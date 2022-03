Nombres de niña inspirados en mujeres líderes y exitosas que han hecho historia

Tanto en la ficción como en la vida real estamos rodeados de mujeres que cambiaron la historia en diferentes ámbitos. Desde científicas, deportistas y escritoras, hasta políticas o activistas, simplemente con pronunciar su nombre ya nos acordamos de aquello que las hizo únicas.

Y es que el nombre es aquello que va a crear el primer signo de identidad en alguien. Además de intentar que sea diferente, puede enviar un gran mensaje que nos recuerde la importancia de ser auténticas. Por eso, le mostramos 10 nombres inspirados en mujeres que se convirtieron en un hito.

1. Rosa (de Rosa Parks)

En 1955 Rosa Parks marcó un antes y un después con un solo gesto. Vivía en Alabama (Estados Unidos) y al ser una mujer afrodescendiente era considerada una ciudadana de segunda.

Un día Parks subió al autobús para volver a casa desde los almacenes donde trabajaba como costurera. Las primeras filas estaban reservadas sólo para la gente blanca, con lo cual, las mujeres y hombres como Parks sólo podían sentarse en las filas del medio siempre y cuando no hubiera personas blancas de pie. Estas injusticias se repetían constantemente y no se escuchaba las protestas de la comunidad negra.

Cansada de esa situación, Parks tomó asiento en la parte de atrás del autobús. Pero en cada parada cada vez se iba llenando más, por lo que muchas personas blancas se quedaron de pie. Al darse cuenta de esto, el conductor paró y ordenó a 3 mujeres negras que cedieran el suyo, Parks se negó y fue arrestada por ello.

Su acto llevó a manifestaciones masivas de la comunidad afroamericana desembocando en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarara inconstitucional la segregación racial en los autobuses.

2. Malala (de Malala Yousafzai)

Malala Yousafzai. Reuters

Malala Yousafzai es una joven activista pakistaní que recibió el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre 2014, la persona más joven en ganar este galardón. En 2007 el territorio donde vivía Malala cayó bajo el dominio de Tehrik-e-Talibán, el movimiento talibán paquistaní.

Se dejaron de respetar los derechos humanos, sobre todo de las mujeres, que cada vez tenían más complicado acudir a los centros educativos. Por este motivo, Malala que por entonces tenía 11 años, comenzó a publicar bajo el pseudónimo Gul Makai (flor de maíz) en un blog la horrorosa experiencia de vivir bajo ese mandato.

En 2009 el gobierno pakistaní recuperó el control y Malala salió del anonimato y se convirtió en un blanco fácil para los talibanes. Por eso, en 2012 la abordaron en un autobús y la dispararon causándole graves heridas. Afortunadamente, sobrevivió y hoy sigue defendiendo del derecho a la educación de las niñas y jóvenes pakistaníes.

3. Daenerys (de Daenerys Targaryen)

Emilia Clarke, Danerys Targarien.

Este nombre se ha convertido en un hito los últimos años pues recuerda a la poderosa Daenerys de la serie Games of Thrones (Juego de Tronos). Este nombre de origen hebreo Daen (Dios es mi juez) y del griego Eris (diosa del discurso), denota poder y valentía.

Daenerys fue, por su actitud y decisión, una protagonista innata de esta serie. Su arrojo y autoconfianza despertó la aprobación de todos los seguidores, convirtiéndose en uno de los nombres más originales más escogidos para las niñas de todo el mundo.

4. Greta (Greta Thunberg)

La historia de Greta Thunberg: de "desear que cunda el pánico" a decirle al G-20 que se meta "la cumbre climática por el culo"" EL ESPAÑOL

La joven activista de 19 años Greta Thunberg no deja de sorprender por su tesón y compromiso con el medio ambiente. Nació en Suecia en 2003 y con sólo 8 años empezó a interesarse por el cambio climático a la vez que buscaba soluciones y exponía sus quejas.

Para denunciar la inacción de los gobiernos en materia de cambio climático, en 2018 creó el movimiento Fridays For Future (Viernes por el futuro), llegando a movilizar a jóvenes de países como Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil entre muchos otros. Actualmente, este movimiento internacional es reconocido como uno de los más importantes y activos en la lucha contra el calentamiento global.

5. Simone (de Simone Bales)

Simone Biles, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 AFP7 / Europa Press

La gimnasta artística estadounidense Simone Bales saltó a la fama debido a su capacidad innata para este deporte. Es siete veces campeona nacional, campeona olímpica en Río 2016 y cinco veces campeona del mundo. Es la gimnasta con más medallas de todos los tiempos.

Asimismo, su historia de superación, al vivir sin sus padres y valentía demuestran que lo magnífico de la gimnasta no está solo en sus saltos, pues tiene un gran coraje.

6. Ana (de Ana Frank)

Ana Frank en 1941

Un nombre bastante común que puede guardar un mensaje de lucha y superación. Y es que Ana Frank fue una niña alemana descendiente de judíos que fue conocida mundialmente por la obra El Diario de Ana Frank, un libro donde la joven contaba en primera persona sus vivencias y las de su familia ocultándose en Ámsterdam de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1947 su padre publicó por primera vez su diario, un libro que a día de hoy se ha convertido en un ejemplo del que aprender y conocer sobre su historia, convirtiendo a la pequeña Ana Frank en una gran guerrera.

7. Ada (de Augusta Ada Byron)

Los 203 años de Ada Lovelace, la madre de la programación informática

La matemática británica Augusta Ada Byron, más reconocida como Ada Lovelace desarrolló el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Una mujer científica que rompió moldes en el Londres del siglo XIX.

8. Ruth (de Ruth Joan Bader Ginsburg)

Ruth Bader Ginsburg Reuters

Ruth Bader Gunsburg se convirtió en la segunda mujer en ser nombrada a la Corte Suprema de Estados Unidos (desde 1993 hasta 2020). Fue pionera en la defensa de los derechos de la mujer y viajó por una vida llena de obstáculos que logró superar gracias a su coraje y pasión. Además, la película estrenada en 2018 On the Basis of Sex (Una cuestión de género) muestra, al detalle, la historia y vida de esta gran mujer.

9. Hipatia (de Hiaptia de Alejandría)

Hipatia de Alejandría

Hipatia de Alejandría fue una filósofa griega que destacó en campos como la astronomía y se convirtió en una de las primeras mujeres matemáticas de la historia. Con un carácter plenamente dedicado al aprendizaje de sus estudios, consiguió convertirse en un verdadero mito y mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, unos instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste.

10. Virginia (de Virginia Woolf)

La escritora Virginia Woolf, en una imagen.

La escritora británica Adeline Virginia Woolf nació en Londres el 25 de enero de 1882 y ha pasado a la historia por diferentes novelas y obras literarias como Al faro (1927) o Una habitación propia (1929). Se le ha considerado una figura destacada del modernismo literario del siglo XX y pionera del feminismo.

