La empresaria Georgina Escoda: “Mis clientas dicen que mis directos en redes son mejor que Netflix”

Georgina Escoda es un torrente de energía. Y con la misma pasión con la que habla con MagasIN en esta entrevista, puso en marcha su propio proyecto empresarial.

[Los diseñadores de Malne: "Nuestro trabajo no va de vestirte fina para una boda, sino de realzarte"]

Sus comienzos la sitúan encima de una pasarela con tan sólo 15 años, pero pronto se dió cuenta de que la magia estaba en el diseño y la creación de las piezas.

“Con 15 años empecé a trabajar como modelo, desfilando y haciendo shootings. Compaginaba las pasarelas con un trabajo de estilista freelance. Después, trabajé en tiendas, vi que me gustaba y que tenía una implicación distinta, porque me lo tomaba todo muy en serio. ¡Esto es lo mío! Fui a Mango y en menos de tres meses ascendí muy rápido. Y pensé: ¡Quiero mi propio negocio!”, asegura Escoda.

Georgina Escoda en el interior de su tienda Bad Habits.

¿Qué le llevó abrir su propia tienda y después la marca?

Durante 15 años abrí y gestioné cinco franquicias de una multinacional, y allí aprendí muchísimo acerca de la gestión del negocio. Entonces me dije: Si esto lo has hecho funcionar y has sido pionera con ellos, porque fui la primera franquiciada y apostaron por mí, ¿por qué no vas a montar tu propia marca?

Así que decidí montar mi primera tienda multimarca pensando en todas las marcas que veía siempre por internet. Firmas internacionales que no entendía por qué no estaban aquí en España.

Me puse en contacto y conseguí traerlas a España y crear una multimarca muy novedosa, aunque el resultado final no acababa de perfilarse.

Finalmente, lo definí produciendo mi propia marca con los básicos que aún no tenía en la tienda. Son 'los irresistibles' que yo buscaba a precios más asequibles, y que no los encontraba.

¿De dónde viene el nombre de 'Bad Habits'?

Siempre he sido un poco rebelde, vamos la gamberra del colegio. Y cuando monté la tienda tenía clarísimo que debía de llamarse de alguna forma que me definiera. No quería crear algo de cara a los demás, sino crear algo de lo que yo me sintiera orgullosa. Y de ahí, el nombre de ‘Bad Habits’, en español malos hábitos, pero no en negativo, sino todo lo contario. Hace alusión a una persona echada hacia adelante, luchadora, independiente, canalla, rebelde y que no se corta para decir las cosas tal y como son. Soy cero hipócrita.

Traje de chaqueta Bad Habits.

Y divertida también…

Sí [se ríe]. Tengo mucho sentido del humor. Siempre he sido la ‘coñona’ del grupo y para mi es básico que la mujer Bad Habits tenga este sentido del humor.

¿Volverá a las pasarelas pero como diseñadora en lugar de modelo?

Sí. Estamos barajando esta posibilidad. Ya estamos realizando gestiones para estar en la 080 Barcelona Fashion, y en un año es probable que podamos estar en la pasarela...

¿Cómo son las prendas de su colección y para qué tipo de mujer las ha diseñado?

La mujer Bad Habits es una mujer independiente económicamente, profesional, una mujer que no es nada conformista, y que 'le importa un bledo' lo que piensen los demás. Es una mujer que le gusta vestir sexy, pero sin tener que ir con vestidos ajustados, ni grandes escotes, ni camisas transparentes... Empoderada y segura.

Diseño para una mujer que sabe que con un buen traje sastre y con unos tejidos increíbles, puede sentirse sexy con una camisa masculina, como las que solemos hacer, con unos popelines maravillosos, que parecen camisas cogidas del armario de tu novio o de tu marido.

Este traje y unas bambas y vas fenomenal vestida para toda la jornada laboral, y luego para la noche, lo sustituyes por unos buenos tacones y un 'clutch' y sigues estando espectacular.

Traje estilo masculino diseñado por Georgina Escoda para Bad Habits.

Trabajamos todo el día y luego tenemos eventos de noche sin posibilidad de cambio en casa.

Eso es, pero con un punto masculino. Yo siempre busco la moda masculina. Incluso cuando vamos a comprar los tejidos, los compramos de traje de hombre, de camisas de hombre, de las que puedes encontrar en cualquier sección masculina.

¿Cuántas colecciones anuales diseñan?

Hacemos dos colecciones anuales, una de primavera verano y otra de otoño invierno.

En este momento están en plena expansión...

Ahora mismo contamos con 50 puntos de venta a nivel nacional, desde hace tres temporadas disponemos de un showroom, hemos presentado nuestra colección en la Feria de París y tenemos 10 puntos a nivel internacional situados en Bélgica, Francia, EE UU y Portugal.

En este momento, hemos abierto la posibilidad de contar con pequeños inversores que crean en el proyecto, y que quieran implicarse en la expansión de la marca, porque creemos que con cinco puntos de venta más, nos ayudaría mucho en el crecimiento. El objetivo es conseguir un mayor volumen y poder ofrecer precios más asequibles.

Hablando de precios, cuéntenos en que rango están las prendas...

En la tienda se pueden encontrar desde camisetas por 70 euros a prendas de 250 euros.

¿Cómo ve la sostenibilidad, es algo que le preocupe?

Desde luego que me preocupa, pero me río mucho de la hipocresía en este sentido.Las grandes marcas son capaces de fletar un avión para traerse las grandes producciones aquí. Los algodones que muchas firmas nos dicen que son ecológicos, no lo son. Existe petróleo también en el algodón.

Mi manera de contribuir a la sostenibilidad del planeta consiste en trabajar con la gente de aquí, con mis vecinos, con la proximidad, con las pequeñas empresas y comprando tejidos nacionales.

Trabajo con gente de cercanía y me encanta doblar la esquina, y en el pequeño taller que me ayuda irme a probar un momentito el patrón, a ver si lo tienen listo. La confianza que tengo con estos señores no la puedo tener en la China o en La India.

¿Cómo son de importantes las redes sociales para el negocio?

Gran parte del éxito de nuestro negocio se lo debemos a las ventas online. Comenzamos a realizar nuestros directos durante la pandemia y actualmente estamos haciendo un directo semanal en nuestro perfil de instagram, donde sacamos una media de ocho o diez looks.

En cada directo salimos Evelyn y yo, comentando y probando cada estilismo como si estuvieramos en una pasarela y además, ofrezco tips de moda como las combinaciones perfectas, los accesorios o los looks nocturnos más acertados...

Aunque los estilismos los preparamos y nos llevan muchísimo trabajo y tiempo, lo que también hacemos es ser naturales e improvisar, tal y como somos, y como nos va el día.

Justo la semana pasada estaba un poco enfadada con el equipo y lo dije en el directo... Siempre hay alguna historia de nuestro día a día que contar con total naturalidad, incluso disfrutando de una copa de vino o de una tila cuando estamos muy estresados...

Una clienta me dijo que esperaba el directo cada semana porque era mejor que Netflix. Pero lo mejor de todo, es que al final eso se convierte en ventas, y que solemos agotar todo el producto cuando termina el directo.

¿En las tiendas multimarca conviven prendas de otras marcas con la suya propia?

Eso es. Cuando arrancamos en 2017, nuestra marca suponía el 10% del total de prendas a la venta, y hoy suponen el 80%. Hemos reducido marcas y nos hemos quedado con tres, además de la nuestra. Marcas como Victoria Beckham o Nanushka que son muy buenas.

Nuestra tendencia es ir hacia una monomarca, pero a mi me gusta mucho mezclar. Si no me aburro y me acaba aburriendo hasta mi colección porque la estamos viendo durante toda una temporada. Y me gusta ver que llegan cosas nuevas... ¡Es como el día de Reyes Magos!

¿Es usted una apasionada de la moda y de la vida?

Sí. Soy una apasionada de la moda absolutamente. Es que creo que las cosas sin pasión no pueden salir bien. La verdad es que nunca miro el resultado. Mi socio siempre me dice que nunca me han preocupado los números del negocio... Disfruto tanto con mi trabajo, soy tan feliz que la verdad es que me importa bien poco si me da para comprarme una tortilla de patatas o unas ostras. No me gustan nada los números... quizás por eso me salen las cosas bien, porque le pongo sobre todo eso, pasión.

¿Cómo es su armario?, ¿conviven piezas suyas con otras?

Sí. No hay que ser tan egocéntrico porque además, es que me gustan mucho los trabajos que hacen otros diseñadores y marcas low cost. Lo mezclo todo.

Mi armario está compuesto de básicos. Yo siempre hablo desde el inicio de 'básicos irresistibles'. Me gusta tener mis prendas básicas, pero con un punto especial, con una calidad muy óptima y patrones increíbles. Si tengo cuatro camisas blancas son muy especiales. En mi armario encontrarás jeans, camisas, trajes chaqueta... No son cosas muy espectaculares, es decir, no tengo vestidos para bodas y esas cosas...

Sigue los temas que te interesan