Isabel Winkels, abogada de familia: "Una mala custodia afecta al desarrollo del menor"

Isabel Winkels (Madrid, 1964), es una abogada especializada en derecho de familia. Hace 10 años fundó la sección de Familia en el ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid). Luego, constituyó con otro grupo de jueces, abogados y amigos la Plataforma Familia y Derecho cuyo objetivo es lograr la especialización de todos los Juzgados de Familia. El mayor tipo de procedimiento judicial en España es el de Familia.

De padre alemán y madre española, Isabel Winkels es rápida como el rayo. Sabe aunar la pasión por el Derecho de Familia y la cautela del abogado. Trabaja muchísimo y continúa estudiando para estar al día en una rama cada vez más compleja. Me recibe en su despacho a las 2 en punto de la tarde.

En 2021, hubo un 12,5% más de divorcios (86.851) que en 2020. La custodia compartida aumentó ligeramente hasta un 43.1%. En el 53.1% de los casos se otorgó a la madre. ¿Cómo interpreta estos datos?

Creo que está empezando a haber conciencia, aunque todavía no es suficiente. Lo cierto es que el Tribunal Supremo es uno de los principales igualadores en cuestión de corresponsabilidad y de coparentalidad entre hombres y mujeres, contradiciendo el propio código civil.

El TS dice que quien quiera esa custodia compartida tiene que acreditar una implicación previa, porque la custodia debe pilotar sobre el bienestar de los hijos. Y eso cómo se demuestra: manteniendo los criterios pasados de cara al futuro.

A mí me vienen muchas veces parejas jóvenes que quieren saber, inteligentemente, cómo se regula esto. Un 56% de las parejas entran en crisis. A él le digo: desde el minuto uno, ponte las pilas. Si hay que llevarlo al médico o pedir una baja porque el niño está enfermo, os turnáis. De igual modo os turnáis con las tutorías, las actividades… Cuando hay esa corresponsabilidad, no hay mujer que se oponga a la custodia compartida.

Isabel Winkels.

Es socia fundadora y secretaria de la Plataforma Familia y Derecho. Está actualmente recogiendo firmas para promover y crear la especialización de Juzgados de Familia en todo el territorio nacional. ¿Por qué hay tan pocos juzgados especializados?

Realmente no lo sé, porque hay fórmulas para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a un juez especializado en materia de Familia. Es que, de facto, tenemos ciudadanos de primera y de segunda.

De primera, quienes viven, por ejemplo, en Madrid capital donde hay 14 juzgados especializados en familia, con un fiscal adscrito que está en todas las vistas y con un equipo técnico adscrito compuesto por un psicólogo y un trabajador social. La media de resolución de los conflictos contenciosos está entre 6 y 8 meses.

Pero si vives en Majadahonda, te toca un juzgado mixto donde el juez, además de dirimir las medidas inherentes a tu ruptura, levanta el cadáver de un accidente de tráfico, un robo con fuerza, un desahucio por falta de pago, una negligencia médica…

"Las materias de familia son cada vez más complejas. Existen distintos tipos de familia, gestaciones subrogadas… Muchos temas internacionales"

Durante el confinamiento de la Covid hubo diversidad de criterios judiciales sobre la custodia de menores. ¿Es normal esto? ¿Sucede en otros países?

En otros países del entorno están especializados. Me imagino que sí habrán tenido un acuerdo. Aquí muchos juzgados no se reunieron y no adoptaron ningún criterio. Entre los que sí lo hicieron- nosotros en la plataforma hicimos estudios concretos de cuáles eran los criterios mayoritarios- hubo diversidad de criterios.

Si vivías aquí, se entendía que, con custodia compartida, sí te podías saltar el confinamiento para hacer el intercambio de los niños. Pero otros juzgados interpretaron que no. Si era un régimen de visitas, unos admitieron los traslados de menores para visitas de fin de semana, pero suprimieron la visita entre semana porque era demasiado arriesgado. Otros todo. Cada uno interpretó la normativa de una manera.

Hay quejas recurrentes de que los jueces no se leen los informes en un juicio por divorcio o separación y de que la resolución queda al albur.

En los juzgados de familia especializados, los jueces normalmente entran en sala con los informes leídos o estudiados. En un juzgado mixto hay una falta de tiempo absoluta. Antes de la vista, el juez ha podido tener una guardia de detenidos. Si encima tienen las competencias de violencia de género, ni te cuento.

Las materias de familia son cada vez más complejas. Existen distintos tipos de familia, gestaciones subrogadas… Muchos temas internacionales -como adopciones y sustracciones internacionales- son cada vez más frecuentes. Todo eso tiene una mecánica. La conoces y la resuelves rápido, o bien se corre un riesgo de tener resoluciones que son auténticos disparates.

La abogada Isabel Winkels.

También está especializada en Derecho de Familia internacional. ¿Qué prima entre las distintas legislaciones?

En el entorno occidental se protege la estabilidad del menor; generalmente, según su lugar de residencia.

Por ejemplo, ¿en el caso de Shakira y Piqué?

Que yo sepa, no hay ninguna demanda. Llevan intentando llegar a un acuerdo desde antes de verano. Es un caso muy complicado. Shakira vino voluntariamente a España y tuvo a sus hijos aquí. Ahora que se ha roto la relación quiere volver a Miami. Ahí está su vida y quiere retomar su carrera profesional que relegó, en parte, para dedicarse a sus hijos. Pero quiere irse con ellos. Él, que ha seguido jugando al fútbol, dice: no, los niños han nacido aquí y quiero que se queden en Barcelona.

Si no se ponen de acuerdo, le toca al juez decidir. Pruebas con el famoso equipo técnico: psicólogo y trabajador social. Tienen que hablar con los niños y ver qué vinculación tienen con la madre y el padre. ¿Qué va a ser lo mejor para esos hijos? Irse con la madre y separarse de su padre o quedarse aquí y separarse de la madre.

Es mucha responsabilidad para un juez…

Hay casos francamente complejos en los que no te gustaría estar en su lugar. En un caso como este y en la mayoría, los dos tienen su parte de razón y los dos tienen su derecho a solicitar lo que solicitan. ¿Cómo resuelves eso? En familia solemos decir que no hay quien gane ni quien pierda, pero en este caso sí.

"Si tuviéramos unos buenos procedimientos, disminuiría la violencia de género"

¿Qué se puede hacer cuando un progenitor manipula a los hijos contra el otro?

Es dificilísimo. Ahí, los juzgados, con el equipo psicosocial que atiende al niño, tienen la capacidad -advirtiéndolo- de hacer un cambio de custodia, porque la prioridad es preservar al niño de una manipulación… No es fácil.

Además, acabas encontrándote niños bomba. Que un progenitor contra el otro, el otro contra el uno… ¿Y sabes al final muchas veces lo que pasa? Que ninguno de los dos acaba queriendo su custodia, porque han conseguido convertirlo en un niño malcriado, odioso, impertinente, que insulta… Al final, el niño explota, empieza a hacer pellas en el colegio…

Concurre a las elecciones del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid). ¿Es preocupante la precariedad de los nuevos abogados?

Uno de los ejes de la candidatura nuestra es el apoyo absoluto a los jóvenes. No lo tienen fácil. Darles seguridad jurídica cuando empiezan en sus trabajos, ayudarlos y promocionarlos, sobre todo, con formación porque la legislación es cada vez más compleja y la jurisprudencia matiza.

Somos una candidatura que representa la seguridad, la solvencia y la continuidad. Queremos un Colegio para todos los abogados en el que prime la igualdad, la conciliación y la defensa de los profesionales y, por supuesto, el apoyo a los jóvenes.

Isabel Winkels.

¿Tuvo siempre vocación por el derecho de familia?

No. Al terminar la carrera, tuve la suerte de entrar en un despacho con unos magníficos abogados que me formaron. Era derecho civil en general. Estuve 7 años y luego decidí emprender por mi cuenta.

Un amigo mío tenía un problema de familia muy complicado contra una de las grandes abogadas de derecho de familia, Concha Sierra. Me pidió que se lo llevara. Yo no quise porque no estaba especializada en familia. Se lo llevó otra abogada. Y, cuando me enseñó el auto de medidas provisionales que no pudo salir peor, le propuse intentarlo. Le dimos literalmente la vuelta a la tortilla. Eso engancha y me puse a estudiar Familia. En ese momento reconozco que me apasionó y me metí hasta las patas.

Hay unos 90.000 divorcios o separaciones al año, más todos los casos que recurren…

El mayor tipo de procedimiento judicial es el de familia. Es el que más afecta a la ciudadanía y en muchas ocasiones se resuelve sin especialistas. Si tuviéramos unos buenos procedimientos, disminuiría la violencia de género. ¿Cuándo se llega a los momentos de agresividad dentro de las familias? Cuando los procedimientos se cronifican con resoluciones nada pacíficas y muy dilatadas en el tiempo.

Otro de los puntos de nuestro programa es seguir promoviendo la especialización, intentar incidir en las reformas legislativas necesarias para que esto finalmente sea contemplado por el legislador. Además, se comprometieron a ello.

¿Hay colapso de los juzgados?

Sí, gordo. En unos sectores más que en otros. En laboral es tremebundo. Y en familia también. En Madrid son más ágiles, pero en los juzgados no especializados se acaba produciendo el colapso perfecto y la familia queda empantanada.

¿Cuáles son sus mayores satisfacciones?

Constatar que cada vez se toma más en serio el Derecho de Familia. Incluso, abogados que no llevan Familia acuden a especialistas porque son conscientes de que están jugando con material sensible, como son efectivamente los menores.

¿Cuáles las mayores frustraciones?

Que se sigue sin tener en cuenta la complejidad. Igual que los abogados son cada vez más conscientes de esta, muchos jueces todavía no. Hace falta especializarse.

Una mala custodia afecta al desarrollo del niño que, en ocasiones, acaba convirtiéndose en niño bomba, o cuyos padres acaban pidiendo órdenes de alejamiento para sus hijos. No siempre, pero en muchos casos se debe a resoluciones mal adoptadas y procedimientos infinitos de familia. Todos tenemos esos expedientes en los que casi ves crecer a los niños. Un horror.

