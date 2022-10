Eñaut: "Podría atreverme a hacer otra cosa a nivel de diseño, pero no sería feliz"

Este año también firma la llegada de su séptima colección, titulada "Under". Un título enigmático pero lleno de sentidos que apela a ver más allá, "rascar la capa" y preocuparse por lo que no siempre se ve. Un total de 30 looks, presentados en el marco de la 080 Barcelona Fashion, que pretenden llamar a la reflexión y la acción contra el cambio climático.

Con esta colección, Eñaut se esmera en llamar la atención sobre el impacto de la huella humana en la destrucción del fondo marino, a través de las prácticas como la pesca de arrastre y el desecho del plástico en el mar. Aunque el daño ya sea irreversible, sigue siendo posible actuar y comprometerse, tanto a nivel personal como colectivo.

"Me gusta aprovechar de la 080 para lanzar un mensaje con cada colección" nos explicó el diseñador, antes de su presentación. "Investigando, me di cuenta de que estaba el tema de los corales, que realmente son el verdadero oxígeno del planeta. Más del 90% del oxígeno sale de ellos. Llegué a la conclusión de que teníamos que también cuidar lo que no vemos".

"Las plantas marinas pueden almacenar hasta 20 veces más carbono por metro cuadrado que los bosques, representando el 93% del Co2 del mundo, siendo la pérdida del 1% de este ecosistema equivalente a liberar las emisiones de 97 millones de coches".

Además, "cada año se pierden unas 10 millones de hectáreas de bosques, el equivalente a perder 27 campos de fútbol cada minuto. Sin embargo, la pesca de arrastre arrasaba unos 1500 millones de hectáreas cada año. Es como perder 4316 campos de fútbol cada minuto.

Asimismo, el tamaño de la isla de plástico se estima en 3,4 millones de km2, lo que representa siete veces la superficie de España. El área puede contener cerca de 100 millones de toneladas de desechos. Pero, El 94% del plástico que llega al mar acaba sumergido, así que la isla de basura no es representativa del total".

Una colección responsable

Siluetas de la colección "Under". 080 Barcelona Fashion

Esta preocupación por el medioambiente, y de forma más concreta el fondo marino, se plasma en una colección de estética postapocalíptica que rescata algunos clásicos del diseño de sastrería.

Destacan esencialmente, tanto para hombre como para mujer, trajes estructurados y gabardinas. Las líneas son fluidas, mimetizándose con un deseo de naturaleza libre y viva, los diseños tapan y destapan piel, a través de aperturas, escotes que dejan los hombros a la vista o el torso. "He trabajado siempre con tejidos sostenibles, en su mayoría reciclados y luego haciéndolo todo en local. También es muy importante tenerlo todo por aquí" comentó Eñaut, añadiendo que el cuero de la colección está hecho a base de cáscara de frutas.

La estética minimalista, que también caracteriza el ADN del diseñador, se percibe en la apuesta por looks monocolor, de diseño sencillo y tejidos que abrazan al cuerpo sin atosigarlo. El movimiento se consigue con los flecos y los volantes pero también las transparencias, que se superponen en capas, firmando looks naturalmente sofisticados.

A nivel cromático, destaca lógicamente el rosa, homenaje al coral y a la magia del fondo marino, entre la paleta de tonos neutros habituales del diseñador, el blanco y el negro. "El negro es mi seña de identidad. Pero he querido tener también el contrapunto del rosa, que me recuerda un poco a los al toque vivo de los corales. Y luego, el blanco, porque también es el color de su muerte" explica el diseñador.

Para esta ocasión, el diseñador ha colaborado con la firma Tó Garal quién ha realizado las piezas accesorias que completan los diseños. Para el calzado, el diseñador ha contado con el apoyo de Adidas a través de SIDESTEP.

Esta séptima colección es sin duda la del asentamiento para el diseñador. Eñaut destaca sobre su progresión estética: "en la anterior colección hubo un punto de inflexión más madura, he intentado seguir en esta línea. He cogido la anterior como hilo conductor y seguido en esta madurez de la marca".

¿Dará paso a un mayor atrevimiento? "Realmente atreverse es como una elección estética. De la misma manera que creo que una persona tiene que estar cómoda con su ropa, cuando diseño tengo que estarlo con lo que estoy haciendo. Realmente podría atreverme a hacer otra cosa, pero no sería feliz. No quedaría contento con el producto que estoy vendiendo. Al final no sé si compensa. Entonces, de lo que estoy a gusto es de lo que me gusta hacer, yo creo que voy a ir bastante seguro de lo que estoy haciendo y de momento no tengo ninguna queja pendiente".

Una visión sobre la moda

La 30 edición de la 080 Barcelona Fashion también supone una reflexión más general sobre la moda.

Pese a una diferenciación aún muy marcada, la moda unisex está ganando terreno. "Si a una persona le gusta un estilo de ropa muy ajustada, tenemos que ajustar a ese cuerpo. Cabe tener en cuenta que la mujer tiene unas curvas que el hombre no tiene.

Luego, se encuentra la moda que intento hacer yo, es un poco más diversa. Nos ayuda a que se amolde a diferentes cuerpos más fácilmente. Es para la gente que busca una estética más oversize. El género puede existir, sí, pero tienes que ser consciente de que algunas prendas igual no te van a encajar".

Un concepto que va de la mano con la seguridad en uno mismo y lo que elige lucir: "creo que vestir bien tiene que ir en uno mismo. Cuando una persona está cómoda y segura de cómo va vestida, se siente mejor en ella".

Esta edición también ha supuesto el regreso a un formato presencial: "el formato digital es totalmente diferente porque tiene las dos caras. Es decir, a la hora de hacer las partes digitales, te da una tranquilidad y otros tiempos de grabar, de cuidar más el producto que vas a enseñar. Quedan unos gráficos finales, tanto vídeo como foto, que están mucho más cuidados.

Cuando estamos haciendo directos, no tenemos tanto tiempo de pulir porque hay gente que está esperando y tenemos otros timing. Los tiempos son más cortos y más rápidos, entonces no podemos optar a eso. Pero sí que es verdad que el visual queda para que luego se pueda seguir viendo y esto te ofrece la oportunidad de conectar con la gente, de vivir la moda, de tocar e interactuar más, de saber qué es lo que funciona...

En este sentido, es diferente. Cuando grababas, al final, se emitía y estabas en casa con tus amigos, pero es mucho más frío".

La incursión en el mundo digital no ha desaparecido del todo, es más, el diseñador confirma que está ahondando en el tan comentado metaverso: "he colaborado con LesCoins (marca liderada por el soriano Álvaro Martínez Marco) que está empezando con diseños de inteligencia artificial. Genera esas prendas en NFT".

Una apuesta vanguardista y comprometida que confirma que la moda encuentra definitivamente su camino en la sostenibilidad.