El labial permanente de 12 euros que Gigi Hadid llevó en la Gala MET

La Gala MET es uno de los acontecimientos más importantes en el mundo de la moda año a año. El primer lunes de mayo, cientos de celebrities internacionales se reúnen el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York para lucir sus mejores galas. Siempre se espera que la alfombra roja regale momentos únicos y lujosos looks , por lo que nadie podía suponer que Gigi Hadid, la supermodelo americana, apareciera en esta cita con un pintalabios de tan sólo 12 euros.

Maybelline, la conocida marca de maquillaje de origen neoyorquino, es la firma que ofrece esta barra de labios por un precio tan económico. El labial que llevó la modelo es el 'Vinyl Ink', de la colección de pintalabios permanentes con acabado brillante. De un tono rojo intenso, consigue permanecer intacto hasta 16 horas. Su acabado de efecto vinilo y su fórmula en tinta líquida lo convierten en una de las mejores opciones del mercado.

Erin Parsons, la maquilladora de Maybelline, ha sido la encargada de dar a conocer su trabajo con la mayor de los Hadid. En su perfil de Instagram, ha compartido los productos que ha utilizado paso a paso para crear el make up de la modelo para la gran cita. Junto al red total look de Versace que Gigi Hadid optó por llevar, este pintalabios en efecto vinilo ha sido un gran acierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Erin Parsons (@erinparsonsmakeup)

Sin embargo, tal y como la maquilladora revelaba en el siguiente post, para conseguir exactamente el mismo efecto que Gigi Hadid debemos mezclar dos tonos: 'Wicked' y 'Red-Hot'. El primero, de un tono frambuesa intenso, se debe aplicar en el contorno del labio. El segundo, en cambio, es más apropiado para el interior. Así, se logra el efecto degradado que vemos en las imágenes. Todo ello combinándolo con la aplicación de un perfilador, más concretamente el 'ColorSensational', en el tono 153.

La combinación de esta barra de labios con el conjunto escogido para posar en la alfombra roja, compuesto por botas y leggins de efecto vinilo, ha sido una decisión idónea. El outfit diseñado por la conocida marca italiana, rematado con un corpiño y un abrigo acolchado XXL, ha estado en boca de muchos. Hay quienes lo colocan entre los mejores looks, otros en cambio, no comparten esta opinión.

Los invitados a esta gala saben de sobra lo importante que es elegir un buen look, que encaje con el lema de cada año. Pero, el beauty no se queda detrás. Todos los años, modelos, cantantes y actores se esfuerzan cada vez más por lograr un maquillaje bien logrado. Este año, bajo la inspiración de la moda americana a lo largo de los años, el maquillaje de efecto lavado y el fantasy make up han sido de los más repetidos.

Incluso algunas, como Kendall Jenner, se han atrevido a decolorarse las cejas, obteniendo un aspecto de lo más sorprendente. Bad Bunny, el cantante latino de reggaeton, ha sido otro de los protagonistas al llevar un peinado de lo más extravagante, simulando esos antiguos hair looks de la nobleza americana.

También te puede interesar

Sigue los temas que te interesan