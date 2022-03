Elvira Sastre protagoniza la segunda edición de Real Changers, que ofrece una beca de hasta 10.000 euros

Bajo el lema "Mujeres que cambian las reglas", Women'secret ha presentado este 3 de marzo la segunda edición de su iniciativa, Real Changers. Desde su lanzamiento en 2021, el proyecto tiene como fin último visibilizar el papel de la mujer en la sociedad y cómo hemos avanzado en materia de igualdad a través de historias inspiradoras contadas por mujeres de diferentes ámbitos.

De manera completamente online, en las plataformas digitales de Women'secret y YouTube, podemos conocer a la protagonista de este año, Elvira Sastre, junto a la ganadora de la primera edición, Olaia Llona. Estas dos mujeres se han juntado en un vídeo publicado para mantener una reflexión acerca de mujeres reales que están revolucionando nuestro mundo actual, cambiando las reglas del juego.

La psicología y la literatura son las claves de esta conversación, convirtiéndose en los apoyos fundamentales de las protagonistas para superar ciertas fobias, sentirse acompañadas, imaginar y crear sin límites, y por supuesto, apostar por un futuro femenino.

Elvira Sastre es filóloga, poeta y traductora. Desde que comenzara a escribir a los 12 años, ha conseguido tal relevancia como para hacerse un hueco entre los cantautores y poetas más famosos. Algunos la llaman "la poeta de nuestra generación".

Women'secret

Olaia, psicóloga de vocación, fue la ganadora del Real Changers 2021. La becada estudia ahora un máster de psicología clínica para ayudar a los que hayan pasado por una infancia complicada, algo que ella conoce de primera mano. "Cuando me he sentido más empoderada ha sido cuando he tenido amigas alrededor que me han apoyado en esto que estoy haciendo, que para mí era un sueño, y llegar a lo que he llegado, lo que he construido, apoyada de personas increíbles", declara Olaia Llona.

Women'secret

Como apunta la firma del grupo Tendam, las "Real Changers" son un grupo de mujeres para cambiar y mejorar un mundo que, en su infancia, no les trató como debería. Para ello, este proyecto tiene como premio una beca educativa de hasta 10.000 euros a mujeres con una idea original de proyecto que tenga como objetivo primordial el empoderamiento para poder progresar y lograr sus metas y objetivos futuros. Este premio lo recibirán tres iniciativas de las presentadas y la inscripción está abierta para todas aquellas que lo deseen. Antes del 20 de marzo, deben enviar un correo con su historia al correo realchangers@womensecret.com.

Nueva colección

Para acompañar esta iniciativa, Women'secret ha presentado una nueva colección de pijamas y accesorios inspirada en los poemas, la literatura y mujeres soñadoras, valientes, fuertes y luchadoras como Elvira Sastre. Todas estas prendas están acompañas con diseños ilustrados originales de la marca y mensajes empoderadores con motivo del Día de la Mujer del próximo 8 de marzo.

Women'secret

