 minutos aproximadamente, se consigue una piel reafirmada, rehidradata, nutrida, revitalizada y luminosa.

El antes y el después de Lola Sopeña tras el tratamiento Total Face.

Tratamiento antiedad

“En esta época del año, mis clientas me piden un rejuvenecimiento facial completo, es decir, que les quite 10 años menos, y la alternativa que les doy a un lifting facial es un tratamiento Total Face, que yo misma también me realizo una vez al año”, asegura Lola Sopeña.

Y continúa: “En este caso, trabajamos con viales de ácido hialurónico, hilos tensores y toxina botulínica, sobre todo. Se trata de realizar un tratamiento a la carta según las necesidades de cada caso”.

“La duración de los resultados es de un año, excepto la toxina que se debe aplicar dos veces al año, y el precio ronda, según cada caso, a partir de 1.500 €”, concluye.

Rejuvenecimiento facial

Existen muchas técnicas indicadas para la reducción o eliminación de arrugas, para eliminar bolsas u ojeras y para tratar la flacidez y mejorar el óvalo facial.

El Centro Lola Sopeña realiza los diagnósticos personalizados para detectar necesidades concretas. El tratamiento estrella para este otoño, 'Total Face', es una solución global antiedad que emplea bótox para relajar la musculatura, prevenir y tratar las líneas de expresión, y viales de ácido hialurónico, hidroxiopatita cálcica y vitaminas para aportar volumen y conseguir un aspecto hidratado. Incluye los siguientes tratamientos con microinyecciones:

Inyección de hidroxiopatita cálcica

Es uno de los tratamientos más demandados, que ayudan a recuperar la piel de una forma natural y sin cirugía.

Se emplea para corregir pérdidas de volumen en pómulos y surcos nasogenianos, para redefinir el óvalo facial y mejorar la flacidez en mejillas y cuello.

Además, también se utiliza para combatir la flacidez de la cara interna de brazos y muslos.

Las micropartículas de hidroxiapatita de calcio (CaHA), suspendidas en un gel acuoso que es un relleno considerado como un estimulador del colágeno propio de la piel.

Su principal ventaja es que es una sustancia biocompatible, idéntica en composición a la parte mineral de los huesos y los dientes de nuestro cuerpo. Asimismo, es biodegradable, por lo que se adapta a las necesidades cambiantes del rostro.

Sus efectos son a largo plazo, ya que, aunque el cuerpo va absorbiendo el gel, las partículas de hidroxiapatita cálcica permanecen en la zona subcutánea durante dos años, aproximadamente.

Bótox para eliminar arrugas

Es uno de los tratamientos estrella del otoño. Sirve para revertir los estragos producidos por el sol y elimina las arrugas de expresión, a la vez que procura frescura y un aspecto rejuvenecido.

Rellenos con ácido hialurónico

El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y aportar un plus mediante la técnica de microinyecciones indoloras supone una rehidratación que devuelve firmeza y volumen en las zonas más delicadas del rostro.

Tratamiento facial Multivitaminas

Se trata de un tratamiento lleno de nutrientes que devuelve la vitalidad a la piel del rostro tras el verano. El objetivo es conseguir una piel fresca y luminosa.

El tratamiento se combina con la utilización de luz roja para regenerar la piel desde dentro.

