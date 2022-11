Claudia Romero, la gurú de las cejas y de las pestañas: "¿Mi consejo? No las toques en casa"

Colágeno, nanoblading, láser... la lista de tratamientos de belleza de éxito se alarga cada año. Algunos, motivados por las redes sociales y el concepto cambiante de "imagen", se mantienen y consiguen incluso cada vez más adeptos. Es el caso de las extensiones de pestañas y del diseño de cejas.

[Los cinco errores más comunes a la hora de maquillarse las cejas]

En Europa, y más concretamente en España, fue Claudia Romero quien apostó por darles más visibilidad y sobre todo, democratizar su aplicación. La creadora y CEO de Mírame Lashes & Brows se propuso cambiar para siempre el sector, a raíz de una necesidad personal, hace ya más de diez años: "no vengo del mundo de la estética, estudié comunicación. Estuve en televisión, radio... en Argentina, fui jefa de prensa de un laboratorio de productos cosméticos. Eso es lo más cercano a la cosmética, la belleza y la estética. ¿Cuál fue mi motivación para aprender? Que no había tantos especialistas en Europa.

Encontré a una chica de España, con la que empecé a formarme en extensiones de pestañas. Mi motivación fue que quería desarrollar un negocio que no había. En ese momento trabajaba para una revista en Barcelona. Decidí dejarlo".

El nacimiento de Mírame Lashes & Brows

El concepto de Mírame Lashes & Brows nació de una necesidad personal de Claudia: "Mírame empezó en el 2011. Había un nicho de mercado que no estaba explotado, fue por una necesidad propia, me había colocado las extensiones en Asia.

Cuando viajé a Barcelona, de vacaciones, quería volver a poner unas extensiones, pero casi no había ningún sitio donde te lo pudieras hacer. Había solamente uno en Barcelona, y otros en Madrid, en el hotel Miguel Ángel, de cinco estrellas. Durante los primeros años, las extensiones de pestañas, tanto en Europa como en Estados Unidos, era un tratamiento de lujo. Colocar extensiones te costaba mínimo 200 euros".

El tratamiento de belleza estaba, sin embargo, bastante extendido en el resto del mundo. "Fuimos las primeras en 2011, pero había bastantes pioneras en Australia y en Vancouver, Canadá. A lo mejor dirías primero en Londres, Miami o Nueva York... sin embargo, primero se hizo en Sydney, Vancouver, Barcelona y Londres en 2013. Nos adelantamos".

Extensiones de pestañas: las claves

¿Cuáles son los tratamientos más populares?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕄𝕚́𝕣𝕒𝕞𝕖 𝕃𝕒𝕤𝕙𝕖𝕤 & 𝔹𝕣𝕠𝕨𝕤 (@miramexxl)

Entre sus técnicas más pedidas, destaca Mink y Princess. Según comenta Claudia, las primeras son "las extensiones más populares, las que tienen todos los centros". Las segundas son de "pelo 100% natural, son unas extensiones más caras, tienen un acabado diferente, un procesado que lleva mucho más tiempo.

En realidad tienen un trabajo mucho más manual para poder conseguir el efecto de pestaña más larga, curvada, etc. no lo tienen todos los centros. Todos los centros tienen extensiones de pestañas 100% sintéticas, convencionales, populares, que son las más económicas. Como tiene distintos perfiles y públicos, ofrecen a sus clientas otra calidad. En nuestro caso, las pinzas al ser 100% naturales tienen mejor calidad. Es como si hubiesen nacido con pestañas".

El tratamiento Mink dura 90 minutos y cuesta 80 euros (65 euros para miembros del club Mírame), el Princess tiene la misma extensión pero está al precio de 150 euros (120 euros para miembros).

También destaca la técnica del Volumen ruso, de 2 a 5D, con un precio de hasta 200 euros. "Las 2 significa que son de dos pelitos y así sucesivamente... cuanto más pelitos, más volumen conseguirás. Este abanico de pestañas se coloca sobre tu pestaña natural. No quiere decir que todo el mundo necesite la misma cantidad de volumen o lo quiera".

Destaca que su clientela pide cada vez más volumen, con el paso del tiempo: "Cada vez quieres más volumen. Así como la primera vez entras pidiendo algo natural, terminas añadiendo cada vez más volumen. Luego vuelves al principio".

¿Cada cuánto se tiene que retocar?

La experta afirma: "tienes que ir haciendo un mantenimiento cada 15 o 20 días. Puedes mantener el efecto el tiempo que tú quieras, tres meses o un año... las extensiones son cada vez más populares y es como si fuera una manicura permanente. Puedes llevarla el tiempo que quieras, pero las tienes que ir renovando". El mantenimiento siempre tiene que realizarse en el centro.

¿Las extensiones son aptas para todo el mundo?

"El tratamiento es apto para todo el mundo, todas las edades. La única restricción sería un problema de salud, una conjuntivitis o un trastorno cutáneo, por ejemplo. En el momento que te quieras hacer el tratamiento sí o sí, necesitas tener pestañas. Por ello, no se puede realizar en una persona que está por ejemplo en un tratamiento de quimioterapia".

Claudia nos confirma que es totalmente compatible con el maquillaje aunque la idea es que lo suplante. También se pueden llevar con lentillas de contacto, siempre y cuando se acuda a un profesional".

¿Refuerzan el pelo?

"Las extensiones de pestañas no te ayudan a reforzar el pelo. Eso sí, si las utilizas de manera permanente, al menos más tres meses, tienes que utilizar productos after-care que van a hidratar y ayudar a que tus pestañas estén más fuertes".

Diseños de cejas: las claves

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕄𝕚́𝕣𝕒𝕞𝕖 𝕃𝕒𝕤𝕙𝕖𝕤 & 𝔹𝕣𝕠𝕨𝕤 (@miramexxl)

La experta propone otros servicios relacionados con un "elemento clave" en nuestro rostro, las cejas. "Lo ideal que no te las toques. La mayoría de los problemas, viene de cuando nos las tocamos en casa. Ahí es cuando hay que buscar soluciones a problemas.

El diseño de cejas va en concordancia con tu estilo, lo que a ti te gustaría y evidentemente tus facciones. Muchas de las personas vienen con la foto de alguna celebrity y no les convienen estas mismas cejas.

Tenemos el doble de trabajo gracias a las redes sociales, porque sabemos que en las redes sociales, todos los rostros tienen algún retoque, maquillaje. Muy pocas celebrities salen con sus cejas al natural.

En resumen, para el diseño de cejas, trabajamos con las facciones de la cara y gustos. A partir de ahí, vemos lo que es posible o no. En un diseño de cejas lo que se busca es la mayor simetría posible, también con la cara".

¿Qué hemos de saber sobre la coloración?

"La coloración de las cejas se utiliza cada vez más, está de moda. Una vez que la utilizas, ocurre lo mismo que con las pestañas: cada vez quieres más porque es como llevarlas maquilladas. El color funciona en función de tu pelito natural y a qué tanto estás acostumbrada a llevar maquillaje. El color aporta intensidad, una ceja más definida, con más volumen".

¿Cuáles son las tendencias más pedidas?

"En los últimos dos años, se piden cada vez más pobladas, oscuras y definidas. El último año, hablamos de una ceja más gruesa que consigue con un laminado. Pero para poder hacerte este tratamiento necesita ceja natural. Consigues el doble de ancho que tu ceja natural pero necesitas tenerla y no haberla casi tocado".

¿Por qué ceja apostar si tengo el rostro redondo?

"Lo ideal para un rostro redondo es una ceja más arqueada. El efecto contrario a la redondez, arqueada pero suave al mismo tiempo".

Proyectos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕄𝕚́𝕣𝕒𝕞𝕖 𝕃𝕒𝕤𝕙𝕖𝕤 & 𝔹𝕣𝕠𝕨𝕤 (@miramexxl)

Actualmente, Mírame no solo propone tratamientos en centro, también cursos presenciales y en línea e incluso una gama de productos para el cuidado de pestañas y cejas.

¿En qué se podría desarrollar? "La extensión de pestañas fueron creadas en los años 30, la técnica, en el 2000, llevamos 20 años. Lo que se está haciendo es mejorar técnicas, pero cosas nuevas, realmente no. En realidad, se mejora la técnica, se agregan colores, volumen...

El objetivo y desafío en el mundo de las extensiones es conseguir el efecto, pero en un tiempo menor. Se está trabajando, pero es muy complicado. Para hacerte unas buenas extensiones, lo que necesitas es tiempo. Algunas personas te preguntan si puedes hacérselo en 10 minutos... necesita mínimo una hora y media.

En cejas, no hay nada nuevo, se está trabajando la posibilidad de borrar microblading, pero todavía no hay ninguna técnica que elimine trabajos anteriores. Lo que se está buscando es realmente eliminar sin dañar la piel y que tú puedas volver a trabajar sobre la ceja. En este sentido, no hay nada nuevo, simplemente mejorar lo que se ha hecho".

Sigue los temas que te interesan