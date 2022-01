Cuidar el cabello como cuidamos la piel, la clave antes de buscar las tendencias del 2022

Cuando hablamos de piel y cabello mi mensaje siempre ha sido rotundo: cuidar el cabello de la misma forma que lo hacemos con nuestra piel. No es más que un avance en nuestra manera de trabajar con un diagnóstico personalizado antes de emprender un tratamiento o una rutina cosmética. Es muy importante que tengamos en cuenta esta recomendación porque está demostrado que la individualización a la hora de mantener la salud de ambos es igual de importante.

Aunque es el momento de desgranar los cortes, peinados y tonalidades que definirán la temporada, siempre es importante destacar que un cabello sano es lo más importante antes de analizar qué tendencia se adaptará mejor a nuestras facciones. Para ello, en nuestro salón contamos con un servicio de colorimetría y de estilistas que estudian con cada cliente las diferentes propuestas para dar con la acertada a su estilo de vida.

Tendencias del 2022

Con la llegada de 2022 y tras una temporada donde la anarquía en estilos se ha mantenido con mucha fuerza, pero con apuestas que han calado tan fuerte que seguiremos luciendo en los próximos meses, apostamos por las siguientes tendencias en corte y peinado para este año:

Peluquería The Beauty Concept Hair, situada en la calle Ortega y Gasset, 47 (Madrid).

Primero, podríamos decir que veremos muchísimo movimiento en el cabello con flequillos en sus diferentes versiones porque hay que atreverse con diferentes alturas y siempre en busca de una variedad de volúmenes. Destacarán las melenas que resaltaron entre los años 70 a los 90, y las ondas serán una opción perfecta para todas.

Hay looks que varían poco o nada, y es el caso de nuestro querido y clásico bob, que no sufrirá ninguna variación. Es un corte que favorece a todo tipo de rostro y el adecuado para cualquier edad: suelto, elegante y marcado. Seguramente, junto con el flequillo en diferentes alturas, es el corte más visto en estrenos, fiestas o festivales con las principales estrellas. Un ejemplo reciente es Dua Lipa, que lo desveló en su cuenta de Instagram esta Navidad mientras rodaba en Tenerife su nueva campaña para Yves Saint Laurent. Con una leve caída, que ya nos ofrece soltura hacia el rostro, vamos a darle movimiento con una onda rota con diferentes líneas en el corte sin romper su esencia.

La variación de nuestro corte bob, el denominado long bob a la altura de la clavícula, sí que ha notado una enorme variación y es que vamos en búsquedas del volumen y la textura. Esta vez trabajaremos capas, pero capas largas para no romper la línea, buscando frescura, movimiento y volumen. En este 2022 nos encantará el volumen, además de añadirle un flequillo en cortina. El resultado es un corte con múltiples peinados, ondas, liso o dejándolo secar al natural, respetando la forma de cada cabello, perfectas para aquellas que ansían el deseado corte cómodo.

Para aquellas que ya han optado por peinados más cortos y este año quieren lucir supermelena, o para aquellas que buscan no tocar el largo aunque sí dar forma a su corte para conseguir un toque diferente, vamos a apostar por diferentes alturas de capas para crear movimiento y, a su vez, podemos sumar la tendencia del flequillo en todas sus versiones, eligiendo la que mejor favorezca al rostro.

Nuestra mítica melena midi, perfecta para cuando te has cansado del corte bob o lo quieres llevar largo, pero no tan largo. La altura entendida entre la clavícula y el pecho es la perfecta. Vamos a apostar por un capeado sutil y descargar levemente la zona de puntas consiguiendo movimiento sin vaciar en exceso la melena. Con densidad, pero con un soplo de aire fresco. Para aquellas melenas XXL que se niegan a unas capas, pero quieren un look diferente y renovado, aconsejamos incluir un flequillo desconectado de la melena.

Por su parte, se consolidan los nuevos pixies o más bien llamados boyish con un rollo más masculino, imitando al corte de los niños como si lo hubiésemos dejado crecer y creando así mayor textura debido a su desorden que aporta un aspecto más despreocupado. ¿Un ejemplo? La actriz francesa Léa Seydoux en la nueva campaña del último perfume de Louis Vuitton.

Para aquellas que tienen la suerte de lucir un cabello rizado u ondulado, nuestra mejor opción será un wavy shag, es decir, un corte con numerosas capas y flequillo dejándonos el rostro despejado. Nos dará un aire inconformista, desenfadado y lo que a todos nos gusta por lo práctico que resulta: es muy fácil de peinar y lucir impecable con un pequeño repaso. Destacamos los flequillos más cortos, la técnica del baby bang en su mayor esencia: recto, desenfadado, liso y pegado a la frente. Lo podemos adecuar a cualquier corte. Es una opción muy moderna que ya hemos visto en el pasado, pero que de cara a la primavera se impone con fuerza para aquellos rostros con personalidad.

